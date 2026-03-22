Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sanary-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sanary-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Sanary-sur-Mer
11:53 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Sanary-sur-Mer ?
Les élections municipales 2026 à Sanary-sur-Mer ont vu Olivier Magnin (Divers droite) prendre la première place il y a une semaine avec 30,69 % des suffrages exprimés. Philippe Heno (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 29,52 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 23,70 %, Gilles Garcia, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jean-Pierre Meyer, portant la nuance Union de la gauche, a obtenu 9,15 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. À noter que pour ce premier tour à Sanary-sur-Mer, le vote a enregistré un taux d'abstention de 43,71 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sanary-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à Sanary-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Magnin
Liste divers droite
J'AIME SANARY
|
|
Philippe Heno
Liste divers droite
Philippe HENO avec NOUS SANARYENS
|
|
Gilles Garcia
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SANARY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier MAGNIN (Ballotage) J'AIME SANARY
|2 734
|30,69%
|Philippe HENO (Ballotage) Philippe HENO avec NOUS SANARYENS
|2 630
|29,52%
|Gilles GARCIA (Ballotage) ENSEMBLE POUR SANARY
|2 111
|23,70%
|Jean-Pierre MEYER RENOUVEAU POUR SANARY
|815
|9,15%
|Emmanuel SERRA AVEC VOUS, POUR SANARY
|618
|6,94%
|Participation au scrutin
|Sanary-sur-Mer
|Taux de participation
|56,29%
|Taux d'abstention
|43,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|9 073
Source : ministère de l’Intérieur
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