Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois : les résultats du 2e tour

Programme de Samir Lassoued à Sannois (FAIRE GAGNER SANNOIS)

Élections municipales

Les élections municipales à Sannois se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour déterminer les orientations de la vie communale pour les six prochaines années. Il est essentiel que les citoyens s'engagent et ne considèrent pas le mandat comme un chèque en blanc.

Vision d'avenir

Sannois mérite une vision claire et ambitieuse pour son avenir. La ville doit évoluer harmonieusement, en prenant en compte les besoins de tous ses habitants. Un engagement fort est nécessaire pour mettre fin à la logique de la ville-dortoir et améliorer la qualité de vie.

Solidarité et inclusion

La solidarité est au cœur du projet pour Sannois. Aucune personne ne doit être laissée de côté, qu'il s'agisse de familles précaires, de mères isolées ou de personnes en situation de handicap. L'objectif est de tendre la main à chacun tout en évitant que l'assistance ne devienne une dépendance.

Pôle Gare

Le projet du Pôle Gare est central pour le développement économique de Sannois. Il est envisagé comme un moteur d'emplois et de ressources supplémentaires pour le budget communal. La transformation de la gare est perçue comme un élément clé pour dynamiser la ville et améliorer son attractivité.