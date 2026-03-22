Résultat de l'élection municipale 2026 à Salomé : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Salomé [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Salomé sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Salomé.
L'actu des élections municipales 2026 à Salomé
11:43 - Les résultats du premier tour de l'élection à Salomé
Pierre Canesse a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Salomé il y a une semaine, avec 36,65 % des suffrages exprimés. Ensuite, Vincent Delautre est arrivé en deuxième position avec 31,13 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Comme il y a six ans, Pierre Canesse est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 19 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Vaiana Vincent s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Karine Ravassard a obtenu 6,95 % des voix, trop peu pour se qualifier seul. À noter que pour ce premier tour à Salomé, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 38,75 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Salomé
Le deuxième tour des élections municipales à Salomé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Delautre
Divers
UNIS POUR SALOMÉ
|
|
Pierre Canesse
Divers
SALOMÉ NOTRE VILLAGE: RURALITÉ ET MODERNITÉ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Salomé
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre CANESSE (Ballotage) SALOMÉ NOTRE VILLAGE: RURALITÉ ET MODERNITÉ
|538
|36,65%
|Vincent DELAUTRE (Ballotage) SALOME, PASSIONNEMENT !
|457
|31,13%
|Vaiana VINCENT (Ballotage) RÉINVENTONS SALOMÉ
|371
|25,27%
|Karine RAVASSARD SALOMÉENS DE COEUR
|102
|6,95%
|Participation au scrutin
|Salomé
|Taux de participation
|61,25%
|Taux d'abstention
|38,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|1 500
Source : ministère de l’Intérieur
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