Résultat municipale 2026 à Sannerville (14940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sannerville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sannerville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannerville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric JEANNE
Cédric JEANNE (15 élus) SANNERVILLE POUR TOUS 		491 57,76%
  • Cédric JEANNE
  • Ella LE LIEVRE
  • Didier GRABINSKI
  • Sophie DELAUNAY
  • Steeve DESCLOS
  • Sandrine LAURENT DESPREY
  • Jean-Louis LIVET
  • Brigitte PIPON
  • Claude LAIR
  • Pascaline MARTRAGNY
  • Jafar KHAN
  • Anne MALEYSSON
  • Jean-Francois JURASCHEK
  • Micheline LEBEL
  • Patrick RENAULT
Sophie DENUAULT
Sophie DENUAULT (4 élus) BIEN VIVRE A SANNERVILLE 		359 42,24%
  • Sophie DENUAULT
  • Christian RAVENEL
  • Céline BOURGOISE
  • Dominique LORAULT
Participation au scrutin Sannerville
Taux de participation 58,67%
Taux d'abstention 41,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,85%
Nombre de votants 876

Source : ministère de l’Intérieur

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