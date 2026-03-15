Résultat de l'élection municipale 2026 à Sallanches : les infos en direct

Programme de Martial Da Silva à Sallanches (UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES)

Économie locale

Le projet vise à promouvoir l'économie locale en créant un poste de manager de ville. Il est essentiel de maintenir l'attractivité des zones d'activités pour soutenir les entreprises. Sallanches aspire à devenir une ville emblématique, reflétant les couleurs de ses traditions.

Aménagement urbain

L'aménagement urbain est une priorité pour assurer une cohérence architecturale dans la ville. Le projet inclut des initiatives pour guider les propriétaires dans la rénovation de leurs biens. La protection du patrimoine architectural est également au cœur des préoccupations.

Cadre de vie

L'amélioration du cadre de vie passe par l'aménagement des espaces publics pour plus d'accessibilité et de convivialité. Un plan de pistes cyclables sera repensé pour encourager les déplacements doux. De plus, l'initiation d'un véritable transport en commun est envisagée pour faciliter les déplacements.

Engagement citoyen

Le projet inclut la mise en place d'une démocratie participative pour associer les Sallanchards aux décisions. La transparence des décisions et des finances publiques est essentielle pour renforcer la confiance. Un conseil municipal des jeunes sera également instauré pour impliquer les générations futures.