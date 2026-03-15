Résultat de l'élection municipale 2026 à Salon-de-Provence : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Salon-de-Provence

Tête de listeListe
Cédric Vacarezza
Cédric Vacarezza Liste du Rassemblement National
AGIR POUR SALON
  • Cédric Vacarezza
  • Sandrine Shahum
  • Daniel Captier
  • Claire Sigalat
  • Sébastien Richier
  • Angélique Lacolomberie
  • Fodil Afroun
  • Kenza Azzegagh
  • Bruno Salmon Legagneur
  • Chantal Hurey
  • Philippe Combel
  • Isabelle Gerard
  • Marc Berger
  • Marie-Alexandra Mioche
  • Jean-Luc Pasquier
  • Sabine de Chazelles
  • Arnaud Pioche
  • Pierrette Martin
  • Jean-François Blanc
  • Christine Dalliere
  • Christophe Migheli
  • Alexandrine Marquez
  • Philippe Landois
  • Chantal Bories
  • Nolan Engeldinger
  • Isabelle Werner
  • Jeremy Centeio
  • France-Anne Scovazzi
  • Didier Duhamel
  • Valérie Werner
  • Antoine Mena
  • Christiane Guille
  • Nicolas Duphil
  • Océane Glaize
  • Tom Bruschi
  • Roselyne Boursier
  • Alexis Bouet
  • Elisabeth Turban
  • Serge Dalmasso
  • Clélia Rodrigues
  • Serge Dalmasso
  • Martine Machy
  • David Freguin
Patrick Chini
Patrick Chini Liste d'union à gauche
DEMAIN SALON
  • Patrick Chini
  • Véronique Brun - Le Marchand
  • Nicolas Maury
  • Michèle Blanc Pardigon
  • Christophe Jenta
  • Amal Belghanem
  • Patrick Dupuy
  • Ruth de la Vega
  • Georges Blanchet
  • Pascale Mialet
  • Philippe Benson
  • Évelyne Picard
  • Michel Creon
  • Magali Kunstmann
  • Jean-François Gast
  • Josiane Minvielle-Debat
  • Thierry Gozzerino
  • Karine Monier
  • Eric Besse
  • Sylvie Cuinet
  • Mohammed Hajji
  • Yassma Saouchi
  • Arthur Gary
  • Hélène Taglioni
  • Mohammed Guendez
  • Christine Camoules
  • Séverin Elouga
  • Lise Larcher
  • Nicolas Gegout
  • Violette Guey
  • Sidney Laurens
  • Laetitia Chini
  • William Audibert
  • Yasmina Dhif
  • Pierre David
  • Stéphanie Perez
  • Jean-Pierre Enoc
  • Lydie Taormina
  • Georges Gomis
  • Corinne Cournand
  • Guilhem Bourrié
  • Chayma Boudjedir
  • Daniel Rosenzveig
  • Michèle Mitridati
  • Gheorghe Dobre
Anaïs Giner
Anaïs Giner Liste de La France insoumise
SALON EN COMMUN
  • Anaïs Giner
  • Bachir Staali
  • Marie Wyss
  • Thomas Bravo
  • Anne Manuceau-Graziani
  • Vincent Soccorsi
  • Myriam Burgalassi
  • Bruno Mazerat
  • Florence Dedrie
  • Olivier Bonnet
  • Julia Siméon
  • Emmanuel Allasia
  • Patricia Trives
  • Jules Laubray
  • Nadia Graindorge
  • Farid Louail
  • Amelle Korichi
  • Ayoub Lakhdar
  • Laurie Mertz
  • Christophe Cazenave
  • Dahbia Bekkar
  • Jean-Yves Mugnier
  • Ludivine Ebren
  • Brahim Iben-Ttalib
  • Anaïs Elbers
  • Belgacem Osmani
  • Tassadit Sadi
  • Yoann Camilleri
  • Nathalie Maury
  • Daniel Pavon
  • Jeanne Laubray
  • Valentin Andre
  • Marianne Roubal
  • Mathieu Morfin
  • Giulia Maury-Onofri
  • Ismaïl Saadi
  • Cécile Joubert
  • Joakim Legrand
  • Johanna Lumazzi
  • Bilal Aissaoui
  • Fatma Amrouche
  • Maxime Knauf
  • Maryvonne Chiotti
Nicolas Isnard
Nicolas Isnard Liste des Républicains
REUSSIR SALON
  • Nicolas Isnard
  • Mehrnoosh Sahranavard
  • Fabrice Zinssner
  • Marylène Bonfillon
  • David Ytier
  • Julie Bousquet-Fabre
  • Patrick Urvoy
  • Stéphanie Bagnis
  • Michel Roux
  • Kathryn Mougammadou
  • Jonathan Hamou
  • Isabelle Corvellec
  • Ali Mofredj
  • Emilie Proust - Imbert
  • Pascal Boucher
  • Marie-France Sourd
  • Jean-Pierre Belières
  • Elodie Bechlian - Marchal
  • Yoann Bagot
  • Danielle Mallart
  • Patrick Alvisi
  • Mathilde Le Moult
  • Jean-Pierre Caruso
  • Emmanuelle Cosson-Danset
  • Didier Barrielle
  • Alexandra Gomez-Nal
  • Alain Soler
  • Catherine Viville
  • Eric Orsal
  • Vanessa Guilloret
  • Claude Cunin
  • Sandrine Gely
  • Jean-Luc Miousset
  • Catherine Thierry
  • Jean-François Steinbach
  • Margaux Razeyre
  • Jo Salvi
  • Marie-José Loubaréche-Gineyt
  • Christian Bonijol
  • Hortense Dauvergne
  • Xavier Cramont
  • Badiha Laribi-Zahaf
  • William Balbi
  • Clara Païni
  • Claude Cortesi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Isnard
Nicolas Isnard (39 élus) Réussir salon 		8 311 69,26%
  • Nicolas Isnard
  • Sophie Mercier
  • Jean-Pierre Belieres
  • Julie Bousquet-Fabre
  • Philippe Veran
  • Marylène Bonfillon
  • David Ytier
  • Marie-France Sourd
  • Michel Roux
  • Emmanuelle Cosson
  • Ali Mofredj
  • Stéphanie Bagnis
  • Stéphane Blanchard
  • Catherine Viville
  • Patrick Leveque
  • Aline Aravecchia
  • Eric Orsal
  • Cécile Pivert
  • Jean-Pierre Caruso
  • Danielle Mallart
  • François Diaz
  • Vanessa Pelloquin
  • Jean-Luc Miousset
  • Alexandra Gomez-Nal
  • Pascal Boucher
  • Adelaïde Bosshartt
  • Patrick Alvisi
  • Julia Fiorini-Cutarella
  • Jean-François Steinbach
  • Catherine Casorla
  • Lionel Decouture
  • Nathalie Saint-Mihiel-Valliere
  • Pierre Pieve
  • Leïla Brahem
  • Didier Barrielle
  • Andrée Weitz
  • Claude Cunin
  • Catherine Thierry
  • Mourad Yahiatni
Claude Cortesi
Claude Cortesi (2 élus) Ambitions salon 		1 154 9,61%
  • Claude Cortesi
  • Céline Siener
Helene Haensler
Helene Haensler (1 élu) Salon changeons d'ere 		789 6,57%
  • Helene Haensler
Daniel Captier
Daniel Captier (1 élu) Salon autrement 		641 5,34%
  • Daniel Captier
Philippe Montagnon
Philippe Montagnon Osons salon 		404 3,36%
Eric Deligny
Eric Deligny Salon ecolo-citoyenne 		351 2,92%
Olivier Lopez
Olivier Lopez Salon à gauche 		348 2,90%
Participation au scrutin Salon-de-Provence
Taux de participation 39,19%
Taux d'abstention 60,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 470

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Isnard
Nicolas Isnard (34 élus) "réussir salon" 		11 523 56,48%
  • Nicolas Isnard
  • Caroline Tillie-Chauchard
  • Philippe Veran
  • Marylène Bonfillon
  • Michel Roux
  • Agnès Conte-Sabatier
  • Philippe Montagnon
  • Marie-France Sourd
  • David Ytier
  • Corinne Jimenez
  • Patrick De Taxis Du Poet
  • Cécile Pivert
  • Eric Orsal
  • Stéphanie Bagnis
  • Pierre Chouzy
  • Alexandra Gomez
  • Patrick Alvisi
  • Nathalie Saint-Mihiel
  • Mourad Yahiatni
  • Catherine Casorla
  • Dominique Labarre
  • Catherine Viville
  • Jean-François Steinbach
  • Sabrina M'jahed
  • Stéphane Blanchard
  • Vanessa Pelloquin
  • Bernard Cremona
  • Julia Fiorini-Cutarella
  • Pierre Pieve
  • Danielle Mallart
  • Philippe Laffont
  • Davina Fabbi
  • Jean-Pierre Caruso
  • Michèle Lafont-Battesti
Michel Tonon
Michel Tonon (8 élus) Ensemble pour salon de provence 		7 141 35,00%
  • Michel Tonon
  • Sandrine Prat
  • Claude Cortesi
  • Michèle Blanc-Pardigon
  • Bernard Cartier
  • Denise Fournet
  • Jean-Luc Chave
  • Anne-Marie Surles
Philippe Adam
Philippe Adam (1 élu) Salon bleu marine 		1 737 8,51%
  • Philippe Adam
Participation au scrutin Salon-de-Provence
Taux de participation 69,21%
Taux d'abstention 30,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 20 911

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Isnard
Nicolas Isnard "réussir salon" 		9 138 47,09%
Michel Tonon
Michel Tonon Ensemble pour salon de provence 		6 543 33,71%
Philippe Adam
Philippe Adam Salon bleu marine 		2 922 15,05%
Olivier Lopez
Olivier Lopez Salon autrement en 2014 		801 4,12%
Participation au scrutin Salon-de-Provence
Taux de participation 65,72%
Taux d'abstention 34,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 19 854

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