Résultat de l'élection municipale 2026 à Salazie : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Salazie

Tête de listeListe
Aldrik Moimbe
Aldrik Moimbe Liste Divers
LA NOUVELLE VAGUE
  • Aldrik Moimbe
  • Flavie Maillot
  • Zidane Marimoutou
  • Ornela Marie Darcia Leduc
  • Jordan Damour
  • Cynthia Naze
  • Hendrick Ramin
  • Marie Maillot
  • Christian Robert
  • Elsy Vitry
  • Yannis Victoire
  • Luna Robert
  • Hervé Bernard
  • Nathalie Boyer
  • Tom Riviere
  • Alexandra Maillot
  • Arthur Boyer
  • Marie Judith Ramin
  • Jordan Lagourde
  • Maeva Robert
  • Jonathan Manoro
  • Yolaine Nourry
  • Brandon Marimoutou
  • Héléna Hoareau
  • Thibault Cazemage
  • Marie-Andrée Avanande
  • Lorenzo Masson
  • Koumari Komala Ponapin Egambarareddy
  • Jean-Baptiste Plante
Cindy Barbe Robert
Cindy Barbe Robert Liste Divers
L'ENGAGEMENT AU COEUR DE SALAZIE
  • Cindy Barbe Robert
  • Emmanuel Revelin
  • Magalie Plante
  • Joel Ramin
  • Orlane Puveland
  • Christopher Armouet
  • Marine Corre
  • François Marimoutou
  • Corinne Boulley
  • Maximin Jules Moreau
  • Lena Vizier
  • Alexandre Ollivier
  • Amsatou Diame
  • Fabrice Hoareau
  • Anna Techer
  • Honore Hoareau
  • Daina Igouf
  • Evan Selambaye
  • Micheline Adam
  • Adelio Robert
  • Clara Pause
  • Mathieu Richard
  • Mirella Ranganayaguy
  • Fred Allamelou
  • Mickaella Maillot
  • Victor Lautard
  • Helena Techer
  • Jean Patrick Hoareau
  • Anna Maillot
Sidoleine Papaya
Sidoleine Papaya Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALAZIE
  • Sidoleine Papaya
  • Marcel Damour
  • Catherine Gevia
  • Mario Moreau
  • Nathalie Hoareau
  • Benjamin Pausé
  • Marie-Jeanne Elisabeth
  • Harry Lucilly
  • Severine Hoareau
  • Patrick Garryer
  • Severine Manoro
  • Elysée Boyer
  • Sophie Techer
  • Landry Hoareau
  • Larissa Courtel
  • Gilbert Maillot
  • Jacqueline Sinapin
  • Hugory Dalleau
  • Adele Nourry
  • Fabien Payet
  • Jessie Plante
  • Paulin Techer
  • Ghislaine Bonhomme
  • Gilles Gabou
  • Elodie Bizineche
  • Thierry Charlemagne
  • Suzie Adelin
  • Jean-Pierre Actif
  • Hermina Padre
  • Pascal Grondin
  • Fany Lebreton
Jimmy Willy Armand
Jimmy Willy Armand Liste divers centre
BATIR ENSEMBLE LE SALAZIE DE DEMAIN
  • Jimmy Willy Armand
  • Sandrine Brancalin
  • Jean Claude Pause
  • Dominique Moutoussamy
  • Damien Damour
  • Laurencine Robert
  • Matthias Ramsamy
  • Jordane Armand
  • Enzo Eclapier
  • Pamela Maillot
  • Yannick Pause
  • Isabelle Nativel
  • Johny Minatchy
  • Valerie Clapier
  • Jean Nicolas Moutoussamy
  • Carine Manoro
  • Warren Sautron
  • Emmanuelle Maillot
  • Regis Maillot
  • Marine Pause
  • Bruno Noel
  • Lynda Marimoutou
  • Yoland Duchemann
  • Marine Hoareau
  • Mathieu Cazemage
  • Marie Estelle Pause
  • Jean Fabien Yancoub-Hamed
  • Stephanie Moutoussamy
  • Jean Patrice Armand
Thierry Jean-Jacques de Gerus
Thierry Jean-Jacques de Gerus Liste divers droite
LE COEUR DU CIRQUE, LA FORCE DU PEUPLE
  • Thierry Jean-Jacques de Gerus
  • Layma Gabrielle Lebreton
  • Fabrice Maillot
  • Marie Elise Pause
  • Jismmy Marimoutou
  • Sandra Marie Sergine Elisabeth
  • Cyril Techer
  • Claudia Haoreau
  • Vincent Marc André Elisabeth
  • Julie Grondin Olivier
  • Jonathan Marimoutou
  • Marie-Ingrid Ollivier
  • Sébastien Maillot
  • Prisca Maillot
  • Alexandre Manoro
  • Joelle Marie Annick Clain
  • Nicolas Grondin
  • Edwige Marie Laurence Cologon
  • Jean-Jacques Eclapier
  • Catherine Hoareau
  • Pierre André Maillot
  • Françoise Elisabeth
  • Vincent Lamy
  • Sonia Hoareau
  • Mahendra Ponapin Egambarareddy
  • Frédérique Marie Lucie Boyer
  • Cédric Jonathan Maillot
  • Maryline Sautron
  • Sylvio Cocotier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Fouassin
Stéphane Fouassin (25 élus) L'expérience au service des salaziens 		2 644 67,98%
  • Stéphane Fouassin
  • Sidoleine Papaya
  • Marcel Damour
  • Marie-Ange Viadere
  • Yann Maillot
  • Marie-Jeanne Elisabeth
  • Jean-Claude Pause
  • Catherine Gevia
  • Mario Moreau
  • Nathalie Hoareau
  • Harry Lucilly
  • Anaïs Fannio
  • Vincent Elisabeth
  • Sophie Techer
  • Patrick Garryer
  • Daniella Mazagran
  • Paulin Techer
  • Hermina Padre
  • Didier Scoë
  • Sandrine Brancalin
  • Laurent Boyer
  • Marie Jacqueline Sinapin
  • Thierry Charlemagne
  • Laurencine Robert
  • Bernard De Lamothe
Eric Emmanuel Eclapier
Eric Emmanuel Eclapier (4 élus) Ensamb, nou le capab' 		1 082 27,82%
  • Eric Emmanuel Eclapier
  • Mélissa Papaya
  • Teddy Sisahaye
  • Karine Elisabeth
Giovanni Deletre
Giovanni Deletre Salazie i ose 		163 4,19%
Participation au scrutin Salazie
Taux de participation 66,26%
Taux d'abstention 33,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 014

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane Fouassin
Stephane Fouassin (25 élus) Developpement, solidarite, experience 		2 700 63,42%
  • Stephane Fouassin
  • Marie Ange Viadere
  • Marcel Damour
  • Sidoleine Papaya
  • Eric Eclapier
  • Marie Jeanne Elisabeth
  • Sergio Victoire
  • Karine Elisabeth
  • Mario Moreau
  • Nathalie Hoareau
  • Teddy Sisahaye
  • Clotilde Nourry
  • Vincent Elisabeth
  • Melissa Papaya
  • Thierry Charlemagne
  • Myrielle Damour
  • Jean Claude Pause
  • Gladys Robert
  • Patrick Garryer
  • Corine Perrault
  • Dany Dennemont
  • Sandrine Brancalin
  • Jonathan Olivier
  • Nina Andoche
  • François Lucilly
Jean Leu Elnivent
Jean Leu Elnivent (4 élus) Ensemble pour salazie 		1 289 30,27%
  • Jean Leu Elnivent
  • Sophie Payet Ep Pause
  • Emile Payet
  • Dominique Moutoussamy
Jasmin Moutoussamy (Eric Michel)
Jasmin Moutoussamy (Eric Michel) Reconstruisons salazie 		268 6,29%
Participation au scrutin Salazie
Taux de participation 75,88%
Taux d'abstention 24,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 4 388

Villes voisines de Salazie

En savoir plus sur Salazie