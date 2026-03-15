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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Santes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Santes comme partout. Avec ses 28,95% de cadres pour 5 656 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 342 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 706 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,12% des résidents sont des enfants, et 7,66% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,99% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 831 €/mois, la commune désire un avenir prospère. À Santes, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Quel score pour le RN à Santes aux municipales ? Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Santes en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 24,73% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 40,36% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 20,11% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 52,34% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,02% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,38% pour le RN. Il achèvera sa course avec 38,08% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Santes : le point sur la participation L'abstention atteignait 46,31 % à Santes pour le premier tour des élections il y a six ans, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux alors que le Covid-19 commençait à toucher le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 20,90 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 43,28 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,61 %, contre 47,52 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour de municipales 2026 à Santes, cette variable sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Santes en 2024 La situation politique de Santes a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Les Européennes du printemps 2024 à Santes avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (32,02%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 19,72% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Santes avaient ensuite placé en tête Sébastien Huyghe (Divers droite) avec 42,36% au premier tour, devant Victor Catteau (Rassemblement National) avec 35,38%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Huyghe culminant à 61,92% des votes localement.

14:57 - Dernière présidentielle à Santes : les points à retenir Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Santes était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 35,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,64% pour Emmanuel Macron, contre 40,36% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Santes soutenaient en priorité Frédéric Cauderlier (Ensemble !) avec 30,20% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Victor Catteau (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 52,34%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Santes s'affirme comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Quel bilan fiscal pour le maire de Santes avant ces municipales 2026 ? Du côté de la fiscalité de Santes, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 874 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 815 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 42,71 % en 2024 (contre environ 23,42 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 19 630 € en 2024, contre 1 181 200 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 27,60 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Une majorité Divers centre issue du résultat de l'élection de 2020 à Santes Les résultats des dernières municipales à Santes ont livré un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Hiazid Belabbes (Divers centre) a devancé tous ses rivaux en totalisant 1 048 bulletins (42,00%). Dans la position du principal opposant, Laurent Dujardin (Divers centre) a obtenu 717 voix (28,73%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Hiazid Belabbes l'a finalement emporté avec 50,32% des votes, face à Laurent Dujardin s'adjugeant 1 307 votants (49,67%). De manière inattendue, l'outsider a pu refaire son retard avec un important réservoir de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. Si Laurent Dujardin a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 590 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.