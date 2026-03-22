Résultat municipale 2026 à Sallebœuf (33370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sallebœuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sallebœuf, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sallebœuf [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel KERSAUDY (16 élus) CONSTRUISONS SALLEBOEUF AUTREMENT
|638
|39,50%
|
|Regis FALXA (4 élus) SALLEBOEUF NOTRE VILLAGE
|582
|36,04%
|
|Nathalie MAVIEL (3 élus) LISTE D'ENTENTE MUNICIPALE PRÉSENTÉE PAR NATHALIE MAVIEL
|395
|24,46%
|
|Participation au scrutin
|Sallebœuf
|Taux de participation
|77,25%
|Taux d'abstention
|22,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|1 633
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sallebœuf - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel KERSAUDY (Ballotage) CONSTRUISONS SALLEBOEUF AUTREMENT
|505
|34,59%
|Regis FALXA (Ballotage) SALLEBOEUF NOTRE VILLAGE
|499
|34,18%
|Nathalie MAVIEL (Ballotage) LISTE D'ENTENTE MUNICIPALE PRÉSENTÉE PAR NATHALIE MAVIEL
|456
|31,23%
|Participation au scrutin
|Sallebœuf
|Taux de participation
|70,31%
|Taux d'abstention
|29,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|1 487
Election municipale 2026 à Sallebœuf [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sallebœuf sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sallebœuf.
L'actu des élections municipales 2026 à Sallebœuf
18:38 - Les leçons de l'année de la dissolution à Sallebœuf
Le contexte politique de Sallebœuf a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,70%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Sallebœuf plébiscitaient ensuite Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 35,33% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Mathilde Feld (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 52,49% des suffrages exprimés.
15:57 - Les résultats des dernières élections municipales à Sallebœuf
L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Sallebœuf s'avère particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Nathalie Faber a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 61,07% des soutiens. Juste derrière, Emmanuel Kersaudy a engrangé 376 votes (38,92%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Sallebœuf, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette domination ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des élections de Sallebœuf
La bataille électorale continue donc ce dimanche, avec la liste "Liste D'entente Municipale Présentée Par Nathalie Maviel" emmenée par Nathalie Maviel, Emmanuel Kersaudy, à la tête de "Construisons Salleboeuf Autrement" et Regis Falxa et sa liste "Salleboeuf Notre Village", comme l'indiquent les candidatures officielles au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Afin de déterminer leur choix, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Sallebœuf.
11:59 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Sallebœuf
Pour le lancement des municipales à Sallebœuf, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 29,69 %. Au terme de ce vote, c'est Emmanuel Kersaudy qui s'est placé en première position en s'adjugeant 34,59 % des suffrages exprimés. À sa suite, Regis Falxa s'est classé deuxième avec 34,18 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Emmanuel Kersaudy s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a enregistré une petite baisse de 4 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Nathalie Maviel est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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