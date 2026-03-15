Résultat municipale 2026 à Salles-d'Aude (11110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Salles-d'Aude a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Salles-d'Aude, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Salles-d'Aude [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc RIVEL
Jean-Luc RIVEL (20 élus) SALLES D'AUDE, UNE PASSION, UN ENGAGEMENT 		1 246 67,64%
  • Jean-Luc RIVEL
  • Françoise LETITRE
  • Rémy-Joseph CAVAILLES
  • Fanny MAUREL MORENO
  • Alain GERMA
  • Céline MANSOURI
  • Fabien PAZ
  • Nadine SCHROEDER-HEULLUY
  • Jean-Pierre ROSSI
  • Sandrine LOPEZ
  • Fabien VERGEADE
  • Valérie PEREZ
  • François LORENTE
  • Auriane MUNOZ
  • Stéphane GOYHENEIX
  • Gaëlle GIRARD
  • Jérémy CURTO
  • Anne-Marie PRADAT
  • Dorian TOURNAT
  • Lulybelle GONGET
Rémy ALINGRIN
Rémy ALINGRIN (3 élus) AGIR ENSEMBLE 		596 32,36%
  • Rémy ALINGRIN
  • Aurélie LAVAL
  • Julien KOOB
Participation au scrutin Salles-d'Aude
Taux de participation 67,23%
Taux d'abstention 32,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 1 926

Source : ministère de l’Intérieur

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