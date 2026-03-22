Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer : les résultats du 2e tour

Programme de Olivier Magnin à Sanary-sur-Mer (J'AIME SANARY)

Gestion des Finances

La gestion financière de Sanary est présentée comme rigoureuse et stable, permettant d'envisager des projets d'avenir. Un héritage positif est souligné, avec une dette divisée par deux, ce qui témoigne d'une bonne santé financière. Cette solidité est essentielle pour garantir l'équilibre budgétaire tout en investissant dans le développement de la commune.

Amélioration de la Circulation

Le projet inclut un plan de circulation saisonnier pour faciliter les déplacements des résidents et des visiteurs. Des parkings relais avec navettes estivales et des tarifs préférentiels pour les résidents sont également prévus. L'objectif est d'améliorer la fluidité de la circulation tout en répondant aux besoins de stationnement.

Protection du Patrimoine

La valorisation des espaces naturels et des sites remarquables est une priorité pour l'équipe de J’aime Sanary. Des mesures seront mises en place pour renforcer la protection des espaces vulnérables, ainsi que la création d'une maison de la forêt. Ces initiatives visent à préserver l'identité et l'héritage culturel de Sanary.

Soutien à la Santé et aux Solidarités

Le programme prévoit un soutien à l'installation de professionnels de santé pour améliorer l'accès aux soins. Des actions spécifiques seront mises en œuvre pour les seniors et les personnes en situation de handicap, favorisant la mixité intergénérationnelle. Un Contrat Local de Santé sera également instauré pour renforcer les solidarités au sein de la communauté.