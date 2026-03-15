En direct

19:16 - Les enjeux locaux de Salles-d'Aude : tour d'horizon démographique Comment la population de Salles-d'Aude peut-elle peser sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,49% de plus de 75 ans. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (26,07%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2035 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,77%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,47%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 14,71%, comme à Salles-d'Aude, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Rassemblement national à Salles-d'Aude : les données clés Le parti nationaliste était absent lors de la dernière campagne municipale à Salles-d'Aude il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 32,25% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,37% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 27,54% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste réunissait 53,80% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,75% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 51,52% pour le mouvement nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 61,58% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Frédéric Falcon.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Salles-d'Aude Lors des municipales de 2020, la participation à Salles-d'Aude était montée à 54,46 % à la fin du premier tour, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays. C'étaient 1 441 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid. Notons que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs suscité un fort engouement, avec 81,93 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 18,07 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 54,10 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 73,68 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 59,88 % des électeurs (soit environ 1 645 votants). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. Au soir des municipales de 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats de Salles-d'Aude.

15:59 - Salles-d'Aude classée à droite avant les municipales 2026 Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Frédéric Falcon (Rassemblement National) en pole position avec 51,52% au premier tour, devant Christine Breyton (Majorité présidentielle) avec 20,57%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Frédéric Falcon culminant à 61,58% des voix dans la localité. Le rendez-vous des Européennes avant la dissolution à Salles-d'Aude avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,75%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,48% des voix. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Salles-d'Aude reste un territoire orienté vers la droite radicale Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Salles-d'Aude accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,25%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 22,21%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,37% pour Marine Le Pen, contre 43,63% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Salles-d'Aude portaient leur choix sur Frédéric Falcon (RN) avec 27,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Falcon virant de nouveau en tête avec 53,80% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Salles-d'Aude comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Jean-Luc RIVEL a-t-il augmenté les impôts locaux à Salles-d'Aude ? Du côté de la fiscalité de Salles-d'Aude, le produit fiscal par ménage s'est établi à 992 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 876 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 61,20 % en 2024 (contre près de 30,51 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 122 630 € en 2024, en net recul par rapport aux 860 610 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 23,86 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Salles-d'Aude À Salles-d'Aude, lors des municipales de 2020, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Jean-Luc Rivel a décroché la tête du classement en récoltant 854 voix (61,79%). Dans la position du principal opposant, Remy Alingrin a rassemblé 528 votes (38,20%). Cette victoire écrasante de Jean-Luc Rivel a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Salles-d'Aude, ce décor pose les bases. Face à ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.