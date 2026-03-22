Résultat de l'élection municipale 2026 à Salomé : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Salomé

Le deuxième tour des élections municipales à Salomé a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Delautre
Vincent Delautre Divers
UNIS POUR SALOMÉ
  • Vincent Delautre
  • Vaiana Vincent
  • Julien Duchemin
  • Angélique Bastien
  • Frédéric Wallart
  • Céline Chaussoy
  • Michel Delcourt
  • Justine Devroë
  • Geoffrey Hannotel
  • Mandy Hocq
  • Bernard Garin
  • Angélique Moyeux
  • Alyx Pifarely
  • Sophie Marchand
  • Roger Ryelandt
  • Dalila Parquet
  • Fabien Lemay
  • Louise Capelle
  • Benjamin Lassalle
  • Delphine Chretien
  • Jérôme Ducrocq
  • Andrée Pochet
  • Sébastien Regucki
Pierre Canesse
Pierre Canesse Divers
SALOMÉ NOTRE VILLAGE: RURALITÉ ET MODERNITÉ
  • Pierre Canesse
  • Murielle Part
  • Gauthier Gavory
  • Angélique Lavoisy
  • Hervé Devaux
  • Monique Hennebelle
  • Lionel Nowara
  • Marie-Christine Demuer
  • Gaëtan Prensier
  • Christelle Delannoy
  • Daniel Duquesne
  • Nathalie Croain
  • Thierry Delparte
  • Valérie Haessle
  • Antoine Frezier
  • Delphine Leburgue
  • François Biville
  • Aurore Deregnaucourt
  • Sébastien Jedraszak
  • Christelle de Vrieze
  • Jean-Marc Boadla
  • Sylvie Brinkhuysen
  • Sidet Long
  • Natacha Clainquart
  • Philippe Gouverneur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Salomé

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre CANESSE
Pierre CANESSE (Ballotage) SALOMÉ NOTRE VILLAGE: RURALITÉ ET MODERNITÉ 		538 36,65%
Vincent DELAUTRE
Vincent DELAUTRE (Ballotage) SALOME, PASSIONNEMENT ! 		457 31,13%
Vaiana VINCENT
Vaiana VINCENT (Ballotage) RÉINVENTONS SALOMÉ 		371 25,27%
Karine RAVASSARD
Karine RAVASSARD SALOMÉENS DE COEUR 		102 6,95%
Participation au scrutin Salomé
Taux de participation 61,25%
Taux d'abstention 38,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 1 500

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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