Résultat municipale 2026 à Salins-les-Bains (39110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Salins-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Salins-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Salins-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mickaël YANARDAG
Mickaël YANARDAG (16 élus) Ecouter, Agir et Réussir pour Salins 		681 57,96%
  • Mickaël YANARDAG
  • Marie VASSAL
  • Denis DEVILLERS
  • Johanne CHIEUX
  • Frédéric GODIN
  • Nicole CASTAING
  • Norbert MAIRE
  • Peguy FAIVRE
  • Michel DEJEUX
  • Charline LLOMPART
  • Enzo FILIPPI
  • Elodie DECLE
  • Quentin FUMEY
  • Marine RAMEL
  • Etienne MARTEAU
  • Marine DOLE
Clément FORET
Clément FORET (3 élus) Confiance et volonté, notre ambition pour Salins 		390 33,19%
  • Clément FORET
  • Nathalie FATON
  • Romain FOLLIAT
Adrien LAVIER
Adrien LAVIER SALINS PARTICIPE ! 		104 8,85%
Participation au scrutin Salins-les-Bains
Taux de participation 64,84%
Taux d'abstention 35,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 1 197

Source : ministère de l’Intérieur

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