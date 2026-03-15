Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sannois sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sannois.
L'actu des élections municipales 2026 à Sannois
13:46 - Les premières élections municipales à Sannois depuis la réforme fiscale
À Sannois, où les taxes locales ont reculé depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,97 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 309 400 euros environ, loin des 8 641 490 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Sannois a évolué pour se fixer à un peu moins de 40,18 % en 2024 (contre 21,09 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint environ 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Sannois s'est chiffrée à environ 1 029 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 066 € relevés en 2020.
11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Sannois
Les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat du dernier scrutin communal à Sannois. Au soir du premier tour, Bernard Jamet (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 2 186 suffrages (39,89%). Deuxième, Nicolas Ponchel (Divers droite) a rassemblé 20,07% des bulletins valides. Un écart considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Bernard Jamet l'a finalement emporté avec 47,80% des votes, face à Nicolas Ponchel qui a obtenu 2 206 votants (40,13%) et Gilles Heurfin réunissant 12,06% des voix. L'écart constaté au premier tour s'est sans surprise confirmé, aboutissant à une victoire sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Nicolas Ponchel a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 106 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié du report de voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour. La formation concurrente se doit absolument de totaliser plus de bulletins dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Sannois
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Sannois sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Les élections municipales sont l'occasion pour les 16 724 votants de Sannois de réagir sur la manière dont est régie leur commune. À Sannois et comme partout, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Quel candidat succédera à Bernard Jamet (Divers droite), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Sannois. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sannois
|Tête de listeListe
|
Célia Jacquet-Léger
Liste Divers
Sannois à Vivre
|
|
Gauthier Boucly
Liste de La France insoumise
SANNOIS POPULAIRE ET INSOUMISE
|
|
Samir Lassoued
Liste d'union à gauche
RASSEMBLER SANNOIS, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Bernard Jamet
Liste divers droite
L'AVENIR EN CONFIANCE
|
|
Nicolas Ponchel
Liste divers droite
UNIS POUR SANNOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Jamet (26 élus) Sannois ensemble
|2 628
|47,80%
|
|Nicolas Ponchel (7 élus) A l'unisson avec sannois au coeur
|2 206
|40,13%
|
|Gilles Heurfin (2 élus) Avec vous sannois pour tous ecologique et solidaire
|663
|12,06%
|
|Participation au scrutin
|Sannois
|Taux de participation
|34,72%
|Taux d'abstention
|65,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 638
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Jamet Sannois ensemble
|2 186
|39,89%
|Nicolas Ponchel Sannois au coeur
|1 100
|20,07%
|Dominique Gaubert 2020 sannois "pour une ville durable, humaine et rassemblee"
|850
|15,51%
|Gilles Heurfin Avec vous sannois pour tous ecologique et solidaire
|680
|12,41%
|Marie-Evelyne Christin Mec 2020-mon ecoute citoyenne
|523
|9,54%
|Jean Da Maia Ensemble gerons sannois autrement
|140
|2,55%
|Participation au scrutin
|Sannois
|Taux de participation
|35,13%
|Taux d'abstention
|64,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 677
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Jamet (26 élus) Sannois ensemble
|4 478
|48,19%
|
|Yanick Paternotte (6 élus) Union pour sannois 2014
|3 061
|32,94%
|
|Christophe Dulouard (3 élus) Union a gauche pour reussir avec vous
|1 752
|18,85%
|
|Participation au scrutin
|Sannois
|Taux de participation
|55,74%
|Taux d'abstention
|44,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,48%
|Nombre de votants
|9 527
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Jamet Sannois ensemble
|3 493
|39,88%
|Yanick Paternotte Union pour sannois 2014
|3 022
|34,50%
|Christophe Dulouard Union a gauche pour reussir avec vous
|2 242
|25,60%
|Participation au scrutin
|Sannois
|Taux de participation
|53,24%
|Taux d'abstention
|46,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,76%
|Nombre de votants
|9 099
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