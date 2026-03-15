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19:16 - Sansac-de-Marmiesse : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population de Sansac-de-Marmiesse sur le résultat des élections municipales ? Dans la localité, 17,65% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,83% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,01%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 802 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,11%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sansac-de-Marmiesse mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,69% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Quel poids pour le RN à Sansac-de-Marmiesse lors des dernières élections ? Le mouvement lepéniste était absent lors de la dernière élection municipale à Sansac-de-Marmiesse il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 24,97% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 42,72% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 13,02% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Sansac-de-Marmiesse comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,42% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 36,08% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 40,74% lors du vote définitif.

16:58 - Sansac-de-Marmiesse : 34,78 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces élections municipales, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Sansac-de-Marmiesse sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 34,78 % à la fin du premier round, une participation locale remarquable alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux bon nombre d'inscrits. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 17,89 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 41,28 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 24,41 %, contre 49,12 % en 2022. En prenant du recul, les données esquissent une zone globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Sansac-de-Marmiesse a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La situation politique de Sansac-de-Marmiesse a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (39,42%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Sansac-de-Marmiesse accordaient leurs suffrages à Dorothée Gallais (Rassemblement National) avec 36,08% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Vincent Descoeur (Divers droite), avec 59,26%.

14:57 - Dernière présidentielle à Sansac-de-Marmiesse : les résultats à analyser Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Sansac-de-Marmiesse plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 32,85% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 24,97%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,28% pour Emmanuel Macron, contre 42,72% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Sansac-de-Marmiesse soutenaient en priorité Vincent Descoeur (LR) avec 36,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,25%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Sansac-de-Marmiesse un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La fiscalité à Sansac-de-Marmiesse : une dynamique en hausse ces dernières années Avec la montée des prélèvements locaux à Sansac-de-Marmiesse, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,99 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 15 900 euros environ la même année. Une recette bien loin des 238 960 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Sansac-de-Marmiesse atteint désormais 50,14 % en 2024 (contre 26,58 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Sansac-de-Marmiesse s'est établi à 906 euros en 2024 contre 760 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Une Equipe Pour Sansac" majoritaire à Sansac-de-Marmiesse Les résultats des élections municipales de 2020 à Sansac-de-Marmiesse ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. À l'occasion du premier vote, Michel Baissac a devancé tous ses adversaires en recueillant 70,68% des bulletins. Sur la seconde marche, Hervé Seguis a engrangé 204 votes (29,31%). Ce triomphe au premier tour de Michel Baissac a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Sansac-de-Marmiesse, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Face à cette victoire sans appel, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.