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19:16 - Démographie et politique à Saintes-Maries-de-la-Mer, un lien étroit À Saintes-Maries-de-la-Mer, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Avec une densité de population de 6 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,46%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 001 €/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1803 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,53% et d'une population étrangère de 6,58% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 58,80%, comme à Saintes-Maries-de-la-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Saintes-Maries-de-la-Mer Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Saintes-Maries-de-la-Mer il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 38,89% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 63,78% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 39,18% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN obtenait 76,63% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 54,34% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 60,81% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 75,41% le dimanche suivant, actant la victoire pour Emmanuel Tache de la Pagerie.

16:58 - La commune de Saintes-Maries-de-la-Mer plutôt mobilisée lors des élections L'affluence dans les isoloirs de Saintes-Maries-de-la-Mer constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour cette municipale 2026. La participation s'élevait à 76,11 % pour le premier tour des municipales de 2020, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que l'épidémie de Covid-19 pesait sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a par ailleurs réuni 78,68 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 47,04 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 70,82 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 56,01 % des électeurs (soit environ 1 449 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Saintes-Maries-de-la-Mer Les élections législatives à Saintes-Maries-de-la-Mer organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Emmanuel Tache de la Pagerie (Rassemblement National) en tête avec 60,81% au premier tour, devant Marion Biscione (Majorité présidentielle) avec 16,03%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Emmanuel Tache de la Pagerie culminant à 75,41% des voix localement. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Saintes-Maries-de-la-Mer s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (54,34%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,44%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (7,90%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Saintes-Maries-de-la-Mer demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Pour les municipales 2026, Saintes-Maries-de-la-Mer reste un territoire tourné vers le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Saintes-Maries-de-la-Mer plébiscitaient Emmanuel Tache de la Pagerie (RN) avec 39,18% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Tache de la Pagerie virant de nouveau en tête avec 76,63% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saintes-Maries-de-la-Mer quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 38,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,44%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 63,78% pour Marine Le Pen, contre 36,22% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saintes-Maries-de-la-Mer révèle donc un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Comment a évolué l'imposition à Saintes-Maries-de-la-Mer en vue des municipales ? Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saintes-Maries-de-la-Mer, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 23,82 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 1 167 390 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 1,86583 million d'euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saintes-Maries-de-la-Mer s'est établi à 47,97 % en 2024 (contre 32,92 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Saintes-Maries-de-la-Mer s'est chiffrée à 2 519 € en 2024, alors que ce montant se situait à 2 236 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saintes-Maries-de-la-Mer L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saintes-Maries-de-la-Mer s'avère particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour, Roland Chassain a pris la première place en obtenant 845 bulletins (42,41%). Deuxième, Patrick Gontard a obtenu 35,59% des suffrages. Eric Vicente a suivi, glanant 438 voix (21,98%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Roland Chassain l'a finalement emporté avec 52,48% des votes, face à Patrick Gontard avec 1 033 électeurs (47,51%). À la surprise générale, le challenger a pu refaire son retard avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. En dépit du fait que Patrick Gontard a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 324 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.