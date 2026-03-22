Résultat de l'élection municipale 2026 à Santeny : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Santeny

Le deuxième tour des élections municipales à Santeny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Bedu
Vincent Bedu Liste divers droite
Ensemble Pour Santeny 2026
  • Vincent Bedu
  • Laurence Ravineau
  • Joël Hansconrad
  • Seynabou Diop
  • Joël Dias Das Almas
  • Catherine Bertaud
  • Vianney Brac de la Perriere
  • Michelle Meunier
  • Karim Belattar
  • Angélique Richard
  • Anthony Escorrega
  • Flora Durandeau
  • Alain Delage
  • Virginie Chemla
  • Alexandre Wolanski
  • Cécile Colas
  • Henri Garcia
  • Michèle Girardon
  • Francis Morelle
  • Martine Walrave
  • Edgar Karapetyan
  • Josette Jupin
  • Charles Muller
  • Ludivine Brouard
  • Paul Miédan-Gros
  • Lutèce Ferne
  • Sébastien Tavernier
  • Anne-Sophie Pottier
  • Jean-François Jehanno
Sophie Del Socorro
Sophie Del Socorro Liste divers droite
Santeny avec et pour vous
  • Sophie Del Socorro
  • Philippe Nahon
  • Vaihere Avaeoru Motta
  • Jean-Luc Pouget
  • Ludivine Nahon
  • Jean-Claude Le Gall
  • Gaëlle Gallard
  • Laurent Rebequet
  • Nelly France Bottelli
  • Julien Hugele
  • Michelle Moizant
  • Serge Perraudin
  • Eliette Dervaux
  • Didier Abalain
  • Aurélie Pin
  • Saïd Fennas
  • Muriel Agnès Beguin
  • José Nobrega Andrade
  • Sophie Chantelauze
  • Hakim Hadj Hamou
  • Nadège Tortrat
  • Yvan Mora
  • Lydia Martin
  • Patrick Rodriguez
  • Sonia Benia
  • Didier Loisel
  • Martine Thirrouez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Santeny

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent BEDU
Vincent BEDU (Ballotage) Ensemble Pour Santeny 2026 		784 46,01%
Sophie DEL SOCORRO
Sophie DEL SOCORRO (Ballotage) Santeny avec et pour vous 		694 40,73%
Karen NABETH
Karen NABETH (Ballotage) SANTENY EN HARMONIE 		226 13,26%
Participation au scrutin Santeny
Taux de participation 59,02%
Taux d'abstention 40,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 1 750

Source : ministère de l’Intérieur

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