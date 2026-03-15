Résultat municipale 2026 à Samadet (40320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Samadet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Samadet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Samadet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric LESPIAU
Frédéric LESPIAU (12 élus) Samadet pour vous et avec vous 		353 56,03%
  • Frédéric LESPIAU
  • Corinne BAILLET
  • Éric JUNCA
  • Claire DUPONT
  • Jean-Marc DROUILHET
  • Hélène LALANNE
  • Régis COUSTERE
  • Audrey Lise CRESCENCE
  • Anthony JOUGUET
  • Margot LESPIAU
  • Baptiste LAFARGUE
  • Laetitia ANDRIGHETTO
Bernard TASTET
Bernard TASTET (3 élus) CONSTRUISONS ENSEMBLE L'AVENIR DE SAMADET 		277 43,97%
  • Bernard TASTET
  • Aurore RESENDE
  • Alain DAMBRINE
Participation au scrutin Samadet
Taux de participation 70,50%
Taux d'abstention 29,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 650

Source : ministère de l’Intérieur

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