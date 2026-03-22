Résultat municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saintes-Maries-de-la-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibaut MENA (14 élus) ENSEMBLE POUR LES SAINTES
|977
|43,40%
|
|Didier HONORE (3 élus) LES SAINTES C'EST VOUS
|837
|37,18%
|
|Christelle AILLET (2 élus) LES SAINTES PASSIONNEMENT !!
|437
|19,41%
|
|Participation au scrutin
|Saintes-Maries-de-la-Mer
|Taux de participation
|83,42%
|Taux d'abstention
|16,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|2 280
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saintes-Maries-de-la-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier HONORE (Ballotage) LES SAINTES C'EST VOUS
|728
|34,77%
|Thibaut MENA (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES SAINTES
|694
|33,14%
|Christelle AILLET (Ballotage) LES SAINTES PASSIONNEMENT !!
|557
|26,60%
|Jean-Albert GIRAN LES SAINTES AU COEUR
|115
|5,49%
|Participation au scrutin
|Saintes-Maries-de-la-Mer
|Taux de participation
|78,00%
|Taux d'abstention
|22,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|2 131
Election municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saintes-Maries-de-la-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saintes-Maries-de-la-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saintes-Maries-de-la-Mer
Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) avait gagné le premier tour des élections législatives à Saintes-Maries-de-la-Mer en 2024 avec 60,81%. Marion Biscione (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 16,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Emmanuel Tache de la Pagerie culminant à 75,41% des suffrages exprimés dans la localité. Le rendez-vous des Européennes en amont à Saintes-Maries-de-la-Mer avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,34%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,44% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Saintes-Maries-de-la-Mer s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, sans bouleverser l'équilibre de la présidentielle 2022.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saintes-Maries-de-la-Mer
À Saintes-Maries-de-la-Mer, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Roland Chassain a distancé ses rivaux en récoltant 42,41% des bulletins. Juste derrière, Patrick Gontard a engrangé 709 voix (35,59%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Eric Vicente, obtenant 21,98% des électeurs. Cet écart remarqué donnait suite à un rapport de force flagrant après le 1er round. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Roland Chassain l'a finalement emporté avec 52,48% des voix, face à Patrick Gontard s'adjugeant 1 033 électeurs (47,51%). Lors du second tour, on a connu un match in fine extrêmement indécis, l'écart initial ayant été effacé grâce à une bonne réserve de voix. Même si Patrick Gontard a gagné le pari des ralliements en ajoutant 324 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Saintes-Maries-de-la-Mer doit départager 3 listes
Comme le montrent les candidatures pour le second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le choix final se joue donc ce dimanche entre Didier Honore, Thibaut Mena et Christelle Aillet. Les 3 bureaux de vote de la commune de Saintes-Maries-de-la-Mer sont ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer ?
Pour le lancement des municipales à Saintes-Maries-de-la-Mer, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 78,00 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Didier Honore qui a pris une longueur d'avance en récoltant 34,77 % des voix. Ensuite, Thibaut Mena s'est classé deuxième avec 33,14 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christelle Aillet s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jean-Albert Giran a récolté 5,49 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Villes voisines de Saintes-Maries-de-la-Mer
- Saintes-Maries-de-la-Mer (13460)
- Ecole primaire à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Maternités à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Crèches et garderies à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Salaires à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Impôts à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Dette et budget de Saintes-Maries-de-la-Mer
- Climat et historique météo de Saintes-Maries-de-la-Mer
- Accidents à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Délinquance à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Inondations à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Nombre de médecins à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Pollution à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Entreprises à Saintes-Maries-de-la-Mer
- Prix immobilier à Saintes-Maries-de-la-Mer