Résultat de l'élection municipale 2026 à Salency : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Salency [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Salency sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Salency.
L'actu des élections municipales 2026 à Salency
11:43 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Dans le cadre du premier tour des municipales à Salency, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 28,49 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Sarah Veraghe qui s'est placée en première position en s'adjugeant 40,29 % des suffrages exprimés. Derrière, Bertrand Tribout a obtenu la seconde place avec 38,04 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 21,68 %, Patrice Fabre pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Salency
Le deuxième tour des élections municipales à Salency a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bertrand Tribout
Divers
SALENCY A' VENIR
|
|
Sarah Veraghe
Divers
Avançons avec vous pour Salency
|
|
Patrice Fabre
Divers
Ensemble pour Salency
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Salency
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sarah VERAGHE (Ballotage) Avançons avec vous pour Salency
|197
|40,29%
|Bertrand TRIBOUT (Ballotage) SALENCY A' VENIR
|186
|38,04%
|Patrice FABRE (Ballotage) Ensemble pour Salency
|106
|21,68%
|Participation au scrutin
|Salency
|Taux de participation
|71,51%
|Taux d'abstention
|28,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Nombre de votants
|507
Source : ministère de l’Intérieur
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