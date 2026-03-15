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19:18 - Démographie et politique à Salins-les-Bains, un lien étroit Dans la commune de Salins-les-Bains, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 24% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,23% de 75 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1 954 €/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,46%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (12,76%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Salins-les-Bains mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,62% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Salins-les-Bains avant les élections de 2026 Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Salins-les-Bains il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 21,19% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 43,68% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 14,74% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Salins-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,34% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 29,90% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 33,46% le dimanche suivant.

16:58 - Salins-les-Bains classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans à Salins-les-Bains, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 56,08 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. L'élection suprême en 2022 avait cependant attiré les électeurs, avec 72,54 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 27,46 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 47,84 % (47,51 % au national), avant de bondir à 64,45 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 47,75 % des électeurs. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une contrée civiquement engagée. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité à Salins-les-Bains sera en définitive déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Salins-les-Bains : retour sur la dernière année électorale en date Justine Gruet (Les Républicains) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Salins-les-Bains après la dissolution de 2024 avec 36,26%. Hervé Prat (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 32,32%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Justine Gruet culminant à 66,54% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (27,34%). Le contexte politique de Salins-les-Bains a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Salins-les-Bains s'était résolument ancrée à la gauche En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Salins-les-Bains tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 25,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,33%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,32% pour Emmanuel Macron, contre 43,68% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Salins-les-Bains soutenaient en priorité Hervé Prat (Nupes) avec 33,84% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Justine Gruet (Les Républicains) en première position avec 52,40% des suffrages. Cette physionomie politique de Salins-les-Bains révèle un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts à Salins-les-Bains ? Du côté de la fiscalité de Salins-les-Bains, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 321 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 732 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 57,26 % en 2024 (contre environ 26,90 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 57 600 euros de recettes en 2024. Un montant loin des 346 140 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,30 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - La liste "Salinoise, Salinois Ensemble Et Autrement" grande gagnante de la dernière municipale à Salins-les-Bains Il y a 6 ans, qui avait gagné les municipales à Salins-les-Bains ? Lors du premier rendez-vous électoral, Michel Cetre a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 445 soutiens (43,20%). Derrière, Gilles Beder a obtenu 363 voix (35,24%). Une différence importante. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Michel Cetre l'a finalement emporté avec 44,17% des votes, face à Gilles Beder avec 470 électeurs inscrits (40,23%) et Michel Bugada obtenant 182 votants (15,58%). La consultation s'est en définitive avérée beaucoup plus disputée dans la dernière ligne droite, le numéro 2 parvenant à combler son retard grâce à des réserves de voix conséquentes. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Gilles Beder a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 107 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.