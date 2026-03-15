Résultat municipale 2026 à Salernes (83690) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Salernes - Tour 1
- Election municipale 2026 à Salernes [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Salernes
- Salernes (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Salernes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Salernes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Salernes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lohan FERRETTI POUR L'AMOUR DE SALERNES
|934
|39,34%
|Gerard ACHENZA UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SALERNES
|387
|16,30%
|Marie Laure TORTOSA SALERNES. TERRE D'AVENIR
|379
|15,96%
|Virginie LANZA SALERNES NOTRE PRIORITÉ
|251
|10,57%
|Élodie BIANCHI VIVE LA COMMUNE DE SALERNES
|212
|8,93%
|Maurice OLIVIER CONSTRUIRE UN AVENIR POUR SALERNES
|211
|8,89%
|Participation au scrutin
|Salernes
|Taux de participation
|63,81%
|Taux d'abstention
|36,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|2 433
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Salernes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Salernes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Salernes
19:20 - Tendances démographiques et électorales à Salernes : ce qu'il faut savoir
A mi-chemin des élections municipales, Salernes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 3 812 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 522 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 054 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (41,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 180 personnes (4,72%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 336 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,16%, synonyme d'une situation économique mitigée. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Salernes participe à l'histoire du pays.
17:57 - Quel est le poids du RN à Salernes ?
Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Salernes il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 30,27% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 57,98% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 27,49% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 49,96% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,45% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,79% pour le mouvement nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Salernes ?
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Salernes, l'abstention concernait 49,20 % des inscrits, une abstention modeste alors que la pandémie du Covid commençait à frapper le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 26,83 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait de son côté 49,60 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,86 %, contre 54,72 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une ville distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. Cette contingence à Salernes sera quoi qu'il en soit un 'game changer' pour cette élection municipale.
15:59 - Salernes : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Philippe Schreck (Rassemblement National) en pole position avec 49,79% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 24,67%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Salernes s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,45%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,33%) et Raphaël Glucksmann (9,39%).
14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Salernes s'était massivement orientée à l'extrême droite
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Salernes portaient leur choix sur Philippe Schreck (RN) avec 27,49% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,04% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Salernes accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,27%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 20,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,98% pour Marine Le Pen, contre 42,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Salernes s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Salernes
À Salernes, en matière de fiscalité locale, la facture moyenne versée par ménage imposable a atteint environ 1 183 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 115 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 40,13 % en 2024 (contre environ 25,33 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à près de 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 428 100 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 1 350 510 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 16,46 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Salernes
Il peut être éclairant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Salernes. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Cédric Dubois (Divers gauche) a distancé ses concurrents en rassemblant 366 voix (22,34%). En deuxième position, Gerard Achenza (Divers) a engrangé 337 votes (20,57%). Le podium a été complété par Maurice Olivier (Divers gauche), glanant 19,96% des suffrages. Avec un écart aussi étroit, la configuration du 2e tour soulevait des questions. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Cédric Dubois l'a finalement emporté avec 46,17% des bulletins, face à Gerard Achenza qui a obtenu 517 votants (28,83%) et Maurice Olivier réunissant 359 bulletins (20,02%). À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon marquée ce qui a mené à un succès écrasant et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement bénéficié des voix des listes de gauche sorties au premier tour, ajoutant 462 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Salernes : les horaires d'ouverture
Les 3 bureaux de vote de la ville de Salernes ferment à 18 h pour le dépouillement. En 2026, les 3 589 votants de Salernes sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Salernes. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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