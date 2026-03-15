Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer

Tête de listeListe
Emmanuel Serra
Emmanuel Serra Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR SANARY
  • Emmanuel Serra
  • Karine Fosse
  • Bernard Orso
  • Caroline Meunier
  • Patrick Aldebert
  • Annie Serra
  • Stéphane Larrat
  • Bernadette Melinon
  • Jean-Paul Quélen
  • Agnès Touraine
  • Vianey Basse
  • Fouzia Benamara
  • Manuel Coelho
  • Monique Nicolas
  • Renaud Nicollet
  • Jeannie Michenaud
  • Fabrice Percheron
  • Josiane Bergamaschi
  • Julien Gaydon
  • Hélène Du Pontavice
  • Robert Clert
  • Sylvie Andrean
  • Christophe Linget
  • Laetitia Conan
  • Bernard Velestris
  • Agnès Lacheze-Laval
  • Jean Veillon
  • Brigitte Gourvenec
  • Hervé Berlanger
  • Francette Barbier
  • Régis Aubry
  • Marie-Odile Lautier
  • Jean Marcel Orso
Jean-Pierre Meyer
Jean-Pierre Meyer Liste d'union à gauche
RENOUVEAU POUR SANARY
  • Jean-Pierre Meyer
  • Patricia Gonzalez
  • Stephane Abellon
  • Michelle Simon
  • Paul Munier
  • Aurelie Marchiori
  • Marc Petitfils
  • Katy Turcan
  • Jean-Francois Rey
  • Jacqueline Capolungo
  • Christian Godmet
  • Anne Chapotot-Godmet
  • Franck Fourdan
  • Carole Abellon
  • Jean-Michel Fernandez
  • Katia Gomila
  • Eric Gesrel
  • Michele Dumas
  • Georges Bienvenu
  • Francoise Demarest
  • Denis Broudic
  • Sylviane Herouart
  • Andre Prone
  • Danielle Rey
  • Jean-Marc Vernier
  • Michele Simon
  • Adrien Terras
  • Dominique Brunelle
  • Roger Servieres
  • Colette Llorens
  • Regis Vital
  • Elisabeth Portrait
  • Francis Cotta
  • Gilda d'Isanto
  • Philippe Jamault
Olivier Magnin
Olivier Magnin Liste divers droite
J'AIME SANARY
  • Olivier Magnin
  • Patricia Aubert
  • Pascal Gonet
  • Laetitia Batté
  • Bastien Tissier
  • Muriel Canolle
  • Jean-Luc Granet
  • Fanny Mazella
  • Daniel Alsters
  • Fiona Heitz
  • Frederic Carta
  • Linda Romero
  • Thierry Vallet
  • Isabelle Giraudet
  • Matteo Sasso
  • Serena Le Gall Scalise
  • Thierry Ligner
  • Véronique Di Maggio
  • Michel Sacher
  • Axelle Martinez-Jourdain
  • Serge Pichard
  • Eliane Thibaux
  • Georges Nagy
  • Estelle Bovero
  • Eric Migliaccio
  • Sophie Lambert
  • Bruno Chiapello
  • Josette Arlac
  • Thibaut Debrabant
  • Caroline David
  • Joel Potier
  • Christelle Charles
  • Benjamin Ybora
  • Annie-Renée Lombardi
  • Jean-Louis Roggero
Philippe Heno
Philippe Heno Liste divers droite
Philippe HENO avec NOUS SANARYENS
  • Philippe Heno
  • Dominique Ivanez
  • Philippe Prange
  • Elisabeth Moser
  • Pierre Segond
  • Carole de Peretti
  • Gilles Crespin
  • Catherine Bayard
  • Stephane Bovero
  • Caroline Albertini-Spasaro
  • Eric Fogli
  • Claudia Vitel
  • Tony Roger
  • Valérie Szpiczak
  • Thierry Baud
  • Catherine Alix Berenger
  • Roland Moutte
  • Mélanie Clement
  • Claude Ielpo
  • Sophie Foulon
  • Johann Craisson
  • Anaïs Grimal
  • Adam Bellalah
  • Corinne Boin
  • Joseph Nader
  • Eva-Marie Rolant Jury
  • Cédric Desanlis
  • Lydia Romano
  • David Couturier
  • Cécile Reynier
  • Bertrand Teyssot
  • Ingrid Boggianti
  • Alexis Nicolas Moutte
  • Françoise Toulliou
  • Jean Claude Pietra
Gilles Garcia
Gilles Garcia Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SANARY
  • Gilles Garcia
  • Laurence Coche-Degrassat
  • Christophe Delmonte
  • Nadia Coulpied
  • Henri Soton
  • Isabelle Vo Van
  • Marc Escudero
  • Stephanie Bonnet
  • Frédéric Rizzo
  • Marjorie Altavilla
  • Serge Palazzolo
  • Nathalie Rosano
  • Mathieu Crozier
  • Frédérique Chabert-Moulin
  • Franck Degueurce
  • Lynda Remmache
  • Alexis Reneuve
  • Josiane Guis
  • Jean-Pierre Roussel
  • Laetitia Coulon
  • Henri Damance
  • Elisa Boubinet
  • Christophe Notarianni
  • Sherryl Prigent
  • Julien Petit
  • Ines Amroun
  • Michel Capizzo
  • Elisabeth Lanza
  • Daniel Baudel
  • Jessica Borg
  • Alain Le Lay
  • Dominique Rey-Willows
  • Jean-Marc Marion
  • Catherine Dubos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ferdinand Bernhard
Ferdinand Bernhard (29 élus) Toujours mieux vivre à sanary 		3 169 68,71%
  • Ferdinand Bernhard
  • Patricia Aubert
  • Jean Brondi
  • Muriel Canolle
  • Jean-Luc Granet
  • Fanny Mazella
  • Robert Porcu
  • Carole De Peretti
  • Daniel Alsters
  • Eliane Thibaux
  • Christophe Clarinard
  • Laurence Degrassat
  • Eric Migliaccio
  • Véronique Di Maggio
  • Gilles Garcia
  • Céline Bottasso
  • Luc De Maria
  • Laetitia Batte
  • Camille Desanges
  • Linda Romero
  • Jean-Pierre Roussel
  • Claudia Vitel
  • Bernard Rotger
  • Claudia Bagnara
  • Frédéric Carta
  • Sylvie Bouchart
  • Pascal Gonet
  • Marie-Cristine Nicolas
  • Pierre Chazal
Emmanuel Serra
Emmanuel Serra (3 élus) Emmanuel serra, avec sanary au coeur 		1 048 22,72%
  • Emmanuel Serra
  • Elisabeth Moser
  • Thomas Decaux
Jean-Pierre Meyer
Jean-Pierre Meyer (1 élu) Renouveau pour sanary, engagement citoyen pour le progrès social, la démocratie et l'environnement 		395 8,56%
  • Jean-Pierre Meyer
Participation au scrutin Sanary-sur-Mer
Taux de participation 30,30%
Taux d'abstention 69,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 734

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ferdinand Bernhard
Ferdinand Bernhard (26 élus) Continuons ensemble pour toujours mieux vivre a sanary 		4 969 53,76%
  • Ferdinand Bernhard
  • Patricia Aubert
  • Jean Brondi
  • Yvelise Dammann
  • Jean-Luc Granet
  • Muriel Canolle
  • Yves Fauqueur
  • Fanny Mazella
  • Pascal Gonet
  • Danielle Canese
  • Robert Porcu
  • Giuliana Palleschi
  • Patrice Esquoy
  • Carole De Peretti
  • Eric Migliaccio
  • Rose Fabre
  • Bernard Rotger
  • Nathalie Di Vito
  • Frederic Carta
  • Beatrice Tourret
  • Daniel Alsters
  • Sandrine Ferreri
  • Philippe Von Euw
  • Eliane Thibaux
  • Ludovic Leoncini
  • Nathalie Gavet
Olivier Thomas
Olivier Thomas (6 élus) Notre parti c'est sanary 		3 302 35,72%
  • Olivier Thomas
  • Cécilia Papadacci
  • Didier George
  • Colette Gatimel
  • Ernest Rosso
  • Françoise Tourneur
David Guis
David Guis (1 élu) Sanary bleu marine 		971 10,50%
  • David Guis
Participation au scrutin Sanary-sur-Mer
Taux de participation 60,71%
Taux d'abstention 39,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 9 509

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ferdinand Bernhard
Ferdinand Bernhard Continuons ensemble pour toujours mieux vivre a sanary 		4 248 44,88%
Olivier Thomas
Olivier Thomas Notre parti c'est sanary 		2 513 26,55%
Pierre Relave
Pierre Relave Sanary notre ville 		1 050 11,09%
David Guis
David Guis Sanary bleu marine 		970 10,24%
Jean-Pierre Meyer
Jean-Pierre Meyer Pour sanary, la gauche rassemblée 		683 7,21%
Participation au scrutin Sanary-sur-Mer
Taux de participation 61,45%
Taux d'abstention 38,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 9 625

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