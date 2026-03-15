Résultat de l'élection municipale 2026 à Salon-de-Provence : les infos en direct

Programme de Cédric Vacarezza à Salon-de-Provence (AGIR POUR SALON)

Sécurité et Délinquance

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un principe de tolérance zéro sera appliqué contre les incivilités et la délinquance. Cela vise à instaurer un climat de confiance et de sérénité pour les habitants de Salon-de-Provence.

Gestion des Finances

Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé dès l'arrivée de l'équipe. L'objectif est de garantir une gestion sérieuse de l'argent public, qui doit bénéficier à chaque quartier. Cette transparence financière est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens.

Support aux Commerces

Le soutien aux commerces locaux est une priorité pour revitaliser l'économie de la ville. Une étude de marché annuelle sera mise en place pour adapter les redevances de terrasse et d'occupation. Cela permettra d'alléger la pression financière sur les commerçants et de favoriser leur développement.

Engagement Communautaire

L'engagement dans la vie locale et associative est un axe central du projet. Des initiatives seront prises pour accompagner les familles et renforcer le lien entre les générations. La création d'une crèche communale et le réaménagement des espaces publics visent à améliorer la qualité de vie des habitants.