Résultat de l'élection municipale 2026 à Salernes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Salernes

Le deuxième tour des élections municipales à Salernes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lohan Ferretti
Lohan Ferretti Liste du Rassemblement National
POUR L'AMOUR DE SALERNES
  • Lohan Ferretti
  • Marie Pons
  • Michel Lesage
  • Anaïs Berthet
  • Remy Le Borgne
  • Stephanie Ilari
  • Bernard Bianconi
  • Sophie Hennuyer
  • Clément Delcroix
  • Béatrice Alario
  • Loïc Hourdin
  • Beatrice Alvares
  • Jean-Louis Chenu
  • Lucie Dalmasso
  • Gilles Guenot
  • Martine Dos Santos
  • Pascal Bourillon
  • Anne-Claude Rabot
  • Giani Cono Rouserez
  • Francoise Torrioli
  • Didier Deregnaucourt
  • Océane Vesin
  • Thierry Ballardini
  • Beatrice Xardel
  • Gaëtan Abate
  • Christine Fernandez
  • Raphaël Anton
  • Michele Sales
  • Didier Lions
Gerard Achenza
Gerard Achenza Liste divers centre
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SALERNES
  • Gerard Achenza
  • Frédérique Andrau
  • Daniel Juif
  • Nathalie Attia
  • Patrick Freville
  • Priscilla Duvernoy
  • Hervé Carron
  • Ghislaine Charton
  • Joël Guigou
  • Christelle Kamerer
  • Olivier Faucheux
  • Audrey Bouvier
  • Jean-Jacques Hennion
  • Marie-Christine Laurans
  • Georges Porta
  • Sylvie Saugeot
  • Olivier Mazeaud
  • Céline Ibba
  • Kamel Attia
  • Lara Petrucci
  • Georges Masanet
  • Eliane Clerget
  • Alain Thibert
  • Janneke de Bruijn
  • Pierre Edwige
  • Rosiana Alphonse
  • Gilbert Pagani

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Salernes

Tête de listeListe Voix % des voix
Lohan FERRETTI
Lohan FERRETTI (Ballotage) POUR L'AMOUR DE SALERNES 		934 39,34%
Gerard ACHENZA
Gerard ACHENZA (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SALERNES 		387 16,30%
Marie Laure TORTOSA
Marie Laure TORTOSA (Ballotage) SALERNES. TERRE D'AVENIR 		379 15,96%
Virginie LANZA
Virginie LANZA (Ballotage) SALERNES NOTRE PRIORITÉ 		251 10,57%
Élodie BIANCHI
Élodie BIANCHI VIVE LA COMMUNE DE SALERNES 		212 8,93%
Maurice OLIVIER
Maurice OLIVIER CONSTRUIRE UN AVENIR POUR SALERNES 		211 8,89%
Participation au scrutin Salernes
Taux de participation 63,81%
Taux d'abstention 36,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 2 433

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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