Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sanary-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à Sanary-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Magnin
Olivier Magnin Liste divers droite
J'AIME SANARY
  • Olivier Magnin
  • Patricia Aubert
  • Pascal Gonet
  • Laetitia Batté
  • Bastien Tissier
  • Muriel Canolle
  • Jean-Luc Granet
  • Fanny Mazella
  • Daniel Alsters
  • Fiona Heitz
  • Frederic Carta
  • Linda Romero
  • Thierry Vallet
  • Isabelle Giraudet
  • Matteo Sasso
  • Serena Le Gall Scalise
  • Thierry Ligner
  • Véronique Di Maggio
  • Michel Sacher
  • Axelle Martinez-Jourdain
  • Serge Pichard
  • Eliane Thibaux
  • Georges Nagy
  • Estelle Bovero
  • Eric Migliaccio
  • Sophie Lambert
  • Bruno Chiapello
  • Josette Arlac
  • Thibaut Debrabant
  • Caroline David
  • Joel Potier
  • Christelle Charles
  • Benjamin Ybora
  • Annie-Renée Lombardi
  • Jean-Louis Roggero
Philippe Heno
Philippe Heno Liste divers droite
Philippe HENO avec NOUS SANARYENS
  • Philippe Heno
  • Dominique Ivanez
  • Philippe Prange
  • Elisabeth Moser
  • Pierre Segond
  • Carole de Peretti
  • Gilles Crespin
  • Catherine Bayard
  • Stephane Bovero
  • Caroline Albertini-Spasaro
  • Eric Fogli
  • Claudia Vitel
  • Tony Roger
  • Valérie Szpiczak
  • Thierry Baud
  • Catherine Alix Berenger
  • Roland Moutte
  • Mélanie Clement
  • Claude Ielpo
  • Sophie Foulon
  • Johann Craisson
  • Anaïs Grimal
  • Adam Bellalah
  • Corinne Boin
  • Joseph Nader
  • Eva-Marie Rolant Jury
  • Cédric Desanlis
  • Lydia Romano
  • David Couturier
  • Cécile Reynier
  • Bertrand Teyssot
  • Ingrid Boggianti
  • Alexis Nicolas Moutte
  • Françoise Toulliou
  • Jean Claude Pietra
Gilles Garcia
Gilles Garcia Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SANARY
  • Gilles Garcia
  • Laurence Coche-Degrassat
  • Christophe Delmonte
  • Nadia Coulpied
  • Henri Soton
  • Isabelle Vo Van
  • Marc Escudero
  • Stephanie Bonnet
  • Frédéric Rizzo
  • Marjorie Altavilla
  • Serge Palazzolo
  • Nathalie Rosano
  • Mathieu Crozier
  • Frédérique Chabert-Moulin
  • Franck Degueurce
  • Lynda Remmache
  • Alexis Reneuve
  • Josiane Guis
  • Jean-Pierre Roussel
  • Laetitia Coulon
  • Henri Damance
  • Elisa Boubinet
  • Christophe Notarianni
  • Sherryl Prigent
  • Julien Petit
  • Ines Amroun
  • Michel Capizzo
  • Elisabeth Lanza
  • Daniel Baudel
  • Jessica Borg
  • Alain Le Lay
  • Dominique Rey-Willows
  • Jean-Marc Marion
  • Catherine Dubos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier MAGNIN
Olivier MAGNIN (Ballotage) J'AIME SANARY 		2 734 30,69%
Philippe HENO
Philippe HENO (Ballotage) Philippe HENO avec NOUS SANARYENS 		2 630 29,52%
Gilles GARCIA
Gilles GARCIA (Ballotage) ENSEMBLE POUR SANARY 		2 111 23,70%
Jean-Pierre MEYER
Jean-Pierre MEYER RENOUVEAU POUR SANARY 		815 9,15%
Emmanuel SERRA
Emmanuel SERRA AVEC VOUS, POUR SANARY 		618 6,94%
Participation au scrutin Sanary-sur-Mer
Taux de participation 56,29%
Taux d'abstention 43,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 9 073

Source : ministère de l’Intérieur

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