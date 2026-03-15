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19:21 - Santeny et municipales : démographie, économie et choix électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Santeny foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 3 958 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 407 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 204 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,04% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 335 résidents étrangers, représentant 8,46% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 528 € par mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. Pour conclure, à Santeny, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Santeny Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Santeny il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 18,52% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 35,50% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 14,80% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Santeny comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 31,05% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,73% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 41,34% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Louis Boyard.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Santeny ? Lors des municipales de 2020, la participation à Santeny avait plafonné à 50,64 % au premier tour, dans la moyenne nationale, nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 80,26 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,88 % des électeurs (soit environ 1 537 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,77 %, bien au-delà des 48,38 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une contrée fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales. En marge de ces municipales 2026, la valeur de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Santeny.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Santeny Lors des élections européennes, le résultat à Santeny s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,05%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,92%) et Raphaël Glucksmann (12,00%). Loïc Signor (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Santeny après la dissolution de l'Assemblée avec 39,72%. Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) terminait à la deuxième place avec 35,73%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) jusqu'au sommet avec 41,34%. La situation politique de Santeny a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - À Santeny, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le centre Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Santeny plaçait Emmanuel Macron devant avec 34,56% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 18,52%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,50% pour Emmanuel Macron, contre 35,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Santeny soutenaient en priorité Laurent Saint-Martin (Ensemble !) avec 44,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,48%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Santeny s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Vincent BEDU a-t-il baissé les impôts à Santeny ? À Santeny, pour ce qui est des contributions locales, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 462 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 850 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à environ 29,92 % en 2024 (contre environ 16,17 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 109 290 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,53182 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 24,22 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Une victoire sans appel aux dernières élections municipales à Santeny L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Santeny s'avère riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Vincent Bedu (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en totalisant 607 bulletins (44,96%). Juste derrière, Sophie Del Socorro (Divers droite) a obtenu 493 voix (36,51%). La troisième place est revenue à Valérie Mayer-Blimont (Divers droite), glanant 18,51% des voix. Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Vincent Bedu l'a finalement emporté avec 52,57% des votes, face à Sophie Del Socorro s'adjugeant 36,78% des électeurs et Valérie Mayer-Blimont avec 157 électeurs (10,63%). La domination de la liste 'Ensemble pour santeny 2020' s'est amplifiée, aboutissant à un triomphe éclatant et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a certainement tiré parti des votes des listes éliminées, récupérant 169 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation adverse se doit impérativement de recomposer une alliance plus compétitive ce dimanche soir, dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le schéma gagnant.