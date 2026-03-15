Résultat municipale 2026 à Salernes (83690) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Salernes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Salernes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Salernes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lohan FERRETTI
Lohan FERRETTI POUR L'AMOUR DE SALERNES 		934 39,34%
Gerard ACHENZA
Gerard ACHENZA UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SALERNES 		387 16,30%
Marie Laure TORTOSA
Marie Laure TORTOSA SALERNES. TERRE D'AVENIR 		379 15,96%
Virginie LANZA
Virginie LANZA SALERNES NOTRE PRIORITÉ 		251 10,57%
Élodie BIANCHI
Élodie BIANCHI VIVE LA COMMUNE DE SALERNES 		212 8,93%
Maurice OLIVIER
Maurice OLIVIER CONSTRUIRE UN AVENIR POUR SALERNES 		211 8,89%
Participation au scrutin Salernes
Taux de participation 63,81%
Taux d'abstention 36,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 2 433

Source : ministère de l’Intérieur

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