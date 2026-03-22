Résultat de l'élection municipale 2026 à Salernes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Salernes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Salernes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Salernes.
L'actu des élections municipales 2026 à Salernes
11:46 - Les résultats du premier tour de la municipale à Salernes
Les élections municipales 2026 à Salernes ont vu Lohan Ferretti (Rassemblement National) prendre la première place dimanche dernier avec 39,34 % des voix. À sa suite, Gerard Achenza (Divers centre) s'est classé deuxième avec 16,30 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 15,96 %, Marie Laure Tortosa, étiquetée Ecologiste, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Virginie Lanza, portant la nuance Divers centre, a récolté 10,57 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Salernes, le rendez-vous électoral a vu 63,81 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Salernes
Le deuxième tour des élections municipales à Salernes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lohan Ferretti
Liste du Rassemblement National
POUR L'AMOUR DE SALERNES
|
|
Gerard Achenza
Liste divers centre
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SALERNES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Salernes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lohan FERRETTI (Ballotage) POUR L'AMOUR DE SALERNES
|934
|39,34%
|Gerard ACHENZA (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SALERNES
|387
|16,30%
|Marie Laure TORTOSA (Ballotage) SALERNES. TERRE D'AVENIR
|379
|15,96%
|Virginie LANZA (Ballotage) SALERNES NOTRE PRIORITÉ
|251
|10,57%
|Élodie BIANCHI VIVE LA COMMUNE DE SALERNES
|212
|8,93%
|Maurice OLIVIER CONSTRUIRE UN AVENIR POUR SALERNES
|211
|8,89%
|Participation au scrutin
|Salernes
|Taux de participation
|63,81%
|Taux d'abstention
|36,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|2 433
Source : ministère de l’Intérieur
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