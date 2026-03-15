Résultat de l'élection municipale 2026 à Sallanches : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sallanches

Tête de listeListe
Sophie Appertet-Colbaut
Sophie Appertet-Colbaut Liste divers droite
ENSEMBLE SALLANCHES 2026
  • Sophie Appertet-Colbaut
  • Gérard Blondel
  • Martine Esteves
  • Franck Bottollier Curtet
  • Christine Tourrette-Pescheur
  • Emeric Motte
  • Bénédicte Presumey
  • Marc Saddier
  • Amandine Perrollaz
  • Pascal Milici
  • Annick Brondex
  • Alexandre Baruffaldi
  • Claire Roques Girod
  • Saïm Kaya
  • Cyrielle Cornali
  • Benjamin Moreau
  • Aysun Demir
  • Mickaël Bégé
  • Christelle Bourron
  • Adrien Ducrey
  • Dorothée Viard
  • Sébastien Roques
  • Emilie Prizzon
  • Quentin Vaillant
  • Catherine Libert
  • Quentin Vachoux
  • Domenica Roselli
  • Romain Magnin
  • Marie Noelle Même
  • Nathan Delacquis
  • Léna Geniaux
  • Jean-Louis Chesney
  • Sandrine Nachon
  • Guillaume Perrollaz
  • Caroline Berne
Josée Serasset-Krempp
Josée Serasset-Krempp Liste divers gauche
INITIATIVES CITOYENNES POUR SALLANCHES
  • Josée Serasset-Krempp
  • Benoît Blum
  • Myriam Paperman
  • Benjamin Van Peteghem
  • Anne-Lise Chopard Lallier
  • Pascal Dufaux Tavernier
  • Valérie Giraldé Mosset
  • Bruno Philippin
  • Assia Rafa
  • Jean-Roch Alberto
  • Perrine Mallet
  • Julien Huno
  • Lauren Massucco
  • Guillaume Merakeb
  • Nadège David
  • Julien Rambaud
  • Estelle Brou
  • Etienne Marlé
  • Pauline Girardon
  • Pierre Charraix
  • Marine Macé
  • Antoine Lemarié
  • Marie-Claude Hubert
  • Daniel Mollo
  • Magali Hardy
  • David Le Morvan
  • Françoise Janin
  • Ludovic Buvot
  • Elise Schuft
  • Benjamin Simon
  • Martine Faivre
  • Mathieu Millet
  • Claudine Vuez
Martial Da Silva
Martial Da Silva Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES
  • Martial Da Silva
  • Anastassia Krivov
  • Dominique Mercier
  • Christine Gumpper
  • Benjamin Beauquel
  • Nadia Coupie
  • Ali Djelaoui
  • Séverine Lion
  • Joffrey Marin
  • Jenny Loison
  • Marc Coupiez
  • Catherine Mabboux
  • Tony Neu
  • Sandra Boillon
  • Romain Duval
  • Aurélie Alavera
  • Pascal Bibier-Cocatrix
  • Fanny Company
  • Florian Prache
  • Zoé Pasqualin
  • Mario Valero Serrate
  • Cindy Brachet
  • Gérard Loison
  • Sylvie Anthoine
  • Michaël Grillot
  • Eva Huguenotte
  • Emmanuel Favre
  • Vanessa Belpalme
  • Jonathan Flambry
  • Lucie Omnes
  • Emmanuel Lebel
  • Hélène Selvestrel
  • Patrick Moirou
  • Marion Vincent
  • Henri Nouvellement
Elodie André
Elodie André Liste divers droite
SALLANCHES NOTRE AVENIR COMMUN
  • Elodie André
  • Frédéric Poëttoz
  • Adèle Deliot
  • Bruno Mackowiak
  • Caroline Martinelli
  • Sidney Contri
  • Maryse Allard
  • Jérôme Lepan
  • Yasmina Harraguia
  • Thierry Sermet-Magdelain
  • Jessie Veuthey
  • Philippe Perrillat-Amédé
  • Marie-Pierre Galvin
  • Sébastien Anthoine
  • Lise-Marie Bourget-Vaillant
  • Pascal Jiguet
  • Séverine Leclercq
  • Braham Loucif
  • Farida Sherpa
  • Baptiste Guer
  • Véronique Challamel
  • Nicolas Gobber
  • Christelle Portes
  • Arthur Gentina
  • Laurence Tiblier
  • Nathan Posso Million
  • Yvette Briffaz
  • Kilperic Fontaine
  • Eva Blanchet
  • Pierre Gannaz
  • Andrée Prast
  • Jean-Claude Louis
  • Ornella Platini Drogo
  • Loïc Abeille
Sylvia Perruchione-Kunegel
Sylvia Perruchione-Kunegel Liste divers droite
SALLANCHES DYNAMIQUE
  • Sylvia Perruchione-Kunegel
  • Gilles Buisson
  • Valérie Petit
  • Aurélien Carbonnel
  • Aurélie Descombes
  • Pierre Martin
  • Margareth Remy-Cerato
  • Sébastien Blanc
  • Amandine Jung
  • Christophe Socquet
  • Solange Spinelli
  • Christophe Juillard
  • Nicole Testud
  • Patrick Rech
  • Karine Tabouret
  • Patrick Pinel
  • Line Ponchaud
  • Vincent Pezet
  • Mélanie Tant
  • Alexis Ducoudray Fivel-Démoret
  • Mihaela Pavel
  • Stefano Lisci
  • Habiba Taklit
  • Bernard Rimboud
  • Sophie Bibollet
  • Arthur Cojean
  • Martine Pezet
  • Laurent Lugrin
  • Priscilla Ballet-Baz
  • Claude Petit-Jean-Genaz
  • Michèle Mc Pake
  • Antoine Marchesseau
  • Karine Edouard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Morand
Georges Morand (24 élus) Sallanches des projets a vivre ensemble 		2 387 43,55%
  • Georges Morand
  • Solange Spinelli
  • Sidney Contri
  • Sylvia Perruchione-Kunegel
  • Thierry Sermet-Magdelain
  • Elodie André
  • Bruno Mackowiak
  • Valérie Petit
  • Jérôme Lepan
  • Maryse Allard
  • Gilles Buisson
  • Carole Lepers
  • Martial Da Silva
  • Caroline Martinelli
  • Christophe Pezet
  • Yasmina Harraguia
  • Michel Jiguet-Covex
  • Stéphanie Abbe
  • Pascal Jiguet
  • Sandrine Payot
  • Claude Petit-Jean-Genaz
  • Josiane Bel
  • Christophe Jodar
  • Marie-Pierre Cheval
Jacques Lemoine
Jacques Lemoine (6 élus) Sallanches une equipe - un territoire 		1 957 35,71%
  • Jacques Lemoine
  • Karine Payraud
  • Yann Marangone
  • Patricia Ceccato
  • Ludovic Marangone
  • Nathalie Maschio
Josée Serasset-Krempp
Josée Serasset-Krempp (3 élus) Initiatives citoyennes pour sallanches 		1 136 20,72%
  • Josée Serasset-Krempp
  • Bruno Philippin
  • Perrine Mallet
Participation au scrutin Sallanches
Taux de participation 46,51%
Taux d'abstention 53,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 596

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Lemoine
Jacques Lemoine Sallanches une equipe - un territoire 		1 968 36,78%
Georges Morand
Georges Morand Sallanches des projets a vivre ensemble 		1 578 29,49%
Josée Serasset-Krempp
Josée Serasset-Krempp Initiatives citoyennes pour sallanches 		850 15,88%
Franck Penaud
Franck Penaud Sallanches 2020 		705 13,17%
Christian Pernin
Christian Pernin Rassemblement sallanches 		249 4,65%
Participation au scrutin Sallanches
Taux de participation 45,54%
Taux d'abstention 54,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 480

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Morand
Georges Morand (26 élus) Sallanches, ensemble continuons 		3 504 54,88%
  • Georges Morand
  • Danielle Lambert
  • Thierry Sermet-Magdelain
  • Nathalie Rapin
  • André Allard
  • Sylvia Perruchione-Kunegel
  • Sidney Contri
  • Valérie Petit
  • Franck Dubief
  • Denise Rasera
  • André Ponchaud
  • Evelyne Perrin
  • Bruno Mackowiak
  • Josiane Bel
  • Claude Petit-Jean-Genaz
  • Maryse Allard
  • Christophe Pezet
  • Christiane Plahuta
  • Martial Da Silva
  • Marie-Pierre Cheval
  • Christophe Jodar
  • Marie-Laure Trouillet
  • Yvann Gavois
  • Colette Pointe
  • Jerome Lepan
  • Pauline Saie
Anne-Chantal Grevy-Pigelet
Anne-Chantal Grevy-Pigelet (4 élus) Agir pour l'avenir de sallanches 		1 542 24,15%
  • Anne-Chantal Grevy-Pigelet
  • Pierre Gispert
  • Françoise Baud
  • Ludovic Marangone
Marie-Pierre Gourichon
Marie-Pierre Gourichon (3 élus) Sallanches autrement, liste citoyenne 		1 338 20,95%
  • Marie-Pierre Gourichon
  • Yves Borrel
  • Marie-Claude Didier
Participation au scrutin Sallanches
Taux de participation 56,97%
Taux d'abstention 43,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 6 602

Villes voisines de Sallanches

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