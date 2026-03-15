En direct

19:20 - Salins : démographie, élections et perspectives d'avenir À Salins, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les municipales. Avec une densité de population de 111 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,13%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 519 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,94%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Salins mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,47% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - À Salins, le RN se positionne en force aux municipales Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Salins il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 33,56% des voix lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 59,96% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 37,27% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Salins comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 52,87% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 47,42% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,04% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Jean-Louis Thieriot.

16:58 - À Salins, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour ces municipales, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Salins sera capitale dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 57,58 %, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 42,42 %) alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 25,53 % au premier tour (26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait de son côté 49,57 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 35,53 %, contre 51,65 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Salins Davy Brun (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections législatives à Salins après la dissolution de 2024 avec 47,42%. Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 28,57%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Davy Brun culminant à 53,04% des voix dans la commune. Les élections européennes précédemment à Salins avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (52,87%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 10,22% des votes. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Salins ? La physionomie politique de Salins dessine un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Salins privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (33,56%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 21,29%. Lors de la finale de l'élection à Salins, les électeurs accordaient 59,96% pour Marine Le Pen, contre 40,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Salins accordaient leurs suffrages à Dominique Lioret (RN) avec 37,27% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Louis Thiériot (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 59,28%.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité à Salins ? Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Salins, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 12,93 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 13 470 € la même année, en net recul par rapport aux 154 940 € perçus en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Salins atteint désormais un peu plus de 33,02 % en 2024 (contre 13,15 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Salins a atteint 659 euros en 2024 contre 480 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Pour L'avenir De Salins" grande gagnante des dernières élections municipales à Salins Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Salins peut s'avérer édifiant. Unique liste en présence, 'Pour l'avenir de salins' a logiquement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette élection de 2026 à Salins, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Après ce scrutin sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).