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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Salernes : ce qu'il faut savoir A mi-chemin des élections municipales, Salernes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 812 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 522 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 054 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (41,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 180 personnes (4,72%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 336 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,16%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Salernes participe à l'histoire du pays.

17:57 - Quel est le poids du RN à Salernes ? Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Salernes il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 30,27% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 57,98% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 27,49% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 49,96% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,45% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,79% pour le mouvement nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Salernes ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Salernes, l'abstention concernait 49,20 % des inscrits, une abstention modeste alors que la pandémie du Covid commençait à frapper le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 26,83 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait de son côté 49,60 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,86 %, contre 54,72 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. Cette contingence à Salernes sera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour cette élection municipale.

15:59 - Salernes : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Philippe Schreck (Rassemblement National) en pole position avec 49,79% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 24,67%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Salernes s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,45%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,33%) et Raphaël Glucksmann (9,39%).

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Salernes s'était massivement orientée à l'extrême droite Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Salernes portaient leur choix sur Philippe Schreck (RN) avec 27,49% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,04% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Salernes accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,27%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 20,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,98% pour Marine Le Pen, contre 42,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Salernes s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Salernes À Salernes, en matière de fiscalité locale, la facture moyenne versée par ménage imposable a atteint environ 1 183 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 115 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 40,13 % en 2024 (contre environ 25,33 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à près de 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 428 100 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 1 350 510 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 16,46 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Salernes Il peut être éclairant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Salernes. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Cédric Dubois (Divers gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 366 voix (22,34%). En deuxième position, Gerard Achenza (Divers) a engrangé 337 votes (20,57%). Le podium a été complété par Maurice Olivier (Divers gauche), glanant 19,96% des suffrages. Avec un écart aussi étroit, la configuration du 2e tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Cédric Dubois l'a finalement emporté avec 46,17% des bulletins, face à Gerard Achenza qui a obtenu 517 votants (28,83%) et Maurice Olivier réunissant 359 bulletins (20,02%). À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon marquée ce qui a mené à un succès écrasant et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement bénéficié des voix des listes de gauche sorties au premier tour, ajoutant 462 voix supplémentaires entre les deux tours.