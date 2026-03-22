Résultat de l'élection municipale 2026 à Saleilles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saleilles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saleilles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saleilles.
L'actu des élections municipales 2026 à Saleilles
11:44 - Match incertain entre Fabrice Rallo et Jordi Delclos
Pour le lancement des municipales à Saleilles, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 31,43 %. À l'issue du dépouillement, c'est Fabrice Rallo (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 42,36 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jordi Delclos (Divers droite) s'est classé deuxième avec 38,89 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, avec 15,08 %, José Cascales, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Louis Ruzafa, portant la nuance Divers droite, a récolté 3,67 % des voix, trop peu pour se qualifier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saleilles
Le deuxième tour des élections municipales à Saleilles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jordi Delclos
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SALEILLES
|
|
Fabrice Rallo
Liste divers droite
SALEILLES D'ABORD !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saleilles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice RALLO (Ballotage) SALEILLES D'ABORD !
|1 315
|42,36%
|Jordi DELCLOS (Ballotage) ENSEMBLE POUR SALEILLES
|1 207
|38,89%
|José CASCALES (Ballotage) AIMER SALEILLES
|468
|15,08%
|Louis RUZAFA SALEILLES VA EN AVANT
|114
|3,67%
|Participation au scrutin
|Saleilles
|Taux de participation
|68,57%
|Taux d'abstention
|31,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|3 170
Source : ministère de l’Intérieur
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