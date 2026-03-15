Résultat municipale 2026 à Saleilles (66280) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saleilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saleilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saleilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RALLO
Fabrice RALLO SALEILLES D'ABORD ! 		1 315 42,36%
Jordi DELCLOS
Jordi DELCLOS ENSEMBLE POUR SALEILLES 		1 207 38,89%
José CASCALES
José CASCALES AIMER SALEILLES 		468 15,08%
Louis RUZAFA
Louis RUZAFA SALEILLES VA EN AVANT 		114 3,67%
Participation au scrutin Saleilles
Taux de participation 68,57%
Taux d'abstention 31,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 3 170

Source : ministère de l’Intérieur

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