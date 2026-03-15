Résultat municipale 2026 à Samatan (32130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Samatan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Samatan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Samatan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre DUVAL
Alexandre DUVAL (18 élus) SAMATAN VOTRE VOIX VOTRE AVENIR 		749 53,81%
  • Alexandre DUVAL
  • Caty AUGUSTE
  • Bernard LAREE
  • Karine MALLEMONT
  • Marius LESELLIER
  • Veronique BARRIERE
  • Franck GAUBEEN
  • Sophie SANGELY
  • Romaric ROUGE
  • Roxane PIEROPAN
  • Anthony FAURE
  • Mathilde CATTANEO
  • Frederic DENAX
  • Elodie SUANEZ
  • Michel SAINT-CRIQ
  • Martine Marylene LAFONT
  • Yoann WOJNAROWICZ
  • Christine AXISA
Erick CONSTENSOU
Erick CONSTENSOU (5 élus) SAMATAN : PRÉSERVER ET INNOVER 		643 46,19%
  • Erick CONSTENSOU
  • Marlène GREBIL
  • Christian MAGNOUAC
  • Adeline SEILLIER
  • Jean-Louis MORVAN
Participation au scrutin Samatan
Taux de participation 74,49%
Taux d'abstention 25,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Nombre de votants 1 437

Source : ministère de l’Intérieur

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