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19:16 - Sannerville : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans les rues de Sannerville, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 884 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 107 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 072 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,86%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 30,34% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 43,89% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 153,78 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. En somme, à Sannerville, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Sannerville ? Le parti d'extrême droite n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Sannerville il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,65% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 42,39% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 20,51% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Sannerville comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,20% aux élections européennes de juin 2024. Le parti d'extrême droite passait inaperçu dans l'urne.

16:58 - Résultats électoraux à Sannerville : le point sur l'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Sannerville avait été marqué par une abstention de 0,0 %, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 0,0 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 20,99 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,96 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 0,0 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,77 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité s'affiche donc plutôt comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote. Ce paramètre à Sannerville sera quoi qu'il en soit un véritable pivot de ces municipales.

12:58 - La commune de Sannerville a plutôt augmenté sa fiscalité locale À Sannerville, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,37 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 7 200 euros la même année. Un apport qui est loin des 287 430 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Sannerville a évolué pour se fixer à 78,18 % en 2024 (contre 43,05 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Sannerville s'est chiffrée à environ 907 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 714 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 à Sannerville : un résultat scellé dès le premier tour Qui l'avait emporté lors des municipales il y a six ans à Sannerville ? À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Martial BORDAIS a creusé l'écart en recueillant 0 voix (0,00%). Ce succès d'emblée de Martial BORDAIS a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Sannerville, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.