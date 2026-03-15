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19:19 - Les données démographiques de Saleilles révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saleilles révèlent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 935 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,07%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (16,11%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 3247 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (21,73%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,83%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saleilles mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,70% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saleilles ? Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Saleilles en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 37,06% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 57,38% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 39,08% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national réunissait 59,15% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 48,80% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,26% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Anaïs Sabatini.

16:58 - Rétrospective : la participation à Saleilles avant 2026 Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales à Saleilles avait été marqué par une abstention de 52,69 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 47,31 %) alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, une part importante des électeurs avaient renoncé à se déplacer. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs arrêté à 20,38 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,67 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 26,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,09 % d'abstention. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se révèle donc sensiblement comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de la municipale 2026 à Saleilles, ce paramètre jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Saleilles Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saleilles. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,80%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saleilles avaient ensuite placé en tête Anaïs Sabatini (Rassemblement National) avec 56,26% au premier tour, devant Marc Medina (Divers centre) avec 21,25%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - À Saleilles, la dernière présidentielle était anvant tout favorable à le RN Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saleilles tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,06% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,38% pour Marine Le Pen, contre 42,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saleilles accordaient leurs suffrages à Anaïs Sabatini (RN) avec 39,08% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Anaïs Sabatini virant de nouveau en tête avec 59,15% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La pression fiscale à Saleilles : une dynamique en hausse au cours des dernières années Si l'on regarde de près la fiscalité de Saleilles, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,09 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 112 000 euros la même année. Une recette bien loin des 1 337 100 € récoltés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saleilles s'est établi à près de 44,84 % en 2024 (contre 22,74 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saleilles s'est chiffrée à environ 912 euros en 2024 (contre 796 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Saleilles Les configurations politiques locales demeurent encore marquées par l'issue du dernier scrutin municipal à Saleilles. À l'occasion du premier vote, François Rallo (Les Républicains) a creusé l'écart en rassemblant 1 337 soutiens (67,93%). Sur la seconde marche, José Cascales (Divers) a engrangé 32,06% des votes. Cette victoire écrasante de François Rallo a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saleilles, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.