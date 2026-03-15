Résultat municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saintes-Maries-de-la-Mer, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier HONORE LES SAINTES C'EST VOUS
|728
|34,77%
|Thibaut MENA ENSEMBLE POUR LES SAINTES
|694
|33,14%
|Christelle AILLET LES SAINTES PASSIONNEMENT !!
|557
|26,60%
|Jean-Albert GIRAN LES SAINTES AU COEUR
|115
|5,49%
|Participation au scrutin
|Saintes-Maries-de-la-Mer
|Taux de participation
|78,00%
|Taux d'abstention
|22,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|2 131
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saintes-Maries-de-la-Mer en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer
19:16 - Démographie et politique à Saintes-Maries-de-la-Mer, un lien étroit
À Saintes-Maries-de-la-Mer, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Avec une densité de population de 6 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,46%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 001 €/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1803 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,53% et d'une population étrangère de 6,58% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 58,80%, comme à Saintes-Maries-de-la-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.
17:57 - Les données récentes du vote RN à Saintes-Maries-de-la-Mer
Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Saintes-Maries-de-la-Mer il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 38,89% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,78% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 39,18% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 76,63% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 54,34% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 60,81% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 75,41% le dimanche suivant, actant la victoire pour Emmanuel Tache de la Pagerie.
16:58 - La commune de Saintes-Maries-de-la-Mer plutôt mobilisée lors des élections
L'affluence dans les isoloirs de Saintes-Maries-de-la-Mer constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour cette municipale 2026. La participation s'élevait à 76,11 % pour le premier tour des municipales de 2020, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que l'épidémie de Covid-19 pesait sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a par ailleurs réuni 78,68 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 47,04 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 70,82 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 56,01 % des électeurs (soit environ 1 449 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes.
15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Saintes-Maries-de-la-Mer
Les élections législatives à Saintes-Maries-de-la-Mer organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) en tête avec 60,81% au premier tour, devant Marion Biscione (Majorité présidentielle) avec 16,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Emmanuel Tache de la Pagerie culminant à 75,41% des voix localement. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Saintes-Maries-de-la-Mer s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (54,34%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,44%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (7,90%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Saintes-Maries-de-la-Mer demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, dans la droite ligne de 2022.
14:57 - Pour les municipales 2026, Saintes-Maries-de-la-Mer reste un territoire tourné vers le RN
Lors des législatives de 2022, les votants de Saintes-Maries-de-la-Mer plébiscitaient Emmanuel Tache de la Pagerie (RN) avec 39,18% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Tache de la Pagerie virant de nouveau en tête avec 76,63% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saintes-Maries-de-la-Mer quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 38,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,44%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 63,78% pour Marine Le Pen, contre 36,22% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saintes-Maries-de-la-Mer révèle donc un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Comment a évolué l'imposition à Saintes-Maries-de-la-Mer en vue des municipales ?
Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saintes-Maries-de-la-Mer, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 23,82 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 1 167 390 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 1,86583 million d'euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saintes-Maries-de-la-Mer s'est établi à 47,97 % en 2024 (contre 32,92 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saintes-Maries-de-la-Mer s'est chiffrée à 2 519 € en 2024, alors que ce montant se situait à 2 236 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saintes-Maries-de-la-Mer
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saintes-Maries-de-la-Mer s'avère particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour, Roland Chassain a pris la première place en obtenant 845 bulletins (42,41%). Deuxième, Patrick Gontard a obtenu 35,59% des suffrages. Eric Vicente a suivi, glanant 438 voix (21,98%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Roland Chassain l'a finalement emporté avec 52,48% des votes, face à Patrick Gontard avec 1 033 électeurs (47,51%). À la surprise générale, le challenger a pu refaire son retard avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. En dépit du fait que Patrick Gontard a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 324 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) ?
Les 3 bureaux de vote de la commune de Saintes-Maries-de-la-Mer sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en raison du Covid-19. Il avait été repoussé au mois de juin. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Saintes-Maries-de-la-Mer. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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