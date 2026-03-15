Résultat municipale 2026 à Santes (59211) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Santes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Santes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Santes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hiazed BELABBES
Hiazed BELABBES (25 élus) SANTES AGIR ENSEMBLE, LE SENS DE L'AVENIR 		2 121 69,02%
  • Hiazed BELABBES
  • Martine DESSEIN
  • Adam BENAMEUR
  • Hélène NOWAK
  • Geoffrey GRESS
  • Céline BOGAERT
  • Christophe DELEVOYE
  • Guylaine BOUSSEMART
  • Francis DRUON
  • Sylviane DELCROIX
  • Philippe BRAME
  • Nadège WAQUET
  • Jérôme DUVERT
  • Christelle LEFEBVRE
  • Gailord PAGIES
  • Virginie AMADON
  • Philippe KASPRZYK
  • Pauline DOLLET
  • Nicolas COFFINIER
  • Auréline LEGRAND
  • Sylvain RUDENT
  • Delphine WALLRICH
  • Jérôme BRUÈRE
  • Sylvie RUYSSEN
  • Pierre-Yves COCHE
Francis GAILLOT
Francis GAILLOT (4 élus) SANTES DEMAIN 		952 30,98%
  • Francis GAILLOT
  • Odile LECLERCQ
  • Nicolas RUCAR
  • Annie KEIRSGIETER
Participation au scrutin Santes
Taux de participation 65,61%
Taux d'abstention 34,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 3 154

Source : ministère de l’Intérieur

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