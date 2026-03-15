Résultat municipale 2026 à Sanary-sur-Mer (83110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sanary-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sanary-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sanary-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier MAGNIN
Olivier MAGNIN J'AIME SANARY 		2 734 30,69%
Philippe HENO
Philippe HENO Philippe HENO avec NOUS SANARYENS 		2 630 29,52%
Gilles GARCIA
Gilles GARCIA ENSEMBLE POUR SANARY 		2 111 23,70%
Jean-Pierre MEYER
Jean-Pierre MEYER RENOUVEAU POUR SANARY 		815 9,15%
Emmanuel SERRA
Emmanuel SERRA AVEC VOUS, POUR SANARY 		618 6,94%
Participation au scrutin Sanary-sur-Mer
Taux de participation 56,31%
Taux d'abstention 43,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 9 073

Source : ministère de l’Intérieur

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