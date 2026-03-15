Résultat municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer (13460) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saintes-Maries-de-la-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintes-Maries-de-la-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier HONORE
Didier HONORE LES SAINTES C'EST VOUS 		728 34,77%
Thibaut MENA
Thibaut MENA ENSEMBLE POUR LES SAINTES 		694 33,14%
Christelle AILLET
Christelle AILLET LES SAINTES PASSIONNEMENT !! 		557 26,60%
Jean-Albert GIRAN
Jean-Albert GIRAN LES SAINTES AU COEUR 		115 5,49%
Participation au scrutin Saintes-Maries-de-la-Mer
Taux de participation 78,00%
Taux d'abstention 22,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 2 131

Source : ministère de l’Intérieur

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