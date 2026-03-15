Résultat de l'élection municipale 2026 à Sallanches : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sallanches [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sallanches sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sallanches.
L'actu des élections municipales 2026 à Sallanches
13:46 - Trajectoire de la fiscalité locale : les données de Sallanches
À Sallanches, où la fiscalité locale a reculé entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,69 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 948 960 € la même année, loin des 5,32229 millions d'euros (5 322 290 € très exactement) engrangés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Sallanches atteint désormais 25,58 % en 2024 (contre 13,55 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Sallanches a atteint environ 769 euros en 2024 (contre 852 € en 2020).
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Sallanches
Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Sallanches peut être intéressant. Au soir du premier tour, Jacques Lemoine (Divers) a fait la course en tête en récoltant 36,78% des bulletins. Deuxième, Georges Morand (Divers droite) a rassemblé 29,49% des suffrages. La large distance arrachée dès le départ donnait une piste sérieuse pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Georges Morand l'a finalement emporté avec 43,55% des suffrages, face à Jacques Lemoine rassemblant 35,71% des votants et Josée Serasset-Krempp avec 20,72% des électeurs inscrits. Personne ne l'avait anticipé, et pourtant les reports de voix ont renversé la donne, entraînant un basculement spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes de droite sorties au premier tour, sécurisant 419 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Sallanches, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Municipales à Sallanches : les horaires des 11 bureaux de vote
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les 12 573 votants de Sallanches de donner leur opinion sur la manière dont est gérée leur ville. À Sallanches et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat sera élu après Georges Morand, qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste des prétendants à Sallanches. Les 11 bureaux de vote de la ville de Sallanches sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de décider. Pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Sallanches dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sallanches
|Tête de listeListe
|
Sophie Appertet-Colbaut
Liste divers droite
ENSEMBLE SALLANCHES 2026
|
|
Josée Serasset-Krempp
Liste divers gauche
INITIATIVES CITOYENNES POUR SALLANCHES
|
|
Martial Da Silva
Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES
|
|
Elodie André
Liste divers droite
SALLANCHES NOTRE AVENIR COMMUN
|
|
Sylvia Perruchione-Kunegel
Liste divers droite
SALLANCHES DYNAMIQUE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Morand (24 élus) Sallanches des projets a vivre ensemble
|2 387
|43,55%
|
|Jacques Lemoine (6 élus) Sallanches une equipe - un territoire
|1 957
|35,71%
|
|Josée Serasset-Krempp (3 élus) Initiatives citoyennes pour sallanches
|1 136
|20,72%
|
|Participation au scrutin
|Sallanches
|Taux de participation
|46,51%
|Taux d'abstention
|53,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 596
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Lemoine Sallanches une equipe - un territoire
|1 968
|36,78%
|Georges Morand Sallanches des projets a vivre ensemble
|1 578
|29,49%
|Josée Serasset-Krempp Initiatives citoyennes pour sallanches
|850
|15,88%
|Franck Penaud Sallanches 2020
|705
|13,17%
|Christian Pernin Rassemblement sallanches
|249
|4,65%
|Participation au scrutin
|Sallanches
|Taux de participation
|45,54%
|Taux d'abstention
|54,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 480
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Morand (26 élus) Sallanches, ensemble continuons
|3 504
|54,88%
|
|Anne-Chantal Grevy-Pigelet (4 élus) Agir pour l'avenir de sallanches
|1 542
|24,15%
|
|Marie-Pierre Gourichon (3 élus) Sallanches autrement, liste citoyenne
|1 338
|20,95%
|
|Participation au scrutin
|Sallanches
|Taux de participation
|56,97%
|Taux d'abstention
|43,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|6 602
Villes voisines de Sallanches
- Sallanches (74700)
- Ecole primaire à Sallanches
- Maternités à Sallanches
- Crèches et garderies à Sallanches
- Classement des collèges à Sallanches
- Salaires à Sallanches
- Impôts à Sallanches
- Dette et budget de Sallanches
- Climat et historique météo de Sallanches
- Accidents à Sallanches
- Délinquance à Sallanches
- Inondations à Sallanches
- Nombre de médecins à Sallanches
- Pollution à Sallanches
- Entreprises à Sallanches
- Prix immobilier à Sallanches