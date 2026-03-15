Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer : les infos en direct

Emmanuel Serra Liste divers droite

AVEC VOUS, POUR SANARY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Emmanuel Serra Programme de Emmanuel Serra à Sanary-sur-Mer (AVEC VOUS, POUR SANARY) Esprit de la commune Le respect, la qualité, la sobriété et la proximité sont les valeurs fondamentales qui guident la gouvernance de Sanary. L'objectif est de préserver l'harmonie du cadre de vie tout en faisant appel aux compétences locales et extérieures. Une gestion sobre et proche des citoyens est essentielle pour maintenir la douceur de vivre dans la ville. Équipe de candidats La liste des candidats est composée de Sanaryens issus de divers horizons, unis par un objectif commun : le bien-être de Sanary. L'honnêteté est une valeur primordiale pour cette équipe qui se veut apolitique et centrée sur les besoins de la commune. Ensemble, ils aspirent à diriger efficacement la ville tout en respectant ses spécificités. Programme de sécurité Le programme de sécurité vise à agir à la source pour améliorer la sécurité des citoyens de Sanary. Cela inclut la mise en place d'une police municipale efficace, le suivi des statistiques de délinquance et l'équipement adéquat des forces de l'ordre. L'objectif est de créer un environnement sûr et serein pour tous les habitants. Développement durable La préservation de l'environnement et des paysages de Sanary est une priorité pour la municipalité. Cela implique de limiter le bétonnage et de respecter les règles d'urbanisme tout en protégeant les espaces naturels. Des initiatives seront mises en place pour optimiser la gestion des déchets et réhabiliter les sentiers littoraux.

Emmanuel Serra

Karine Fosse

Bernard Orso

Caroline Meunier

Patrick Aldebert

Annie Serra

Stéphane Larrat

Bernadette Melinon

Jean-Paul Quélen

Agnès Touraine

Vianey Basse

Fouzia Benamara

Manuel Coelho

Monique Nicolas

Renaud Nicollet

Jeannie Michenaud

Fabrice Percheron

Josiane Bergamaschi

Julien Gaydon

Hélène Du Pontavice

Robert Clert

Sylvie Andrean

Christophe Linget

Laetitia Conan

Bernard Velestris

Agnès Lacheze-Laval

Jean Veillon

Brigitte Gourvenec

Hervé Berlanger

Francette Barbier

Régis Aubry

Marie-Odile Lautier

Jean Marcel Orso

Jean-Pierre Meyer Liste d'union à gauche

RENOUVEAU POUR SANARY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Pierre Meyer Programme de Jean-Pierre Meyer à Sanary-sur-Mer (RENOUVEAU POUR SANARY) Engagement citoyen Le mouvement Renouveau pour Sanary se veut un rassemblement de citoyennes et citoyens progressistes, qu'ils soient membres d'un parti ou non. Cette initiative est soutenue par des partis tels que le Parti Communiste Français, Les Écologistes et le Parti Socialiste. L'objectif est de promouvoir l'intérêt commun à travers une participation active des citoyens. Dialogue et transparence Le texte met en avant l'importance du dialogue serein et de la transparence en politique. Jean-Pierre Meyer souligne sa volonté de soutenir les décisions favorables à l'intérêt commun tout en s'opposant à celles qui ne le sont pas. Cette approche vise à restaurer la confiance des citoyens envers leurs élus et à encourager une démocratie participative. Projets locaux Des projets concrets ont été mis en avant, tels que le développement de lignes de transport et des initiatives pour l'accession sociale à la propriété. Jean-Pierre Meyer évoque également la préservation de terrains pour des projets d'intérêt public. Ces actions témoignent d'une volonté d'améliorer la qualité de vie des habitants de Sanary. Vision pour l'avenir La vision de Renouveau pour Sanary inclut un engagement fort pour le bien-être de la commune et de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume. La gestion de l'eau et de l'assainissement est identifiée comme un enjeu majeur à venir. L'équipe de Jean-Pierre Meyer appelle les citoyens à soutenir leur action pour un avenir meilleur à Sanary.

Jean-Pierre Meyer

Patricia Gonzalez

Stephane Abellon

Michelle Simon

Paul Munier

Aurelie Marchiori

Marc Petitfils

Katy Turcan

Jean-Francois Rey

Jacqueline Capolungo

Christian Godmet

Anne Chapotot-Godmet

Franck Fourdan

Carole Abellon

Jean-Michel Fernandez

Katia Gomila

Eric Gesrel

Michele Dumas

Georges Bienvenu

Francoise Demarest

Denis Broudic

Sylviane Herouart

Andre Prone

Danielle Rey

Jean-Marc Vernier

Michele Simon

Adrien Terras

Dominique Brunelle

Roger Servieres

Colette Llorens

Regis Vital

Elisabeth Portrait

Francis Cotta

Gilda d'Isanto

Philippe Jamault

Olivier Magnin Liste divers droite

J'AIME SANARY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Olivier Magnin Programme de Olivier Magnin à Sanary-sur-Mer (J'AIME SANARY) Protéger le cadre de vie Le projet met l'accent sur une urbanisation raisonnée qui respecte l'identité de Sanary. Il vise à valoriser les quartiers en dehors du centre-ville tout en régulant les locations de courte durée. Cette approche garantit que le cadre de vie des habitants est préservé et amélioré. Soutenir l'économie locale Des actions de soutien seront mises en place pour aider les commerçants et les entrepreneurs de Sanary. Cela inclut le réaménagement des commerces de services et une meilleure visibilité grâce à des initiatives de signalétique. Le développement du coworking est également prévu pour dynamiser l'économie locale. Renforcer la sécurité Le projet prévoit le renforcement des moyens de la police municipale et l'installation de nouveaux dispositifs de sécurité. Une brigade de nuit et nautique sera mise en place pour garantir la tranquillité publique. De plus, le déploiement de la vidéoprotection et l'installation de boutons d'alerte contribueront à une meilleure sécurité pour tous. Investir dans la jeunesse Un accent particulier sera mis sur la création d'infrastructures pour la jeunesse et le sport à Sanary. Cela inclut la modernisation des équipements sportifs et la création d'un centre de loisirs. Ces investissements visent à offrir un cadre de vie enrichissant pour les jeunes générations.

Olivier Magnin

Patricia Aubert

Pascal Gonet

Laetitia Batté

Bastien Tissier

Muriel Canolle

Jean-Luc Granet

Fanny Mazella

Daniel Alsters

Fiona Heitz

Frederic Carta

Linda Romero

Thierry Vallet

Isabelle Giraudet

Matteo Sasso

Serena Le Gall Scalise

Thierry Ligner

Véronique Di Maggio

Michel Sacher

Axelle Martinez-Jourdain

Serge Pichard

Eliane Thibaux

Georges Nagy

Estelle Bovero

Eric Migliaccio

Sophie Lambert

Bruno Chiapello

Josette Arlac

Thibaut Debrabant

Caroline David

Joel Potier

Christelle Charles

Benjamin Ybora

Annie-Renée Lombardi

Jean-Louis Roggero

Philippe Heno Liste divers droite

Philippe HENO avec NOUS SANARYENS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Heno Programme de Philippe Heno à Sanary-sur-Mer (Philippe HENO avec NOUS SANARYENS) Engagement citoyen Les Sanaryens sont invités à participer activement à la vie municipale et à exprimer leurs préoccupations. L'importance de la communication entre les habitants et la municipalité est soulignée pour renforcer la cohésion sociale. Cette démarche vise à impliquer chaque citoyen dans les décisions qui affectent leur quotidien. Défis locaux Les résidents de Sanary font face à plusieurs défis, notamment la gestion des constructions et le trafic saturé. La surfréquentation touristique et la hausse des taxes foncières suscitent également des inquiétudes. Ces problématiques nécessitent une attention particulière pour garantir un cadre de vie agréable. Vision pour l'avenir Une vision ambitieuse et humaine est proposée pour l'avenir de Sanary, centrée sur les habitants. Cette approche vise à soutenir l'économie locale tout en améliorant l'accès aux soins. L'objectif est de projeter la ville vers un avenir serein et apaisé. Équipe municipale Une équipe motivée et intègre est présentée, composée de Sanaryens de longue date et de nouveaux habitants. Chaque membre apporte des compétences complémentaires pour servir les intérêts de la communauté. Ensemble, ils aspirent à écrire une nouvelle page pour Sanary.

Philippe Heno

Dominique Ivanez

Philippe Prange

Elisabeth Moser

Pierre Segond

Carole de Peretti

Gilles Crespin

Catherine Bayard

Stephane Bovero

Caroline Albertini-Spasaro

Eric Fogli

Claudia Vitel

Tony Roger

Valérie Szpiczak

Thierry Baud

Catherine Alix Berenger

Roland Moutte

Mélanie Clement

Claude Ielpo

Sophie Foulon

Johann Craisson

Anaïs Grimal

Adam Bellalah

Corinne Boin

Joseph Nader

Eva-Marie Rolant Jury

Cédric Desanlis

Lydia Romano

David Couturier

Cécile Reynier

Bertrand Teyssot

Ingrid Boggianti

Alexis Nicolas Moutte

Françoise Toulliou

Jean Claude Pietra

Gilles Garcia Liste divers droite

ENSEMBLE POUR SANARY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gilles Garcia Programme de Gilles Garcia à Sanary-sur-Mer (ENSEMBLE POUR SANARY) Cadre de vie à Sanary Sanary-sur-Mer est une commune qui se distingue par son cadre de vie exceptionnel et son identité forte. Les habitants sont attachés à la qualité de vie, à la stabilité et au respect des équilibres dans la ville. La gouvernance doit donc être à la hauteur des attentes des sanaryens pour préserver ce cadre précieux et fragile. Engagement et responsabilité Gilles Garcia se présente avec la conviction que la gestion d'une commune doit être claire et respectueuse envers ses habitants. Son expérience au sein de la majorité sortante lui permet de comprendre les forces et les limites de la gouvernance actuelle. Il prône la transparence et l'écoute comme fondements de la légitimité publique et de la confiance des citoyens. Sécurité et bien-être La sécurité est une priorité absolue, avec une augmentation notable des actes de dégradation et de violence. Des mesures concrètes sont proposées, telles que le recrutement de policiers municipaux et l'instauration de dispositifs de vidéoprotection. Ces actions visent à renforcer la sécurité des habitants et à lutter contre les incivilités. Mobilité et logement Des initiatives sont mises en place pour améliorer la mobilité, comme la création de pistes cyclables et des solutions de stationnement adaptées. Parallèlement, un réajustement du Plan Local d'Urbanisme est prévu pour favoriser l'accès à la propriété et répondre aux besoins en logement. Ces efforts visent à garantir un avenir maîtrisé pour les sanaryens.