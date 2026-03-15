Résultat municipale 2026 à Saintes (17100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saintes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saintes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno DRAPRON
Bruno DRAPRON L'IMPORTANT , C'EST VOUS 		4 145 40,59%
Ludovic NORIGEON
Ludovic NORIGEON SAINTES DEMAIN 		2 486 24,34%
Laurent DAVIET
Laurent DAVIET SAINTES AU QUOTIDIEN 		1 645 16,11%
Jean-Philippe MACHON
Jean-Philippe MACHON J'AIME SAINTES 		1 275 12,48%
Rémy CATROU
Rémy CATROU SAINTES SOLIDAIRE ET CITOYENNE 		662 6,48%
Participation au scrutin Saintes
Taux de participation 55,66%
Taux d'abstention 44,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 10 469

Source : ministère de l’Intérieur

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