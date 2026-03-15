Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sanary-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sanary-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Sanary-sur-Mer
13:46 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Sanary-sur-Mer
Si l'on regarde de près la fiscalité de Sanary-sur-Mer, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,64 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 4,83423 millions d'euros environ, contre quelque 8,22245 millions d'euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Sanary-sur-Mer atteint désormais 37,87 % en 2024 (contre 20,58 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Sanary-sur-Mer a atteint environ 1 797 euros en 2024 contre 1 386 euros en début de mandat.
11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Sanary-sur-Mer
Dans la commune de Sanary-sur-Mer, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore façonnées par l'issue du dernier scrutin. Dès le premier tour de scrutin, Ferdinand Bernhard (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 3 169 bulletins (68,71%). À ses trousses, Emmanuel Serra (Divers droite) a rassemblé 22,72% des suffrages. Cette victoire sans appel de Ferdinand Bernhard a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Sanary-sur-Mer, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette suprématie, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Sanary-sur-Mer ?
Les élections municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Sanary-sur-Mer. Les 19 bureaux de vote de la ville de Sanary-sur-Mer seront accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Pour connaître les résultats à Sanary-sur-Mer, rendez vous sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Serra
Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR SANARY
|
|
Jean-Pierre Meyer
Liste d'union à gauche
RENOUVEAU POUR SANARY
|
|
Olivier Magnin
Liste divers droite
J'AIME SANARY
|
|
Philippe Heno
Liste divers droite
Philippe HENO avec NOUS SANARYENS
|
|
Gilles Garcia
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SANARY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ferdinand Bernhard (29 élus) Toujours mieux vivre à sanary
|3 169
|68,71%
|
|Emmanuel Serra (3 élus) Emmanuel serra, avec sanary au coeur
|1 048
|22,72%
|
|Jean-Pierre Meyer (1 élu) Renouveau pour sanary, engagement citoyen pour le progrès social, la démocratie et l'environnement
|395
|8,56%
|
|Participation au scrutin
|Sanary-sur-Mer
|Taux de participation
|30,30%
|Taux d'abstention
|69,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 734
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ferdinand Bernhard (26 élus) Continuons ensemble pour toujours mieux vivre a sanary
|4 969
|53,76%
|
|Olivier Thomas (6 élus) Notre parti c'est sanary
|3 302
|35,72%
|
|David Guis (1 élu) Sanary bleu marine
|971
|10,50%
|
|Participation au scrutin
|Sanary-sur-Mer
|Taux de participation
|60,71%
|Taux d'abstention
|39,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Nombre de votants
|9 509
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ferdinand Bernhard Continuons ensemble pour toujours mieux vivre a sanary
|4 248
|44,88%
|Olivier Thomas Notre parti c'est sanary
|2 513
|26,55%
|Pierre Relave Sanary notre ville
|1 050
|11,09%
|David Guis Sanary bleu marine
|970
|10,24%
|Jean-Pierre Meyer Pour sanary, la gauche rassemblée
|683
|7,21%
|Participation au scrutin
|Sanary-sur-Mer
|Taux de participation
|61,45%
|Taux d'abstention
|38,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Nombre de votants
|9 625
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