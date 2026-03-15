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19:18 - Salbris : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et socio-économique de Salbris détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 46 hab/km² et un taux de chômage de 12,15%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,59%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2501 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,42% et d'une population immigrée de 9,34% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Salbris mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,36% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Salbris Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Salbris il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 30,62% des votes lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,73% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 24,92% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 50,87% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,81% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,92% pour le Rassemblement national. Il terminera d'ailleurs en tête avec 50,48% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Roger Chudeau.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Salbris En ce jour de municipale à Salbris, la mobilisation sera observée de près. Les archives de 2020 révèlent que 2 216 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 56,02 %, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que commençait l'épidémie de Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant suscité un fort engouement, avec 71,83 % de participation dans la ville (contre une abstention à 28,17 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 46,86 % au premier tour en 2022 à 65,82 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 50,85 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Salbris nettement ancré à droite il y a deux ans Roger Chudeau (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Salbris en 2024 avec 46,92%. Nils Aucante (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 22,10%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Roger Chudeau culminant à 50,48% des voix dans la commune. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Salbris s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,81%), talonnée par Valérie Hayer (14,92%) et Raphaël Glucksmann (11,76%). Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Salbris ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Salbris tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 26,90%. Lors de la finale de l'élection à Salbris, les électeurs accordaient 50,73% pour Marine Le Pen, contre 49,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Salbris portaient leur choix sur Roger Chudeau (RN) avec 24,92% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Roger Chudeau virant de nouveau en tête avec 50,87% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité locale à Salbris À Salbris, en matière d'impôts locaux, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 1 185 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 087 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 50,83 % en 2024 (contre près de 28,43 % en 2020). Ce chiffre s'inscrit dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 238 520 € en 2024. Une somme loin des quelque 1,58344 million d'euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 20,80 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Salbris Il peut être intéressant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Salbris. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Alexandre Avril (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 41,26% des soutiens. À sa poursuite, Pascal Sauvaget (Divers) a rassemblé 656 suffrages en sa faveur (30,14%). Olivier Pavy (Divers centre) était à la troisième place, rassemblant 622 suffrages (28,58%). Un différentiel notable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Alexandre Avril l'a finalement emporté avec 1 239 suffrages (57,95%), face à Christophe Matho avec 899 votants (42,04%). La hiérarchie a été confirmée, le fossé se confirmant pour offrir un succès retentissant. Divers droite a sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées, récupérant 341 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation minoritaire est mise au défi de créer des réserves bien plus solides aujourd'hui dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.