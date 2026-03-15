Résultat municipale 2026 à Salbris (41300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Salbris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Salbris, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Salbris [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre AVRIL
Alexandre AVRIL (23 élus) POUR L'AMOUR DE SALBRIS 		1 793 70,87%
  • Alexandre AVRIL
  • Chantal COUTAUD
  • Angel BENITO
  • Aline VIGNEULLE
  • Didier CHAUVIN
  • Catherine LUNEAU
  • Jean-Paul MIANNAY
  • Cécile GONZALEZ
  • Romain MIMBOURG
  • Catalina CHAPERON
  • Aymeric PHILIBERT
  • Stéphanie TEIXEIRA
  • Jean DHERVILLEZ
  • Geneviève HÉDAL
  • Christian PAUTHONIER
  • Céline FERREIRA
  • Thibault BOURGEOIS
  • Donata SANSON
  • Jean-Pierre DALLANÇON
  • Carmen TEIXEIRA
  • Denis IMBAULT
  • Yolande MENOULT
  • Dominique CHOLLET
Nolwen POTIN
Nolwen POTIN (4 élus) SALBRIS POUR TOUTES ET TOUS 		737 29,13%
  • Nolwen POTIN
  • Victor TEIXEIRA
  • Martine GIRAULT
  • Cédric GROSJEAN
Participation au scrutin Salbris
Taux de participation 68,35%
Taux d'abstention 31,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 2 619

Source : ministère de l’Intérieur

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