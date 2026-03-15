Résultat de l'élection municipale 2026 à Santeny : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Santeny

Tête de listeListe
Vincent Bedu
Vincent Bedu Liste divers droite
Ensemble Pour Santeny 2026
  • Vincent Bedu
  • Laurence Ravineau
  • Joël Hansconrad
  • Seynabou Diop
  • Joël Dias Das Almas
  • Catherine Bertaud
  • Vianney Brac de la Perriere
  • Michelle Meunier
  • Karim Belattar
  • Angélique Richard
  • Anthony Escorrega
  • Flora Durandeau
  • Alain Delage
  • Virginie Chemla
  • Alexandre Wolanski
  • Cécile Colas
  • Henri Garcia
  • Michèle Girardon
  • Francis Morelle
  • Martine Walrave
  • Edgar Karapetyan
  • Josette Jupin
  • Charles Muller
  • Ludivine Brouard
  • Paul Miédan-Gros
  • Lutèce Ferne
  • Sébastien Tavernier
  • Anne-Sophie Pottier
  • Jean-François Jehanno
Sophie Del Socorro
Sophie Del Socorro Liste divers droite
Santeny avec et pour vous
  • Sophie Del Socorro
  • Philippe Nahon
  • Vaihere Avaeoru Motta
  • Jean-Luc Pouget
  • Ludivine Nahon
  • Jean-Claude Le Gall
  • Gaëlle Gallard
  • Laurent Rebequet
  • Nelly France Bottelli
  • Julien Hugele
  • Michelle Moizant
  • Serge Perraudin
  • Eliette Dervaux
  • Didier Abalain
  • Aurélie Pin
  • Saïd Fennas
  • Muriel Agnès Beguin
  • José Nobrega Andrade
  • Sophie Chantelauze
  • Hakim Hadj Hamou
  • Nadège Tortrat
  • Yvan Mora
  • Lydia Martin
  • Patrick Rodriguez
  • Sonia Benia
  • Didier Loisel
  • Martine Thirrouez
Karen Nabeth
Karen Nabeth Liste divers droite
SANTENY EN HARMONIE
  • Karen Nabeth
  • Eric Jauze
  • Véronique Garnier
  • Joël Lecornet
  • Laetitia Bourgiteau
  • Stanley Edouard-Edouarzi
  • Annick Seine
  • Didier Nabeth
  • Michèle Almeras
  • Jacques Mouchlack
  • Amély Lafleur Colas
  • Pierrick Thauvin
  • Floriane Giraud
  • Bastien Thibaut
  • Peggy Aristee-Saint-Andre
  • Pascal Gourier
  • Véronique Lecornet
  • Tony Garcia
  • Valérie Hivet
  • Abdelmalek Latif
  • Sylvie Dumery
  • Valentin Motuel
  • Sylvie Bonhommet de Paola
  • Patrice Vigier
  • Audrey Saadoun
  • Pierre Almeras
  • Jessica Pereur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Bedu
Vincent Bedu (21 élus) Ensemble pour santeny 2020 		776 52,57%
  • Vincent Bedu
  • Ghislaine Brac De La Perriere
  • Joël Hansconrad
  • Karen Nabeth
  • Eric Baude
  • Seynabou Diop
  • Joël Dias-Das-Almas
  • Michelle Meunier
  • Renzo Manfredi
  • Flora Durandeau Dit Meges
  • Pierre Girard
  • Laetitia Bourgiteau
  • Victor Diaz
  • Christèle Mignon
  • Alain Delage
  • Virginie Serano
  • Pierre Morizot
  • Nelly Bottelli
  • Karim Belattar
  • Delphine Descamps Da Silva
  • Patrick Picard
Sophie Del Socorro
Sophie Del Socorro (5 élus) Santeny avant tout 		543 36,78%
  • Sophie Del Socorro
  • Jean-Luc Pouget
  • Martine Thirrouez
  • Philippe Nahon
  • Magalie Richard
Valérie Mayer-Blimont
Valérie Mayer-Blimont (1 élu) Santeny comme on l'a choisi ! 		157 10,63%
  • Valérie Mayer-Blimont
Participation au scrutin Santeny
Taux de participation 54,76%
Taux d'abstention 45,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 495

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Bedu
Vincent Bedu Ensemble pour santeny 2020 		607 44,96%
Sophie Del Socorro
Sophie Del Socorro Santeny avant tout 		493 36,51%
Valérie Mayer-Blimont
Valérie Mayer-Blimont Santeny comme on l'a choisi ! 		250 18,51%
Participation au scrutin Santeny
Taux de participation 50,64%
Taux d'abstention 49,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 380

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Gendronneau
Jean-Claude Gendronneau (21 élus) Santeny avant tout 		909 53,28%
  • Jean-Claude Gendronneau
  • Sophie Del Socorro
  • Jean-Luc Pouget
  • Valerie Mayer-Blimont
  • Philippe Nahon
  • Noelle Jeannolle
  • Shaun Maloney
  • Anne Derivet
  • Lionel Garnier
  • Martine Thirrouez
  • Christophe Vincent
  • Marie-Claire Guallarano
  • Laurent Rebequet
  • Véronique Flamand
  • Jean-Claude Le Gall
  • Magalie Richard
  • Bernard Chevillon
  • Yvette Moussel
  • Philippe Dinay
  • Jacqueline Hadj Hamou
  • Mostapha El Rharaby
Vincent Bedu
Vincent Bedu (6 élus) Ensemble pour santeny 		697 40,85%
  • Vincent Bedu
  • Ghislaine Brac De La Perriere
  • Jean-Claude Gstalder
  • Jocelyne Roger
  • Eric Baude
  • Karen Nabeth
François Pennacchioli
François Pennacchioli Reveillonsanteny 		100 5,86%
Participation au scrutin Santeny
Taux de participation 67,21%
Taux d'abstention 32,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 736

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Gendronneau
Jean-Claude Gendronneau Santeny avant tout 		811 49,45%
Vincent Bedu
Vincent Bedu Ensemble pour santeny 		658 40,12%
François Pennacchioli
François Pennacchioli Reveillonsanteny 		171 10,42%
Participation au scrutin Santeny
Taux de participation 65,43%
Taux d'abstention 34,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 1 690

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