Résultat municipale 2026 à Salins (77148) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Salins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Salins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Salins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges BÉNARD
Georges BÉNARD (13 élus) POUR L'AVENIR DE SALINS 		374 63,28%
  • Georges BÉNARD
  • Kathleen BOUTENKO
  • Jacky PEPIN
  • Mélanie BERSET
  • Yohann GALBIN
  • Eléonore DEPECKER
  • Maurice FOURNIER
  • Christelle LETANG
  • Thomas ROUELLE
  • Camille WOIRRET
  • Morad BENAZZI
  • Adeline FRANÇOIS
  • Sébastien JOMAT
Maryvonne QUIMBRE
Maryvonne QUIMBRE (2 élus) SALINS AUTREMENT 		217 36,72%
  • Maryvonne QUIMBRE
  • Laurent VALLEIX
Participation au scrutin Salins
Taux de participation 69,59%
Taux d'abstention 30,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 611

Source : ministère de l’Intérieur

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