En direct

19:21 - Démographie et politique à Sanary-sur-Mer, un lien étroit Dans la commune de Sanary-sur-Mer, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? Avec 20% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,64%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (63,34%) met en relief l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (50,46%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 10610 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,55%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 36,51%, comme à Sanary-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel score pour le RN à Sanary-sur-Mer lors des dernières élections ? Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Sanary-sur-Mer en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 27,70% des voix lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la commune avec 50,95% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 26,30% au candidat RN au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite obtenait 48,29% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,03% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 48,57% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 56,35% lors du vote définitif, actant la victoire pour Frédéric Boccaletti.

16:58 - Sanary-sur-Mer : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les archives d'il y a six ans montrent que 4 734 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Sanary-sur-Mer, correspondant à un taux de participation de 30,30 %, un chiffre assez faible, nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause du coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 72,54 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 45,63 % (47,51 % en France), avant de bondir à 68,15 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 56,26 % des électeurs (soit environ 8 742 votants). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune en retrait des urnes. En ce jour d'élections municipales 2026 à Sanary-sur-Mer, cette particularité sera en définitive scrutée.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Sanary-sur-Mer Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Sanary-sur-Mer avaient favorisé Frédéric Boccaletti (Rassemblement National) avec 48,57% au premier tour, devant Cécile Muschotti (Majorité présidentielle) avec 24,22%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Frédéric Boccaletti culminant à 56,35% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,03%). Le paysage politique de Sanary-sur-Mer a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Sanary-sur-Mer ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Sanary-sur-Mer votaient en priorité pour Emmanuel Macron (29,04%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 27,70%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,95% pour Marine Le Pen, contre 49,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Sanary-sur-Mer soutenaient en priorité Cécile Muschotti (Ensemble !) avec 32,93% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,71%. Cette physionomie politique de Sanary-sur-Mer révèle ainsi un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Sanary-sur-Mer Si l'on regarde de près la fiscalité de Sanary-sur-Mer, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,64 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 4,83423 millions d'euros environ, contre quelque 8,22245 millions d'euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Sanary-sur-Mer atteint désormais 37,87 % en 2024 (contre 20,58 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Sanary-sur-Mer a atteint environ 1 797 euros en 2024 contre 1 386 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Sanary-sur-Mer Dans la commune de Sanary-sur-Mer, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore façonnées par l'issue du dernier scrutin. Dès le premier tour de scrutin, Ferdinand Bernhard (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 3 169 bulletins (68,71%). À ses trousses, Emmanuel Serra (Divers droite) a rassemblé 22,72% des suffrages. Cette victoire sans appel de Ferdinand Bernhard a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Sanary-sur-Mer, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette suprématie, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.