Résultat municipale 2026 à Santeny (94440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Santeny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Santeny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Santeny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent BEDU
Vincent BEDU Ensemble Pour Santeny 2026 		784 46,01%
Sophie DEL SOCORRO
Sophie DEL SOCORRO Santeny avec et pour vous 		694 40,73%
Karen NABETH
Karen NABETH SANTENY EN HARMONIE 		226 13,26%
Participation au scrutin Santeny
Taux de participation 59,02%
Taux d'abstention 40,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 1 750

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Santeny

En savoir plus sur Santeny