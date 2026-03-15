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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Saintes La démographie et la situation socio-économique de Saintes déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 12,00% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 13,46% ont plus de 75 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (28,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 12645 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,91%) et le nombre de résidences HLM (16,29% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saintes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,13% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Saintes Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Saintes en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 19,18% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 36,71% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 14,74% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti à la flamme obtenait 39,86% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 26,37% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 30,28% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 38,27% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saintes peu mobilisés lors des scrutins En ce jour d'élections municipales à Saintes, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs se montait à 60,42 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 26,40 % dans la ville (participation de 73,60 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 46,86 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,96 %, contre 51,58 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une contrée frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment a voté Saintes il y a deux ans ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saintes, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (26,37%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saintes soutenaient en priorité Fabrice Barusseau (Union de la gauche) avec 34,56% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Fabrice Barusseau culminant à 61,73% des votes localement. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Saintes s'affirmait alors toujours comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saintes ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saintes accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,23%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 24,09%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,29% pour Emmanuel Macron, contre 36,71% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saintes plébiscitaient Gérald Dahan (Nupes) avec 26,73% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Philippe Ardouin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 60,14%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saintes Si l'on observe la fiscalité de Saintes, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,02 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 831 080 €. Une recette bien loin des 6 144 230 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saintes atteint désormais un peu moins de 58,28 % en 2024 (contre 36,78 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saintes a représenté 1 439 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 195 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "L'action, Le Coeur En Plus" grande gagnante des dernières municipales à Saintes L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Saintes est riche d'enseignements. Dès le premier tour, Jean-Philippe Machon (Divers centre) a imposé son rythme avec 21,59% des voix. À ses trousses, Bruno Drapron (Divers centre) a obtenu 20,51% des bulletins valides. Le petit écart entre les listes en tête débouchait sur un deuxième tour sans certitude. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes candidates. Bruno Drapron l'a finalement emporté avec 31,76% des voix, face à Pierre Dietz s'adjugeant 2 176 électeurs (28,70%) et Jean-Philippe Machon avec 1 772 électeurs (23,37%). Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique s'est totalement inversée, confirmant le renversement attendu. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 869 voix supplémentaires entre les deux tours.