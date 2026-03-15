Résultat municipale 2026 à Sampans (39100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sampans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sampans, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sampans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas EPAILLY (13 élus) UNE ENERGIE NOUVELLE POUR SAMPANS
|307
|67,32%
|
|Anne-Maud MURA (2 élus) 1ERPAA
|149
|32,68%
|
|Participation au scrutin
|Sampans
|Taux de participation
|61,66%
|Taux d'abstention
|38,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|476
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Sampans [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Sampans en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Sampans
19:18 - Comment la composition démographique de Sampans façonne les résultats électoraux ?
Dans les rues de Sampans, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 114 habitants répartis dans 487 logements, cette localité présente une densité de 147 hab par km². Ses 68 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,04%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 30,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 39,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 421,55 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Sampans, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Les électeurs de Sampans séduits par le RN ?
Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Sampans il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 31,67% des voix lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,37% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 22,16% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Sampans comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,44% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,07% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 45,29% le dimanche suivant.
16:58 - La commune de Sampans plutôt mobilisée lors des élections
Pour rappel, la participation s'élevait à 34,16 % à Sampans lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 612 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 83,15 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 60,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,41 % au premier tour, contre 50,07 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter. En ce jour de municipales à Sampans, cette contingence sera quoi qu'il en soit scrutée.
15:59 - Sampans : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Sampans avaient placé en tête Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National) avec 41,07% au premier tour, devant Justine Gruet (Les Républicains) avec 36,65%. Au second tour, c'est en revanche Justine Gruet (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 54,71% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Sampans avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,44% des inscrits. La préférence des électeurs de Sampans a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.
14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Sampans ?
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sampans plébiscitaient Hervé Prat (Nupes) avec 22,71% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Justine Gruet (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 60,23% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Sampans plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,67% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,54%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 50,37% pour Marine Le Pen, contre 49,63% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Sampans révèle une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Sampans
Du côté de la fiscalité de Sampans, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 739 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 549 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 42,72 % en 2024 (contre 18,36 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 3 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 155 630 € récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 11,85 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des municipales 2020 à Sampans
Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières municipales à Sampans. Sans aucune opposition, 'Pour une dynamique retrouvee' a naturellement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Sampans, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. À la suite de ce scrutin sans véritable compétition, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. La liste des candidats (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute d'ores et déjà un début de réponse.
09:57 - Bureau de vote de Sampans : les horaires d'ouverture
Au cours des élections municipales 2026, les nouveaux maires vont être élus au scrutin de liste. Plus précisément, ce 15 mars, les électeurs de Sampans doivent se prononcer sur les différents candidats de leur ville et cette fois, rayer des noms n’est plus autorisé dans les communes de moins de mille habitants. Découvrez ci-dessous tous les candidats à Sampans. Le bureau de vote de la ville de Sampans est accessible jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Sampans dès leur parution.
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