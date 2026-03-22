Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sannois

Le deuxième tour des élections municipales à Sannois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Célia Jacquet-Léger
Célia Jacquet-Léger Liste Divers
Sannois à Vivre
  • Célia Jacquet-Léger
  • Laurent Gorza
  • Laëtitia Fernandez
  • Guillaume Vedie
  • Siham Bennacer
  • Stéphane Pradier
  • Catherine Dupont
  • Abdel-Halim Bouchouicha
  • Niclette Mawanzi Wa
  • Axel Dentato-Truffier
  • Laurence Martin-Pellerin
  • Emmanuel Coëz
  • Samira Chene
  • Stéphane Casajus
  • Muriel Delannée
  • Vincent Buisine
  • Claudine Hecquet
  • Jean Sabater
  • Corinne Rousseaux Januario
  • Ahmed Benamar
  • Geneviève Malidin
  • Daniel Reinhart
  • Cécile Udovc
  • Constant Mathias
  • Camelia Zemmouri
  • Mohammed Beddiaf
  • Céline Chong
  • Hugo Legout
  • Aïcha Chader
  • Fabien Joseph
  • Latifa Kouti
  • Dédy Bossia
  • Carine Bakchi
  • Rémy Vallana
  • Sabrina Kwan-Hu
  • Samir Mekhetteche
  • Florence Hérisson
Samir Lassoued
Samir Lassoued Liste d'union à gauche
FAIRE GAGNER SANNOIS
  • Samir Lassoued
  • Maryse Le Fur
  • Gauthier Boucly
  • Sabiha Bounagcha
  • Nicolas Fleurier
  • Myriam Bouzouar
  • Josselin Guillon
  • Ratiba El Imani
  • Guy Mathon
  • Lisa Bektache
  • Farid Berhal
  • Mariame Touré
  • William Roger
  • Sarah Blaise
  • David Jennah
  • Eva Neny
  • Mehdi Zouaoui
  • Abygail Mukendi
  • Julien Couignoux
  • Christine Gire
  • Nabil Oumri
  • Rozenn Cosquer
  • Marc Robyn
  • Kayna Delebecque--Dorothée
  • Mounir Ziach
  • Sabah Larbi
  • Yassine Bounagcha
  • Maddy Sigaudo
  • Pierre Monnier
  • Isabelle Perrin
  • Hamza Habjaoui
  • Neema Clarysse
  • Gilles Heurfin
  • Inès Bellahdid
  • Adem Cheikh
  • Natacha Allybuccus
  • Patrick Demay
Bernard Jamet
Bernard Jamet Liste divers droite
L'AVENIR EN CONFIANCE
  • Bernard Jamet
  • Liliane Helt
  • Daniel Portier
  • Nathalie Capblanc
  • Maxime Boisco
  • Agnès Ricard
  • Frédéric Purgal
  • Séverine Campagne
  • François Fabre
  • Marie-Claude Brulé
  • Jean-Claude Perret
  • Laurence Trouzier-évêque
  • Roger Rozot
  • Nasséra Abdelouhab
  • Claude Williot
  • Sylvie Enguerrand
  • Dominique Mondé
  • Evelyne Fauconnier
  • Hervé Bargy
  • Sophie Scorticati
  • Arezki Aider
  • Nadia Kharroubi
  • Sylvestre René Humeau
  • Colette Bafuka Mujijima
  • Christophe Blanchard
  • Kim Daphné Pham
  • Michel Medani
  • Jennyfer Sabani
  • Olivier Weis
  • Isabelle Esteves
  • Rémy Tholance
  • Mickaëla Madré
  • Jimmy Malabat
  • Nafija Gruda
  • Daniel Fraisse
  • Valérie Renard
  • Kyllian Olivesi
Nicolas Ponchel
Nicolas Ponchel Liste divers droite
UNIS POUR SANNOIS
  • Nicolas Ponchel
  • Yasmina Saïdi
  • Nicolas Flament
  • Audrey Montel
  • François Lamarche
  • Nabila Taguemount
  • Benoît Zambujo
  • Laetitia Martin
  • Kévin Laigle
  • Sophie Guinet
  • Phlopatir Edouard
  • Marie-Ange Lemoine
  • Remi Louis-Michel
  • Lila Fritis
  • Alexandre Gobinet
  • Kahina Sehl
  • Lionel Fleury
  • Katia Guérin
  • Georges Martinvalet
  • Elisa Pinheiro
  • Gilles Calviac
  • Prune Chamard Lastre
  • Ridha Chini
  • Noëlle de Sousa
  • Abdelhak Sebbah
  • Sandrine Lacroix
  • Moez Skhiri
  • Arame Diouf
  • Darryl Rebienot Tchikaya
  • Nada Al Ayoubi
  • Maxence Houzé
  • Florence Lainé
  • Régis Baland
  • Brigitte Mouriot
  • Eric Dugauquier
  • Paule Lefevre Belhomme
  • Ali Boucellami

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sannois

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PONCHEL
Nicolas PONCHEL (Ballotage) UNIS POUR SANNOIS 		2 498 27,61%
Bernard JAMET
Bernard JAMET (Ballotage) L'AVENIR EN CONFIANCE 		2 269 25,08%
Célia JACQUET-LÉGER
Célia JACQUET-LÉGER (Ballotage) Sannois à Vivre 		1 744 19,28%
Samir LASSOUED
Samir LASSOUED (Ballotage) RASSEMBLER SANNOIS, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		1 432 15,83%
Gauthier BOUCLY
Gauthier BOUCLY (Ballotage) SANNOIS POPULAIRE ET INSOUMISE 		1 103 12,19%
Participation au scrutin Sannois
Taux de participation 52,98%
Taux d'abstention 47,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 9 168

Source : ministère de l’Intérieur

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