Résultat municipale 2026 à Sannois (95110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sannois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sannois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sannois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas PONCHEL
Nicolas PONCHEL UNIS POUR SANNOIS 		2 498 27,61%
Bernard JAMET
Bernard JAMET L'AVENIR EN CONFIANCE 		2 269 25,08%
Célia JACQUET-LÉGER
Célia JACQUET-LÉGER Sannois à Vivre 		1 744 19,28%
Samir LASSOUED
Samir LASSOUED RASSEMBLER SANNOIS, ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 		1 432 15,83%
Gauthier BOUCLY
Gauthier BOUCLY SANNOIS POPULAIRE ET INSOUMISE 		1 103 12,19%
Participation au scrutin Sannois
Taux de participation 52,98%
Taux d'abstention 47,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 9 168

Source : ministère de l’Intérieur

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