Résultat municipale 2026 à Saintry-sur-Seine (91250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saintry-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saintry-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saintry-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick RAUSCHER
Patrick RAUSCHER (23 élus) Toujours unis pour Saintry 		1 352 54,45%
  • Patrick RAUSCHER
  • Stéphanie MARINHO
  • Adrien GAUCHARD
  • Camille CAVALIER
  • Pierre COURCELLE
  • Béatrice MORCRETTE
  • Gérard PENDARIES
  • Corinne JAMBU
  • Alain TROUFLÉAU
  • Karine PENDARIES
  • Julien ANTUNES
  • Sophie MAHE
  • Tony LARGEAU
  • Sabine BOULOGNE
  • Laurent MORCRETTE
  • Françoise FOURNIER
  • William SCHNEIDER
  • Cécile CAVALIER
  • Michel CHAPUT
  • Delphine FLORIN
  • Jean-Christophe BARDAT
  • Isabelle VICENS
  • Patrick ARNAUD
Sebastien DIAZ
Sebastien DIAZ (2 élus) Union citoyenne 		421 16,96%
  • Sebastien DIAZ
  • Helene CROUILLEBOIS
Martine CARTAU-OURY
Martine CARTAU-OURY (2 élus) SAINTRY POUR VOUS 		395 15,91%
  • Martine CARTAU-OURY
  • Cyril Alain Daniel MONDOR GOMEZ
Aurélien GUILLOT
Aurélien GUILLOT (2 élus) Saintry en commun 		315 12,69%
  • Aurélien GUILLOT
  • Mickaëlle SYDA
Participation au scrutin Saintry-sur-Seine
Taux de participation 59,78%
Taux d'abstention 40,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 2 539

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saintry-sur-Seine