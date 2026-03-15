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19:18 - Élections municipales à Samadet : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Samadet, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 12,07% d'agriculteurs pour 1 131 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 81 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,24% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,69% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 37,04% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 768,37 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Samadet participe à l'histoire française.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Samadet Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière campagne municipale à Samadet en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,23% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,60% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 19,38% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Samadet comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,49% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 36,15% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 46,30% lors du vote final.

16:58 - Samadet classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour ces élections municipales, l'affluence aux urnes à Samadet sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. La mobilisation s'élevait à 56,38 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que le pays était déjà affecté par le Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 78,60 %. La mobilisation atteignait pour sa part 52,87 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,44 %, contre seulement 48,16 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une localité assez participative par rapport au reste du pays.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Samadet La physionomie politique de Samadet a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,49%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Samadet avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sylvie Franceschini (Rassemblement National) avec 36,15% au premier tour, devant Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 32,84%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Boris Vallaud (Union de la gauche), avec 53,70%.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Samadet apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Samadet accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,23%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 25,04%. Lors de la finale de l'élection à Samadet, les électeurs accordaient 53,40% pour Emmanuel Macron, contre 46,60% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Samadet accordaient leurs suffrages à Boris Vallaud (Nupes) avec 37,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Boris Vallaud virant de nouveau en tête avec 56,19% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Samadet en vue des municipales ? Si on analyse la fiscalité de Samadet, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 20,05 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de près de 18 600 euros environ. Une somme bien en-dessous des 225 600 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Samadet est passé à 31,22 % en 2024 (contre 14,25 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Samadet a atteint environ 566 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 628 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Samadet La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Samadet s'avère très instructive. Sans aucune opposition, 'Agir ensemble pour samadet' menée par Bernard Tastet a logiquement obtenu 437 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Samadet, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette fois, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. La liste des candidats (voir ci-dessous) apporte assurément déjà un premier élément de réponse.