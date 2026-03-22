Résultat municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saintes-Maries-de-la-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibaut MENA
Thibaut MENA (14 élus) ENSEMBLE POUR LES SAINTES 		977 43,40%
  • Thibaut MENA
  • Maëva PEREZ
  • Guillaume LINSOLAS
  • Marie-Pierre VAILLÉ
  • François ROCHE
  • Stéphanie PAQUET
  • Teddy BERTHOMIEU
  • Caroline CLAUZEL
  • Fabien ESTEVAN
  • Leslie DUPIN
  • Mathias DE TROCH
  • Nathalie HAAZ
  • Florian ZYCHALAK
  • Sam BROUSSOLLE
Didier HONORE
Didier HONORE (3 élus) LES SAINTES C'EST VOUS 		837 37,18%
  • Didier HONORE
  • Pascale AUSSEL
  • Olivier MARSIL
Christelle AILLET
Christelle AILLET (2 élus) LES SAINTES PASSIONNEMENT !! 		437 19,41%
  • Christelle AILLET
  • Frédéric CHIARA
Participation au scrutin Saintes-Maries-de-la-Mer
Taux de participation 83,42%
Taux d'abstention 16,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 2 280

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à Saintes-Maries-de-la-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier HONORE
Didier HONORE (Ballotage) LES SAINTES C'EST VOUS 		728 34,77%
Thibaut MENA
Thibaut MENA (Ballotage) ENSEMBLE POUR LES SAINTES 		694 33,14%
Christelle AILLET
Christelle AILLET (Ballotage) LES SAINTES PASSIONNEMENT !! 		557 26,60%
Jean-Albert GIRAN
Jean-Albert GIRAN LES SAINTES AU COEUR 		115 5,49%
Participation au scrutin Saintes-Maries-de-la-Mer
Taux de participation 78,00%
Taux d'abstention 22,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 2 131

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