Résultat de l'élection municipale 2026 à Salernes : les résultats du 2e tour

Programme de Lohan Ferretti à Salernes (POUR L'AMOUR DE SALERNES)

Sécurité et Protection

Protéger les Salernois est une priorité essentielle. Cela inclut le renforcement de la police municipale et l'implémentation de systèmes de vidéosurveillance intelligents. De plus, un plan de prévention contre les incendies et les inondations sera mis en place pour garantir la sécurité de tous.

Urbanisme et Embellissement

Un village plus beau et mieux organisé est au cœur de nos préoccupations. Cela passe par la céramisation du village et une réforme du PLU pour améliorer l'aménagement urbain. L'embellissement du centre-ville et l'amélioration des voies et chemins garantiront une meilleure accessibilité pour tous.

Économie et Commerces

Reconnaître et soutenir ceux qui créent de l'emploi est fondamental pour notre développement. Nous organiserons des consultations citoyennes et accompagnerons les entrepreneurs dans leurs projets. Un annuaire économique local sera également mis en place pour dynamiser le commerce local.

Environnement et Cadre de Vie

Préserver notre territoire est une responsabilité que nous prenons au sérieux. Nous mettrons en avant la nature et la biodiversité tout en favorisant les circuits courts dans les cantines. La gestion des déchets et l'entretien des espaces verts seront également des priorités pour améliorer notre cadre de vie.