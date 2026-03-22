Résultat de l'élection municipale 2026 à Saleilles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saleilles

Le deuxième tour des élections municipales à Saleilles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jordi Delclos
Jordi Delclos Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SALEILLES
  • Jordi Delclos
  • Marie-Aude Pech
  • Yannick Callarec
  • Bénédicte Sarassat
  • Benoît Marfin
  • Caroline Piccolo
  • Nicolas Robles
  • Diana Ibanez
  • Marc Modica
  • Nathalie Prieto
  • Philippe Lopez
  • Cécile Dupeyron
  • François Blanc
  • Virginie Murillo
  • Cyril Roldan
  • Céline Garcia
  • Pierre-Yves Montoya
  • Marie-José Fernandez
  • Dominique Halet
  • Patricia Letterio
  • Bernard Massines
  • Antoinette Sevilla
  • Julien Occhipenti
  • Marie Charbonnier
  • Sebastien Thuillier
  • Thérèse Mateos
  • Jean-Marie Coulot
  • Séverine Beneito
  • Chabane Zemouri
  • Claudette Bruguier
  • Cedric Sevilla
Fabrice Rallo
Fabrice Rallo Liste divers droite
SALEILLES D'ABORD !
  • Fabrice Rallo
  • Sonia Mac Veigh
  • Armand Chauvet
  • Florence Micolau
  • Robert Tarda
  • Céline Auriach
  • Stéphane Le Coq
  • Christine Baches
  • Modeste Bosque
  • Claire Salfati-Tedgui
  • Olivier Rabat
  • Jacqueline Bonnefoy
  • François Rallo
  • Gaëlle Haber
  • Pascal Giraudet
  • Nadine Durand
  • Sébastien Jault
  • Marie-José Dolfi
  • Michel Parédes
  • Nathalie Erre
  • Hugues Cazorla
  • Cristina Nieto
  • Joan Chillon
  • Virginie Badosa-Sevilla
  • Michaël Carton
  • Isabelle Martinez de Castilla
  • Wyclif Brites
  • Céline Beaux
  • Valentin Garcia
  • Manuela Pagano
  • Philippe Guisset

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saleilles

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RALLO
Fabrice RALLO (Ballotage) SALEILLES D'ABORD ! 		1 315 42,36%
Jordi DELCLOS
Jordi DELCLOS (Ballotage) ENSEMBLE POUR SALEILLES 		1 207 38,89%
José CASCALES
José CASCALES (Ballotage) AIMER SALEILLES 		468 15,08%
Louis RUZAFA
Louis RUZAFA SALEILLES VA EN AVANT 		114 3,67%
Participation au scrutin Saleilles
Taux de participation 68,57%
Taux d'abstention 31,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 3 170

Source : ministère de l’Intérieur

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