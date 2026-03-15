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19:21 - Saintry-sur-Seine et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Saintry-sur-Seine, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 5 853 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 321 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 136 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (85,53%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 366 personnes (6,25%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 047 euros par mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Saintry-sur-Seine incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saintry-sur-Seine ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Saintry-sur-Seine il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 21,81% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 41,18% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 21,44% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saintry-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,50% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 36,64% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,01% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saintry-sur-Seine ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale à Saintry-sur-Seine avait été marqué par une abstention de 51,89 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 48,11 %) alors que l'épidémie de coronavirus avait découragé beaucoup d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs élevé à 22,23 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,76 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,50 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,04 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se positionne in fine comme une contrée où l'abstention est contenue. En ce jour d'élection municipale 2026 à Saintry-sur-Seine, cette donnée sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Saintry-sur-Seine Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Saintry-sur-Seine portaient leur choix sur Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avec 36,64% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Julie Ozenne (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 53,99%. Le scrutin des Européennes en amont à Saintry-sur-Seine avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (32,50%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 14,31% des votes. Le panorama politique de Saintry-sur-Seine a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Saintry-sur-Seine ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saintry-sur-Seine comme une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saintry-sur-Seine choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,12% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 25,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,82% pour Emmanuel Macron, contre 41,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saintry-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Marie Guévenoux (Ensemble !) avec 30,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,53%.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Saintry-sur-Seine Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Saintry-sur-Seine, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,94 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 44 220 €. Une somme loin des 1 705 240 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saintry-sur-Seine atteint désormais un peu moins de 38,00 % en 2024 (contre 16,87 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saintry-sur-Seine a représenté environ 1 154 euros en 2024 contre 990 euros en début de mandat.

11:59 - La dernière élection à Saintry-sur-Seine marquée par une triangulaire Les résultats des précédentes municipales à Saintry-sur-Seine ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Martine Cartau-Oury (Union des Démocrates et Indépendants) a imposé son rythme en totalisant 29,37% des suffrages. Deuxième, Patrick Rauscher (Divers) a engrangé 23,93% des voix. Un delta important. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Rauscher l'a finalement emporté avec 46,60% des votes, face à Martine Cartau-Oury qui a obtenu 687 électeurs inscrits (32,66%) et Fanny Aubry avec 436 voix (20,73%). C'est pourtant un retournement total de situation qui a eu lieu, où les réserves de voix ont été totalement décisives. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a sans doute tiré parti du report de votes des listes du centre, ajoutant 424 voix supplémentaires entre les deux tours.