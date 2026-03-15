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19:18 - Comment la composition démographique de Sampans façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Sampans, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 114 habitants répartis dans 487 logements, cette localité présente une densité de 147 hab par km². Ses 68 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,04%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 30,17% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 39,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 421,55 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Sampans, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les électeurs de Sampans séduits par le RN ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Sampans il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 31,67% des voix lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,37% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 22,16% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Sampans comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 39,44% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,07% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 45,29% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Sampans plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, la participation s'élevait à 34,16 % à Sampans lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 612 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 83,15 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 60,77 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,41 % au premier tour, contre 50,07 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter. En ce jour de municipales à Sampans, cette contingence sera quoi qu'il en soit scrutée.

15:59 - Sampans : le vote des électeurs l'année de la dissolution Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Sampans avaient placé en tête Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National) avec 41,07% au premier tour, devant Justine Gruet (Les Républicains) avec 36,65%. Au second tour, c'est en revanche Justine Gruet (Les Républicains) qui a raflé la mise avec 54,71% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Sampans avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,44% des inscrits. La préférence des électeurs de Sampans a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Sampans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Sampans plébiscitaient Hervé Prat (Nupes) avec 22,71% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Justine Gruet (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 60,23% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Sampans plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,67% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,54%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 50,37% pour Marine Le Pen, contre 49,63% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Sampans révèle une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Sampans Du côté de la fiscalité de Sampans, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 739 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 549 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 42,72 % en 2024 (contre 18,36 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 3 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 155 630 € récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 11,85 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des municipales 2020 à Sampans Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières municipales à Sampans. Sans aucune opposition, 'Pour une dynamique retrouvee' a naturellement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Sampans, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. À la suite de ce scrutin sans véritable compétition, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. La liste des candidats (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute d'ores et déjà un début de réponse.