Résultat de l'élection municipale 2026 à Santeny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Santeny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Santeny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Santeny.
L'actu des élections municipales 2026 à Santeny
11:47 - Quels sont les rapports de force à Santeny pour ce 2e tour de la municipale ?
Les élections municipales 2026 à Santeny ont vu Vincent Bedu (Divers droite) prendre la première place il y a une semaine avec 46,01 % des votes. Dans son sillage, Sophie Del Socorro (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 40,73 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Vincent Bedu a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 1,05 point. Pour compléter ce tableau, avec 13,26 %, Karen Nabeth (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Santeny, le vote a mobilisé 59,02 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Santeny
Le deuxième tour des élections municipales à Santeny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Bedu
Liste divers droite
Ensemble Pour Santeny 2026
|
|
Sophie Del Socorro
Liste divers droite
Santeny avec et pour vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Santeny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent BEDU (Ballotage) Ensemble Pour Santeny 2026
|784
|46,01%
|Sophie DEL SOCORRO (Ballotage) Santeny avec et pour vous
|694
|40,73%
|Karen NABETH (Ballotage) SANTENY EN HARMONIE
|226
|13,26%
|Participation au scrutin
|Santeny
|Taux de participation
|59,02%
|Taux d'abstention
|40,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|1 750
Source : ministère de l’Intérieur
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