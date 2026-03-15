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19:21 - Sannois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence la population de Sannois exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Dans la commune, 20,15% des résidents sont des enfants, et 5,99% de 75 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,94%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 11073 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 20,26% et d'une population étrangère de 14,60% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,92%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Sannois, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Sannois Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Sannois en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 15,59% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 30,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 13,41% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Sannois comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 22,64% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 23,54% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 25,17% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 64,87 % d'abstention à Sannois L'abstention atteignait 64,87 % à Sannois pour le premier tour des municipales il y a six ans (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux) alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 25,59 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 49,33 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,79 % au premier tour, contre 54,74 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent le profil d'une commune assez abstentionniste par rapport aux tendances françaises. En parallèle des élections municipales 2026, cette réalité pèsera en conséquence fatalement sur les résultats de Sannois.

15:59 - Sannois : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Sannois. Les Européennes de 2024 à Sannois avaient en effet vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (24,14%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 22,64% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Sannois avaient ensuite favorisé Gabrielle Cathala (Union de la gauche) avec 39,45% au premier tour, devant Annika Bruna (Rassemblement National) avec 23,54%. Le second round n'a pas changé grand chose, Gabrielle Cathala culminant à 46,06% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Sannois il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sannois était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 33,52% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 70,00% pour Emmanuel Macron, contre 30,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sannois plébiscitaient Gabrielle Cathala (Nupes) avec 31,96% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,26%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sannois un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Les premières élections municipales à Sannois depuis la réforme fiscale À Sannois, où les taxes locales ont reculé depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,97 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 309 400 euros environ, loin des 8 641 490 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Sannois a évolué pour se fixer à un peu moins de 40,18 % en 2024 (contre 21,09 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France atteint environ 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Sannois s'est chiffrée à environ 1 029 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 066 € relevés en 2020.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Sannois Les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat du dernier scrutin communal à Sannois. Au soir du premier tour, Bernard Jamet (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 2 186 suffrages (39,89%). Deuxième, Nicolas Ponchel (Divers droite) a rassemblé 20,07% des bulletins valides. Un écart considérable. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Bernard Jamet l'a finalement emporté avec 47,80% des votes, face à Nicolas Ponchel qui a obtenu 2 206 votants (40,13%) et Gilles Heurfin réunissant 12,06% des voix. L'écart constaté au premier tour s'est sans surprise confirmé, aboutissant à une victoire sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Même si Nicolas Ponchel a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 106 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement bénéficié du report de voix des partisans des listes de droite éjectées au premier tour. La formation concurrente se doit absolument de totaliser plus de bulletins dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.