Résultat municipale 2026 à Samois-sur-Seine (77920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Samois-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Samois-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Samois-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques BOUSQUET
Jacques BOUSQUET (15 élus) Samois, une nouvelle dynamique 		624 55,12%
  • Jacques BOUSQUET
  • Bénédikte HATTIER
  • Patrick MORFAUX
  • Caroline EHRHARDT
  • Eric DUMARCHÉ
  • Alix DE SAULNAY
  • Sébastien DILLON
  • Stéphanie STRIPPE
  • Didier LEIDNER
  • Aurélie GAVELLE
  • Laurent JANY
  • Juliette GAUTHIER
  • Jean-Luc GRZESKOWIAK
  • Claire LAURAS
  • Georges FERONE
Jean-François ROBINET
Jean-François ROBINET (2 élus) Nouvel élan pour Samois 		269 23,76%
  • Jean-François ROBINET
  • Marie-Françoise BOURGUIGNON MORSANIC
Frédéric DE ARAUJO
Frédéric DE ARAUJO (2 élus) SAMOIS ET VOUS 		239 21,11%
  • Frédéric DE ARAUJO
  • Joëlle BILLARD
Participation au scrutin Samois-sur-Seine
Taux de participation 62,95%
Taux d'abstention 37,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35%
Nombre de votants 1 142

Source : ministère de l’Intérieur

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