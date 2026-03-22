Résultat de l'élection municipale 2026 à Salency : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Salency

Le deuxième tour des élections municipales à Salency a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bertrand Tribout
Bertrand Tribout Divers
SALENCY A' VENIR
  • Bertrand Tribout
  • Céline Desaintquentin-Samsa
  • Fabien Grandin
  • Christelle Martinet
  • Christophe Pontier
  • Ambre Sailliot
  • Guillaume Eyrolles
  • Sandrine Blanchard
  • Etienne Trousselle
  • Deborah Hie-Siveline
  • Jean-Marc Dhoury
  • Annabelle Equy
  • Philippe Schryve
  • Sabine Quint-Grandin
  • Bruno Krakus
Sarah Veraghe
Sarah Veraghe Divers
Avançons avec vous pour Salency
  • Sarah Veraghe
  • David Thuillier
  • Marie-Thérèse Vue
  • Denis Robardey
  • Marie-Claude Capelle
  • Nicolas Démarquet
  • Véronique Hubert
  • Pascal Targy
  • Sandrine Clément
  • Damien Vasseur
  • Élise Trousselle
  • Pascal Quillet
  • Mathilde Obara
  • Antoine Deplanque
  • Béatrice Bizouerne
Patrice Fabre
Patrice Fabre Divers
Ensemble pour Salency
  • Patrice Fabre
  • Patricia Sigler
  • Sylvain Miraux
  • Virginie Ruiz
  • Jean-François Sézille
  • Perine Cordongnon
  • Thomas Carvalho Da Silva
  • Cindy Choron
  • Guillaume Quarré
  • Odette Pointin
  • Erwan Meunier
  • Tatiana Dourlat
  • Michaël Rios
  • Nadine Doré
  • Didier Doré
  • Amandine Quarré
  • Davy Legay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Salency

Tête de listeListe Voix % des voix
Sarah VERAGHE
Sarah VERAGHE (Ballotage) Avançons avec vous pour Salency 		197 40,29%
Bertrand TRIBOUT
Bertrand TRIBOUT (Ballotage) SALENCY A' VENIR 		186 38,04%
Patrice FABRE
Patrice FABRE (Ballotage) Ensemble pour Salency 		106 21,68%
Participation au scrutin Salency
Taux de participation 71,51%
Taux d'abstention 28,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Nombre de votants 507

Source : ministère de l’Intérieur

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