Résultat municipale 2026 à Sallebœuf (33370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sallebœuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sallebœuf, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sallebœuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel KERSAUDY
Emmanuel KERSAUDY (16 élus) CONSTRUISONS SALLEBOEUF AUTREMENT 		638 39,50%
  • Emmanuel KERSAUDY
  • Cécile HUVER-PLANCHON
  • Nicolas OCHSENHOFER
  • Aurélie SIMODE
  • Damien BUQUET
  • Erika FAURE
  • Christophe CAMPS
  • Marina CARBONE
  • Damien DEDIEU
  • Marie CAPGRAND-ARRIETA
  • Franck COUMAU
  • Virginie VERT
  • Romain NEYRET
  • Laetitia D'OLIVEIRA
  • Antony SIRACUSA
  • Annick MAITENAZ
Regis FALXA
Regis FALXA (4 élus) SALLEBOEUF NOTRE VILLAGE 		582 36,04%
  • Regis FALXA
  • Stéphanie VERGEZ
  • Guillaume PUJOL
  • Christine JUILLET
Nathalie MAVIEL
Nathalie MAVIEL (3 élus) LISTE D'ENTENTE MUNICIPALE PRÉSENTÉE PAR NATHALIE MAVIEL 		395 24,46%
  • Nathalie MAVIEL
  • Romain BOSSARD
  • Christelle LAPOUGE
Participation au scrutin Sallebœuf
Taux de participation 77,25%
Taux d'abstention 22,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 1 633

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sallebœuf - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel KERSAUDY
Emmanuel KERSAUDY (Ballotage) CONSTRUISONS SALLEBOEUF AUTREMENT 		505 34,59%
Regis FALXA
Regis FALXA (Ballotage) SALLEBOEUF NOTRE VILLAGE 		499 34,18%
Nathalie MAVIEL
Nathalie MAVIEL (Ballotage) LISTE D'ENTENTE MUNICIPALE PRÉSENTÉE PAR NATHALIE MAVIEL 		456 31,23%
Participation au scrutin Sallebœuf
Taux de participation 70,31%
Taux d'abstention 29,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 487

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