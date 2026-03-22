Résultat de l'élection municipale 2026 à Sallanches : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sallanches [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sallanches sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sallanches.
L'actu des élections municipales 2026 à Sallanches
11:49 - Un premier constat à Sallanches avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Sallanches, c'est Sylvia Perruchione-Kunegel (Divers droite) qui a pris la tête en s'adjugeant 33,36 % des voix. Dans son sillage, Elodie André (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 21,96 %. Un écart très large séparait les deux candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Martial Da Silva (Divers droite) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Josée Serasset-Krempp, avec la nuance Divers gauche, a récolté 16,74 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Sallanches, le vote a enregistré une participation de 55,60 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sallanches
Le deuxième tour des élections municipales à Sallanches a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Josée Serasset-Krempp
Liste divers gauche
INITIATIVES CITOYENNES POUR SALLANCHES
|
|
Martial Da Silva
Liste divers droite
UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES
|
|
Elodie André
Liste divers droite
SALLANCHES NOTRE AVENIR COMMUN
|
|
Sylvia Perruchione-Kunegel
Liste divers droite
SALLANCHES DYNAMIQUE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sallanches
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvia PERRUCHIONE-KUNEGEL (Ballotage) SALLANCHES DYNAMIQUE
|2 379
|33,36%
|Elodie ANDRÉ (Ballotage) SALLANCHES NOTRE AVENIR COMMUN
|1 566
|21,96%
|Martial DA SILVA (Ballotage) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR SALLANCHES
|1 209
|16,95%
|Josée SERASSET-KREMPP (Ballotage) INITIATIVES CITOYENNES POUR SALLANCHES
|1 194
|16,74%
|Sophie APPERTET-COLBAUT (Ballotage) ENSEMBLE SALLANCHES 2026
|783
|10,98%
|Participation au scrutin
|Sallanches
|Taux de participation
|55,60%
|Taux d'abstention
|44,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|7 240
Source : ministère de l’Intérieur
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