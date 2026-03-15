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19:20 - Le poids démographique et économique de Samois-sur-Seine aux municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Samois-sur-Seine comme dans toute la France. Avec ses 32,37% de cadres pour 2 066 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 269 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (75,49%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,82%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 4 155 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Pour conclure, Samois-sur-Seine incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Samois-sur-Seine Le RN n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Samois-sur-Seine en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 11,53% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 25,89% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,63% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Samois-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,04% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 22,44% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 27,25% lors du vote final.

16:58 - Samois-sur-Seine : 44,01 % d'abstention à la dernière élection municipale Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal à Samois-sur-Seine avait été marqué par une abstention de 44,01 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 55,99 %) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de rester à la maison. Avec la présidentielle, les municipales demeurent en effet le rendez-vous démocratique où les Français votent le plus massivement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 18,27 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 38,98 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,38 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 42,45 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En marge de cette municipale de 2026, cet élément pèsera en définitive fortement sur les résultats de Samois-sur-Seine.

15:59 - Comment Samois-sur-Seine a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les Européennes de juin 2024 à Samois-sur-Seine avaient vu la victoire locale de l'équipe de Raphaël Glucksmann (20,89%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,99% des suffrages. Les élections des députés à Samois-sur-Seine près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Frédéric Valletoux (Ensemble !) à l'avant de la course avec 45,12% au premier tour, devant Nour Benaïssa Watbot (Union de la gauche) avec 26,09%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédéric Valletoux culminant à 72,75% des votes dans la commune. Le paysage politique de Samois-sur-Seine a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Samois-sur-Seine ? Globalement, le paysage électoral fait de Samois-sur-Seine un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Samois-sur-Seine voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 36,27% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,11% pour Emmanuel Macron, contre 25,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Samois-sur-Seine plébiscitaient Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 37,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Valletoux virant de nouveau en tête avec 62,77% des voix.

12:58 - À Samois-sur-Seine, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat du vote Alors que les impôts locaux ont augmenté à Samois-sur-Seine entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 12,04 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 127 700 euros, bien en deçà des 547 200 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Samois-sur-Seine a évolué pour se fixer à 41,85 % en 2024 (contre 23,85 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Samois-sur-Seine s'est chiffrée à environ 1 577 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 256 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Samois-sur-Seine Les résultats des précédentes municipales à Samois-sur-Seine ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Michel Chariau a raflé la première place en récoltant 376 soutiens (40,56%). Deuxième, Matthieu Surreaux a obtenu 30,31% des bulletins valides. Cet avantage remarqué plaçait le premier dans une position très favorable. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Michel Chariau l'a finalement emporté avec 41,93% des votes, face à Matthieu Surreaux qui a obtenu 30,38% des votants et Jean-François Robinet avec 27,67% des votants. L'avance de départ s'est confirmée et même accrue, menant à un triomphe total. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant -20 voix supplémentaires entre les deux tours.