Résultat municipale 2026 à Sansac-de-Marmiesse (15130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sansac-de-Marmiesse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sansac-de-Marmiesse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sansac-de-Marmiesse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre CAVANIÉ
Jean-Pierre CAVANIÉ (12 élus) ENSEMBLE 		403 52,13%
  • Jean-Pierre CAVANIÉ
  • Caroline REVEILLOU
  • Nicolas LAPARRA
  • Ophélie CARCANAGUE
  • Florian TAMAYO
  • Marie COUTURIER
  • Antoine ORIOL
  • Caroline ESCARPIT
  • Denis RIC
  • Virginie DELPUECH
  • David ROQUES
  • Aurélie BEFFRIEU
Vincent MARTINET
Vincent MARTINET (3 élus) SANSAC, NOTRE VILLAGE VIVANT 		370 47,87%
  • Vincent MARTINET
  • Karine LAUBIE
  • Rémy GOUBERT
Participation au scrutin Sansac-de-Marmiesse
Taux de participation 74,11%
Taux d'abstention 25,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 810

Source : ministère de l’Intérieur

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