Résultat municipale 2026 à Sampans (39100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sampans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sampans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sampans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas EPAILLY
Nicolas EPAILLY (13 élus) UNE ENERGIE NOUVELLE POUR SAMPANS 		307 67,32%
  • Nicolas EPAILLY
  • Jacqueline GENTY
  • Antonio NOBRE CHORAO
  • Charline DELVAL
  • Jean-Pierre BERNARDIN
  • Amélie RZADKIEWA
  • Hubert HOLTZ
  • Floriane CARDOT
  • Didier GUERIAUD
  • Fouzia ZALIMI
  • Jean-Francois GUILLAMIN
  • Vanessa GUERILLOT
  • Jean-Louis CATY
Anne-Maud MURA
Anne-Maud MURA (2 élus) 1ERPAA 		149 32,68%
  • Anne-Maud MURA
  • Laurent GAUTROT
Participation au scrutin Sampans
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 476

Source : ministère de l’Intérieur

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