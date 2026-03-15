Résultat de l'élection municipale 2026 à Salazie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Salazie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Salazie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Salazie.
L'actu des élections municipales 2026 à Salazie
13:45 - Salazie : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal
Pour ce qui est des contributions locales à Salazie, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint environ 503 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 486 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 46,16 % en 2024 (contre environ 33,22 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 127 000 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 838 300 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 20,43 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Salazie
Étudier les résultats des dernières municipales à Salazie peut être éclairant. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Stéphane Fouassin (Divers droite) a terminé en tête avec 2 644 soutiens (67,98%). À ses trousses, Eric Emmanuel Eclapier (Divers centre) a obtenu 27,82% des voix. Ce triomphe au premier tour de Stéphane Fouassin a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Salazie, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les municipales à Salazie ont lieu aujourd'hui
Les municipales de 2026 doivent permettre aux habitants de Salazie d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats aux municipales à Salazie. Sachez également que les 10 bureaux de vote de la ville de Salazie ferment leurs portes à 18 heures. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Salazie dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Salazie
|Tête de listeListe
|
Aldrik Moimbe
Liste Divers
LA NOUVELLE VAGUE
|
|
Cindy Barbe Robert
Liste Divers
L'ENGAGEMENT AU COEUR DE SALAZIE
|
|
Sidoleine Papaya
Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALAZIE
|
|
Jimmy Willy Armand
Liste divers centre
BATIR ENSEMBLE LE SALAZIE DE DEMAIN
|
|
Thierry Jean-Jacques de Gerus
Liste divers droite
LE COEUR DU CIRQUE, LA FORCE DU PEUPLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Fouassin (25 élus) L'expérience au service des salaziens
|2 644
|67,98%
|
|Eric Emmanuel Eclapier (4 élus) Ensamb, nou le capab'
|1 082
|27,82%
|
|Giovanni Deletre Salazie i ose
|163
|4,19%
|Participation au scrutin
|Salazie
|Taux de participation
|66,26%
|Taux d'abstention
|33,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 014
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephane Fouassin (25 élus) Developpement, solidarite, experience
|2 700
|63,42%
|
|Jean Leu Elnivent (4 élus) Ensemble pour salazie
|1 289
|30,27%
|
|Jasmin Moutoussamy (Eric Michel) Reconstruisons salazie
|268
|6,29%
|Participation au scrutin
|Salazie
|Taux de participation
|75,88%
|Taux d'abstention
|24,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|4 388
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