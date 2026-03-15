Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sannois

Tête de listeListe
Célia Jacquet-Léger
Célia Jacquet-Léger Liste Divers
Sannois à Vivre
  • Célia Jacquet-Léger
  • Laurent Gorza
  • Laëtitia Fernandez
  • Guillaume Vedie
  • Siham Bennacer
  • Stéphane Pradier
  • Catherine Dupont
  • Abdel-Halim Bouchouicha
  • Niclette Mawanzi Wa
  • Axel Dentato-Truffier
  • Laurence Martin-Pellerin
  • Emmanuel Coëz
  • Samira Chene
  • Stéphane Casajus
  • Muriel Delannée
  • Vincent Buisine
  • Claudine Hecquet
  • Jean Sabater
  • Corinne Rousseaux Januario
  • Ahmed Benamar
  • Geneviève Malidin
  • Daniel Reinhart
  • Cécile Udovc
  • Constant Mathias
  • Camelia Zemmouri
  • Mohammed Beddiaf
  • Céline Chong
  • Hugo Legout
  • Aïcha Chader
  • Fabien Joseph
  • Latifa Kouti
  • Dédy Bossia
  • Carine Bakchi
  • Rémy Vallana
  • Sabrina Kwan-Hu
  • Samir Mekhetteche
  • Florence Hérisson
Gauthier Boucly
Gauthier Boucly Liste de La France insoumise
SANNOIS POPULAIRE ET INSOUMISE
  • Gauthier Boucly
  • Sabiha Bounagcha
  • Josselin Guillon
  • Lisa Bektache
  • Farid Berhal
  • Sarah Blaise
  • Julien Couignoux
  • Abygail Mukendi
  • Yassine Bounagcha
  • Kayna Delebecque--Dorothée
  • Nabil Oumri
  • Eva Neny
  • Hamza Habjaoui
  • Marion Martin
  • Adem Cheikh
  • Diakha Sakho
  • Patrick Demay
  • Maddy Sigaudo
  • Ahmed Bouagoune
  • Neema Clarysse
  • Aboubacar Goudiaby
  • Dehbia Laradi
  • Mamadou Sakho
  • Laura Couignoux
  • Wilfrid Ornecipe
  • Faïza Brahmi
  • Quentin Martin
  • Nadia Bechrouri
  • Xavier Le Tannou
  • Nathalie Alidor
  • Ahmed Hadji
  • Arimanitra Andrianarijaona
  • Inoussa Bachabi
  • Roukshar Dinaully
  • Thomas Fernandes
Samir Lassoued
Samir Lassoued Liste d'union à gauche
RASSEMBLER SANNOIS, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
  • Samir Lassoued
  • Maryse Le Fur
  • Nicolas Fleurier
  • Myriam Bouzouar
  • David Jennah
  • Ratiba El Imani
  • Jérôme Lucchini
  • Christine Gire
  • Mehdi Zouaoui
  • Mariame Touré
  • Guy Mathon
  • Marie-Odile Rogissart Déroche
  • Antonin Pibault
  • Ouahiba Beldjilali
  • William Roger
  • Isabelle Perrin
  • Etienne Aubin
  • Sabah Larbi
  • Pierre Monnier
  • Rozenn Cosquer
  • Marc Robyn
  • Evelyne Bouvart
  • Bernard Guillon
  • Natacha Allybuccus
  • Mounir Ziach
  • Christine Sanchez
  • Kamel Lakhdar
  • Sabrina Scoth
  • Franck Casanova
  • Annie Jacob
  • Omar Qanboue
  • Amal Gharbaoui
  • Malik Sarr
  • Annie Chemla-Lafay
  • Gilles Heurfin
  • Inès Bellahdid
  • Jean Schmitt
Bernard Jamet
Bernard Jamet Liste divers droite
L'AVENIR EN CONFIANCE
  • Bernard Jamet
  • Liliane Helt
  • Daniel Portier
  • Nathalie Capblanc
  • Maxime Boisco
  • Agnès Ricard
  • Frédéric Purgal
  • Séverine Campagne
  • François Fabre
  • Marie-Claude Brulé
  • Jean-Claude Perret
  • Laurence Trouzier-évêque
  • Roger Rozot
  • Nasséra Abdelouhab
  • Claude Williot
  • Sylvie Enguerrand
  • Dominique Mondé
  • Evelyne Fauconnier
  • Hervé Bargy
  • Sophie Scorticati
  • Arezki Aider
  • Nadia Kharroubi
  • Sylvestre René Humeau
  • Colette Bafuka Mujijima
  • Christophe Blanchard
  • Kim Daphné Pham
  • Michel Medani
  • Jennyfer Sabani
  • Olivier Weis
  • Isabelle Esteves
  • Rémy Tholance
  • Mickaëla Madré
  • Jimmy Malabat
  • Nafija Gruda
  • Daniel Fraisse
  • Valérie Renard
  • Kyllian Olivesi
Nicolas Ponchel
Nicolas Ponchel Liste divers droite
UNIS POUR SANNOIS
  • Nicolas Ponchel
  • Yasmina Saïdi
  • Nicolas Flament
  • Audrey Montel
  • François Lamarche
  • Nabila Taguemount
  • Benoît Zambujo
  • Laetitia Martin
  • Kévin Laigle
  • Sophie Guinet
  • Phlopatir Edouard
  • Marie-Ange Lemoine
  • Remi Louis-Michel
  • Lila Fritis
  • Alexandre Gobinet
  • Kahina Sehl
  • Lionel Fleury
  • Katia Guérin
  • Georges Martinvalet
  • Elisa Pinheiro
  • Gilles Calviac
  • Prune Chamard Lastre
  • Ridha Chini
  • Noëlle de Sousa
  • Abdelhak Sebbah
  • Sandrine Lacroix
  • Moez Skhiri
  • Arame Diouf
  • Darryl Rebienot Tchikaya
  • Nada Al Ayoubi
  • Maxence Houzé
  • Florence Lainé
  • Régis Baland
  • Brigitte Mouriot
  • Eric Dugauquier
  • Paule Lefevre Belhomme
  • Ali Boucellami

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Jamet
Bernard Jamet (26 élus) Sannois ensemble 		2 628 47,80%
  • Bernard Jamet
  • Célia Jacquet-Leger
  • Laurent Gorza
  • Laurence Trouzier-Evêque
  • Claude Williot
  • Marie-Claude Brule
  • Nicolas Flament
  • Nathalie Capblanc
  • Daniel Portier
  • Nassera Abdelouhab
  • Frédéric Purgal
  • Séverine Campagne
  • François Fabre
  • Liliane Helt
  • Daniel Gueudin
  • Evelyne Fauconnier
  • Gabriel Boulignac
  • Agnès Ricard
  • Maxime Boisco
  • Nadia Toumi
  • Jean-Claude Perret
  • Martine Aubin
  • Pierre Kergoat
  • Sylvie Queyrat-Maugin
  • Esaïe Sagbohan
  • Marie-Christine Marçais
Nicolas Ponchel
Nicolas Ponchel (7 élus) A l'unisson avec sannois au coeur 		2 206 40,13%
  • Nicolas Ponchel
  • Yasmina Saïdi
  • Dominique Gaubert
  • Marie-Evelyne Christin
  • Manuel Legueil
  • Sylvie Enguerrand
  • François Lamarche
Gilles Heurfin
Gilles Heurfin (2 élus) Avec vous sannois pour tous ecologique et solidaire 		663 12,06%
  • Gilles Heurfin
  • Leïla Addou
Participation au scrutin Sannois
Taux de participation 34,72%
Taux d'abstention 65,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 638

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Jamet
Bernard Jamet Sannois ensemble 		2 186 39,89%
Nicolas Ponchel
Nicolas Ponchel Sannois au coeur 		1 100 20,07%
Dominique Gaubert
Dominique Gaubert 2020 sannois "pour une ville durable, humaine et rassemblee" 		850 15,51%
Gilles Heurfin
Gilles Heurfin Avec vous sannois pour tous ecologique et solidaire 		680 12,41%
Marie-Evelyne Christin
Marie-Evelyne Christin Mec 2020-mon ecoute citoyenne 		523 9,54%
Jean Da Maia
Jean Da Maia Ensemble gerons sannois autrement 		140 2,55%
Participation au scrutin Sannois
Taux de participation 35,13%
Taux d'abstention 64,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 677

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Jamet
Bernard Jamet (26 élus) Sannois ensemble 		4 478 48,19%
  • Bernard Jamet
  • Patricia Laplanche
  • Richard Bousquet
  • Laurence Trouzier-Evêque
  • Laurent Gorza
  • Blandine Gallois
  • Daniel Vaudatin
  • Evelyne Fauconnier
  • Claude Williot
  • Célia Jacquet-Fournier
  • Alexis Pasquet
  • Isabelle Gorisse
  • Jean Virard
  • Nassera Abdelouhab
  • Gilles Leiterer
  • Véronique Beltran Prats
  • Nicolas Ponchel
  • Martine Aubin
  • Frédéric Purgal
  • Séverine Campagne
  • Christian Biessy
  • Nathalie Capblanc-Sakr
  • Eaïe Sagbohan
  • Lucie Tavernier
  • Daniel Portier
  • Cécile Udovc
Yanick Paternotte
Yanick Paternotte (6 élus) Union pour sannois 2014 		3 061 32,94%
  • Yanick Paternotte
  • Marie-Evelyne Christin Durupt
  • Dominique Gaubert
  • Marie-Claude Brule-Lacour
  • François Lamarche
  • Sylvie Enguerrand
Christophe Dulouard
Christophe Dulouard (3 élus) Union a gauche pour reussir avec vous 		1 752 18,85%
  • Christophe Dulouard
  • Rabia Oubraim
  • Gilles Heurfin
Participation au scrutin Sannois
Taux de participation 55,74%
Taux d'abstention 44,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Nombre de votants 9 527

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Jamet
Bernard Jamet Sannois ensemble 		3 493 39,88%
Yanick Paternotte
Yanick Paternotte Union pour sannois 2014 		3 022 34,50%
Christophe Dulouard
Christophe Dulouard Union a gauche pour reussir avec vous 		2 242 25,60%
Participation au scrutin Sannois
Taux de participation 53,24%
Taux d'abstention 46,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,76%
Nombre de votants 9 099

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