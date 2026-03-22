Résultat de l'élection municipale 2026 à Sallanches : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sallanches

Le deuxième tour des élections municipales à Sallanches a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Josée Serasset-Krempp
Josée Serasset-Krempp Liste divers gauche
INITIATIVES CITOYENNES POUR SALLANCHES
  • Josée Serasset-Krempp
  • Benoit Blum
  • Myriam Paperman
  • Benjamin Van Peteghem
  • Anne-Lise Chopard Lallier
  • Pascal Dufaux Tavernier
  • Valérie Giraldé Mosset
  • Bruno Philippin
  • Assia Rafa
  • Jean-Roch Alberto
  • Perrine Mallet
  • Julien Huno
  • Lauren Massucco
  • Guillaume Merakeb
  • Nadège David
  • Julien Rambaud
  • Estelle Brou
  • Etienne Marlé
  • Pauline Girardon
  • Pierre Charraix
  • Marine Macé
  • Antoine Lemarié
  • Marie-Claude Hubert
  • Daniel Mollo
  • Magali Hardy
  • David Le Morvan
  • Françoise Janin
  • Ludovic Buvot
  • Elise Schuft
  • Benjamin Simon
  • Martine Faivre
  • Mathieu Millet
  • Claudine Vuez
Martial Da Silva
Martial Da Silva Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES
  • Martial Da Silva
  • Anastassia Krivov
  • Dominique Mercier
  • Christine Gumpper
  • Benjamin Beauquel
  • Nadia Coupie
  • Ali Djelaoui
  • Séverine Lion
  • Joffrey Marin
  • Jenny Loison
  • Marc Coupiez
  • Catherine Mabboux
  • Tony Neu
  • Sandra Boillon
  • Romain Duval
  • Aurélie Alavera
  • Pascal Bibier-Cocatrix
  • Fanny Company
  • Florian Prache
  • Zoé Pasqualin
  • Mario Valero Serrate
  • Cindy Brachet
  • Gérard Loison
  • Sylvie Anthoine
  • Michaël Grillot
  • Eva Huguenotte
  • Emmanuel Favre
  • Vanessa Belpalme
  • Jonathan Flambry
  • Lucie Omnes
  • Emmanuel Lebel
  • Hélène Selvestrel
  • Patrick Moirou
  • Marion Vincent
  • Henri Nouvellement
Elodie André
Elodie André Liste divers droite
SALLANCHES NOTRE AVENIR COMMUN
  • Elodie André
  • Frédéric Poëttoz
  • Adèle Deliot
  • Bruno Mackowiak
  • Caroline Martinelli
  • Sidney Contri
  • Maryse Allard
  • Jérôme Lepan
  • Yasmina Harraguia
  • Thierry Sermet-Magdelain
  • Jessie Veuthey
  • Philippe Perrillat-Amédé
  • Marie-Pierre Galvin
  • Sébastien Anthoine
  • Lise-Marie Bourget-Vaillant
  • Pascal Jiguet
  • Séverine Leclercq
  • Braham Loucif
  • Farida Sherpa
  • Baptiste Guer
  • Véronique Challamel
  • Nicolas Gobber
  • Christelle Portes
  • Arthur Gentina
  • Laurence Tiblier
  • Nathan Posso Million
  • Yvette Briffaz
  • Kilperic Fontaine
  • Eva Blanchet
  • Pierre Gannaz
  • Andrée Prast
  • Jean-Claude Louis
  • Ornella Platini Drogo
  • Loïc Abeille
Sylvia Perruchione-Kunegel
Sylvia Perruchione-Kunegel Liste divers droite
SALLANCHES DYNAMIQUE
  • Sylvia Perruchione-Kunegel
  • Gilles Buisson
  • Valérie Petit
  • Aurélien Carbonnel
  • Aurélie Descombes
  • Pierre Martin
  • Margareth Remy-Cerato
  • Sébastien Blanc
  • Amandine Jung
  • Christophe Socquet
  • Solange Spinelli
  • Christophe Juillard
  • Nicole Testud
  • Patrick Rech
  • Karine Tabouret
  • Patrick Pinel
  • Line Ponchaud
  • Vincent Pezet
  • Mélanie Tant
  • Alexis Ducoudray Fivel-Démoret
  • Mihaela Pavel
  • Stefano Lisci
  • Habiba Taklit
  • Bernard Rimboud
  • Sophie Bibollet
  • Arthur Cojean
  • Martine Pezet
  • Laurent Lugrin
  • Priscilla Ballet-Baz
  • Claude Petit-Jean-Genaz
  • Michèle Mc Pake
  • Antoine Marchesseau
  • Karine Edouard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sallanches

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvia PERRUCHIONE-KUNEGEL
Sylvia PERRUCHIONE-KUNEGEL (Ballotage) SALLANCHES DYNAMIQUE 		2 379 33,36%
Elodie ANDRÉ
Elodie ANDRÉ (Ballotage) SALLANCHES NOTRE AVENIR COMMUN 		1 566 21,96%
Martial DA SILVA
Martial DA SILVA (Ballotage) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES 		1 209 16,95%
Josée SERASSET-KREMPP
Josée SERASSET-KREMPP (Ballotage) INITIATIVES CITOYENNES POUR SALLANCHES 		1 194 16,74%
Sophie APPERTET-COLBAUT
Sophie APPERTET-COLBAUT (Ballotage) ENSEMBLE SALLANCHES 2026 		783 10,98%
Participation au scrutin Sallanches
Taux de participation 55,60%
Taux d'abstention 44,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 7 240

Source : ministère de l’Intérieur

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