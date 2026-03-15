Résultat de l'élection municipale 2026 à Salon-de-Provence : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Salon-de-Provence [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Salon-de-Provence sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Salon-de-Provence.
L'actu des élections municipales 2026 à Salon-de-Provence
13:46 - La municipalité de Salon-de-Provence a plutôt contenu les impôts
À Salon-de-Provence, en matière de fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 949 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 1 003 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 45,54 % en 2024 (contre près de 30,49 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 707 100 € de recettes en 2024, bien en deçà des 11,89542 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 23,59 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Salon-de-Provence ?
Les résultats des élections municipales de 2020 à Salon-de-Provence se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour, Nicolas Isnard (Les Républicains) a fait la course en tête en totalisant 8 311 soutiens (69,26%). En deuxième position, Claude Cortesi (Divers centre) a engrangé 9,61% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Nicolas Isnard a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Salon-de-Provence, cette dynamique pose les bases. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Salon-de-Provence
Les élections municipales se déroulent ce dimanche à Salon-de-Provence. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. En comparaison, le 1er tour des précédentes municipales s'est déroulé de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Les 27 bureaux de vote de l'agglomération de Salon-de-Provence seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. La diffusion des résultats à Salon-de-Provence commencera sur cette page à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Salon-de-Provence
|Tête de listeListe
|
Cédric Vacarezza
Liste du Rassemblement National
AGIR POUR SALON
|
|
Patrick Chini
Liste d'union à gauche
DEMAIN SALON
|
|
Anaïs Giner
Liste de La France insoumise
SALON EN COMMUN
|
|
Nicolas Isnard
Liste des Républicains
REUSSIR SALON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Isnard (39 élus) Réussir salon
|8 311
|69,26%
|
|Claude Cortesi (2 élus) Ambitions salon
|1 154
|9,61%
|
|Helene Haensler (1 élu) Salon changeons d'ere
|789
|6,57%
|
|Daniel Captier (1 élu) Salon autrement
|641
|5,34%
|
|Philippe Montagnon Osons salon
|404
|3,36%
|Eric Deligny Salon ecolo-citoyenne
|351
|2,92%
|Olivier Lopez Salon à gauche
|348
|2,90%
|Participation au scrutin
|Salon-de-Provence
|Taux de participation
|39,19%
|Taux d'abstention
|60,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 470
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Isnard (34 élus) "réussir salon"
|11 523
|56,48%
|
|Michel Tonon (8 élus) Ensemble pour salon de provence
|7 141
|35,00%
|
|Philippe Adam (1 élu) Salon bleu marine
|1 737
|8,51%
|
|Participation au scrutin
|Salon-de-Provence
|Taux de participation
|69,21%
|Taux d'abstention
|30,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|20 911
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Isnard "réussir salon"
|9 138
|47,09%
|Michel Tonon Ensemble pour salon de provence
|6 543
|33,71%
|Philippe Adam Salon bleu marine
|2 922
|15,05%
|Olivier Lopez Salon autrement en 2014
|801
|4,12%
|Participation au scrutin
|Salon-de-Provence
|Taux de participation
|65,72%
|Taux d'abstention
|34,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Nombre de votants
|19 854
Villes voisines de Salon-de-Provence
- Salon-de-Provence (13300)
- Ecole primaire à Salon-de-Provence
- Maternités à Salon-de-Provence
- Crèches et garderies à Salon-de-Provence
- Classement des collèges à Salon-de-Provence
- Salaires à Salon-de-Provence
- Impôts à Salon-de-Provence
- Dette et budget de Salon-de-Provence
- Climat et historique météo de Salon-de-Provence
- Accidents à Salon-de-Provence
- Délinquance à Salon-de-Provence
- Inondations à Salon-de-Provence
- Nombre de médecins à Salon-de-Provence
- Pollution à Salon-de-Provence
- Entreprises à Salon-de-Provence
- Prix immobilier à Salon-de-Provence