Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sannois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sannois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sannois.
L'actu des élections municipales 2026 à Sannois
11:52 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Sannois pour les élections municipales
Les élections municipales 2026 à Sannois ont vu Nicolas Ponchel (Divers droite) terminer en tête dimanche dernier avec 27,61 % des voix. À sa suite, Bernard Jamet (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 25,08 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Nicolas Ponchel s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 7,54 points. Du côté des autres candidats, avec 19,28 %, Célia Jacquet-Léger est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Samir Lassoued, avec la nuance Union de la gauche, a obtenu 15,83 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. À noter que pour ce premier tour à Sannois, l'élection a mobilisé 52,98 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sannois
Le deuxième tour des élections municipales à Sannois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Célia Jacquet-Léger
Liste Divers
Sannois à Vivre
|
|
Samir Lassoued
Liste d'union à gauche
FAIRE GAGNER SANNOIS
|
|
Bernard Jamet
Liste divers droite
L'AVENIR EN CONFIANCE
|
|
Nicolas Ponchel
Liste divers droite
UNIS POUR SANNOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sannois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas PONCHEL (Ballotage) UNIS POUR SANNOIS
|2 498
|27,61%
|Bernard JAMET (Ballotage) L'AVENIR EN CONFIANCE
|2 269
|25,08%
|Célia JACQUET-LÉGER (Ballotage) Sannois à Vivre
|1 744
|19,28%
|Samir LASSOUED (Ballotage) RASSEMBLER SANNOIS, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
|1 432
|15,83%
|Gauthier BOUCLY (Ballotage) SANNOIS POPULAIRE ET INSOUMISE
|1 103
|12,19%
|Participation au scrutin
|Sannois
|Taux de participation
|52,98%
|Taux d'abstention
|47,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|9 168
Source : ministère de l’Intérieur
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