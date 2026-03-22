Résultat de l'élection municipale 2026 à Sallanches : les résultats du 2e tour

Programme de Martial Da Silva à Sallanches (UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES)

Économie locale

Le projet vise à promouvoir l'économie locale en créant un poste de manager de ville. L'objectif est de maintenir l'attractivité des zones d'activités et de faire de Sallanches une ville dynamique. Cela inclut également des initiatives pour valoriser le patrimoine local et encourager les commerces.

Cadre de vie

Améliorer le cadre de vie est une priorité, avec des aménagements pour plus d'accessibilité et de convivialité. Le plan des pistes cyclables sera repensé pour favoriser les déplacements doux. De plus, un véritable système de transport en commun sera initié pour faciliter les déplacements des habitants.

Tranquillité publique

Assurer la tranquillité publique passe par la remise en place du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. L'optimisation de l'action de la Police Municipale est également prévue pour renforcer la sécurité. Enfin, le développement de la vidéo protection contribuera à améliorer la sécurité des citoyens.

Environnement et santé

La préservation de la santé et de l'environnement est essentielle, avec des projets pour développer l'hôpital local et encourager l'installation de professionnels de santé. Une politique environnementale sera mise en œuvre, incluant des jardins partagés et des initiatives pour la gestion des ressources. L'objectif est de créer un cadre de vie sain et durable pour tous les habitants de Sallanches.