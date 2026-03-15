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19:18 - Sandillon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Sandillon comme partout. Avec ses 4 209 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 278 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 225 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,79%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 41,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,68%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 40 647 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, à Sandillon, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel poids pour le RN à Sandillon aux derniers scrutins ? Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Sandillon il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 21,82% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 35,08% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 22,58% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 38,47% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,96% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 35,99% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 37,46% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Sandillon aux dernières élections ? L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Sandillon sera un véritable pivot de ces élections municipales. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait atteint 69,30 % lors du premier round (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale). 1 000 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine pandémie à l'époque. Soulignons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les Français votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre élevé à 20,73 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 41,08 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,75 %, loin des 47,96 % affichés aux législatives de 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se positionne comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Sandillon Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Constance de Pélichy (Divers droite) aux avants-postes avec 38,20% au premier tour, devant Mathilde Paris (Rassemblement National) avec 35,99%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Constance de Pélichy culminant à 62,54% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Sandillon s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,96%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,56%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,12%). La préférence des électeurs de Sandillon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Pour les municipales 2026, Sandillon reste un territoire tourné vers le centre-droit Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Sandillon accordaient leurs suffrages à Carine Barbier (Ensemble !) avec 32,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,53%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Sandillon choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,14% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 21,82%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,92% pour Emmanuel Macron, contre 35,08% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Sandillon une ville acquise au bloc central.

12:58 - Impôts locaux à Sandillon : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? À Sandillon, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,83 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 42 370 € la même année. Un montant loin des 780 500 euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Sandillon est passé à près de 39,84 % en 2024 (contre 21,28 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Sandillon s'est établi à environ 912 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 805 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Sandillon À Sandillon, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Avec vous !' a sans surprise recueilli 861 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette élection de 2026 à Sandillon, ce décor constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de cette élection sans véritable concurrence. Un élément de réponse significatif a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).