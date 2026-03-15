Résultat municipale 2026 à Salles (33770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Salles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Salles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Salles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno BUREAU
Bruno BUREAU (22 élus) UNIS POUR SALLES 		2 163 51,44%
  • Bruno BUREAU
  • Nadège DOSBA
  • Morgan BOUTET
  • Fabienne PASQUALE
  • Patrick ANTIGNY
  • Vanessa DANIEL
  • Hervé GEORGES
  • Carole BONNAFOUX
  • Bruno DUMONTEIL
  • Rachel DIJOUX
  • Anthony GARNUNG
  • Séverine PLACE-HANS
  • Eric CHAUFFETON
  • Sophie BEUNARD
  • Jean-Pierre POUMEYRAU
  • Christiane PREVOST
  • Philippe VIBEY
  • Vanessa CHASTRES
  • Franck MAHIEUX
  • Amandine FARGEAU
  • Frantz MOUGEOT
  • Stéphanie BEAUGNIER
Mathieu ROLIN BENITEZ
Mathieu ROLIN BENITEZ (7 élus) AGIR POUR SALLES 		2 042 48,56%
  • Mathieu ROLIN BENITEZ
  • Audrey SABATIE
  • Alexis ORDONEZ
  • Agnes CHEDEBOIS
  • Matthieu LONDEIX
  • Emmanuelle CASTAING
  • Yann LECOSSIER
Participation au scrutin Salles
Taux de participation 66,62%
Taux d'abstention 33,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 4 355

Source : ministère de l’Intérieur

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