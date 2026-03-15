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19:17 - Dynamique électorale à Samatan : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population de Samatan sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 13,08% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 950 euros/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1372 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,54%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,53%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Samatan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,60% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Samatan ? Le RN n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Samatan il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 23,07% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,57% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 20,66% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Samatan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 31,24% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 38,22% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 43,69% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Samatan vont-ils se mobiliser aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Samatan, le premier tour des élections municipales avait vu 45,41 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un score dans la norme. C'étaient 845 votants qui s'étaient mobilisés alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 82,63 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 56,15 % au premier tour en 2022 à 73,88 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 61,95 % (51,49 % dans le pays). En prenant du recul, les données dessinent le portrait d'une contrée civiquement engagée par rapport aux tendances françaises. En ce jour d'élections municipales 2026 à Samatan, cette donnée sera en tout cas observée de près.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Samatan La situation politique de Samatan a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes de juin 2024 à Samatan avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,24%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,58% des voix. Jean-Luc Yelma (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Samatan après la dissolution avec 38,22%. Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 32,66%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 56,31%.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Samatan ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Samatan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (26,02%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 23,07%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,43% pour Emmanuel Macron, contre 42,57% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Samatan soutenaient en priorité Jean-René Cazeneuve (Ensemble !) avec 32,82% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,38%.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Samatan À Samatan, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 848 € en 2024 (année du dernier relevé) contre 523 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 54,25 % en 2024 (contre près de 20,40 % en 2020). En comparaison, la moyenne au niveau national se situe aux alentours de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 52 300 euros en 2024. Un montant loin des 352 520 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 16,31 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Samatan ? Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Samatan ? Sans aucune opposition, 'Samatan : vivre et agir' a naturellement engrangé 738 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Samatan, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces élections sera de voir si une vraie opposition a émergé contre cette mainmise. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été donné.