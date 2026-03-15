Résultat municipale 2026 à Sandillon (45640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sandillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sandillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sandillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yoann DUBOIS
Yoann DUBOIS (23 élus) POUR SANDILLON ! 		1 407 67,51%
  • Yoann DUBOIS
  • Marie TAUZI
  • Maxime RIGAUD
  • Odile TAFFOUREAU
  • Léo HÉRY
  • Pascale BENOIST
  • Cyprien JANVIER
  • Frédérique ROLAND
  • Julien LEFRANÇOIS
  • Karine LETAGNEAUX
  • Gérard MALBO
  • Cindy NKOA PEPSI
  • Charlie GUÉRUT
  • Virginie LEROI
  • Aurélien BRUNET
  • Sylvie POTHIER
  • Frédéric RICHARD
  • Patricia GOYER
  • Edouard LAMETRIE
  • Ingrid CAZEAUX
  • Eric BARATHON
  • Catherine JOUSSET
  • Aurélien DUTOURON TORRES
Isabelle RASTOUL
Isabelle RASTOUL (4 élus) SANDILLON SIMPLEMENT 		677 32,49%
  • Isabelle RASTOUL
  • Victor SOARES
  • Sophie CROISET
  • Nicolas DUFEUTRELLE
Participation au scrutin Sandillon
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 139

Source : ministère de l’Intérieur

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