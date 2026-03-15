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19:17 - Dynamique électorale à Salles : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Salles se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 8 128 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 730 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 482 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 19,66% des résidents sont des enfants, et 30,60% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 185 résidents étrangers, Salles est un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,50%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 750 € par an. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Salles contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Salles ? Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Salles il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 27,40% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 48,62% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 26,31% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Salles comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,84% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 42,49% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 46,16% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 46,91 % d'abstention à Salles En parallèle de la municipale de 2026, l'état de la participation agira sur les résultats de Salles. Les archives d'il y a six ans indiquent que 2 947 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 53,09 %, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, le Covid-19 ayant impacté fortement la compétition. Avec les présidentielles, les municipales sont en effet le scrutin où les Français votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 83,45 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 55,20 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,21 % au premier tour, contre 48,41 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la commune se révèle donc résolument comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Salles classée à droite avant les municipales 2026 Le panorama politique de Salles a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Le scrutin des Européennes 2024 à Salles avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,84%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,62% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Salles accordaient leurs suffrages à François-Xavier Marques (Rassemblement National) avec 42,49% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Sophie Mette (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 53,84% des suffrages exprimés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Salles apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique La physionomie politique de Salles révèle une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Salles accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 27,40%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 24,90%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,38%, contre 48,62% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Salles portaient leur choix sur Sophie Mette (Ensemble !) avec 26,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,44%.

12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Salles ? Concernant la pression fiscale de Salles, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 912 euros en 2024 (dernières données en date) contre 838 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 49,71 % en 2024 (contre près de 29,88 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 136 200 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1,60424 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,28 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Bruno Bureau s'est imposé à Salles Qui l'avait emporté lors des élections municipales de 2020 à Salles ? Au terme du premier tour, Bruno Bureau (Union de la gauche) a décroché la première place en rassemblant 1 402 voix (49,12%). À sa poursuite, Luc Dervillé (Divers droite) a engrangé 32,72% des votes. Jean Dany Garnung (Divers droite) était à la troisième place, avec 18,14% des bulletins. Une nette distance. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Bruno Bureau l'a finalement emporté avec 52,98% des votes, face à Luc Dervillé rassemblant 1 121 électeurs (37,59%) et Jean Dany Garnung réunissant 9,42% des électeurs. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Luc Dervillé a gagné le pari des ralliements en ajoutant 187 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Union de la gauche a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes éliminées. Le camp adverse est dans l'obligation de constituer des réserves considérablement plus importantes ce dimanche dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.