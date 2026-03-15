Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois : les infos en direct

Programme de Samir Lassoued à Sannois (RASSEMBLER SANNOIS, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE)

Élections Municipales

Les élections municipales de Sannois se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour déterminer les orientations de la vie communale pour les six prochaines années. Les citoyens sont appelés à faire un choix éclairé pour l'avenir de leur ville.

Vision d'Avenir

Une véritable vision d'avenir est nécessaire pour Sannois, afin de contrer les effets de la bétonisation. Les problèmes de stationnement, de circulation et de pollution doivent être abordés avec des décisions claires et partagées. L'objectif est de transformer Sannois en une ville dynamique et accueillante pour tous ses habitants.

Solidarité et Inclusion

La solidarité est au cœur du programme proposé, visant à ne laisser personne de côté. Les familles précaires, les mères isolées et les personnes en situation de handicap doivent bénéficier d'une attention particulière. L'ambition est de créer une communauté où chacun se sente soutenu et valorisé.

Pôle Gare

Le projet de transformation de la gare en Pôle Gare est un élément clé du développement économique de Sannois. Ce projet vise à générer des emplois et à apporter des ressources supplémentaires au budget communal. La gare deviendra ainsi un moteur de dynamisme pour la ville et ses habitants.