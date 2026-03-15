Résultat de l'élection municipale 2026 à Saran : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saran

Tête de listeListe
Jean-Louis Torrecilla
Jean-Louis Torrecilla Liste Divers
UN AUTRE FUTUR POUR SARAN
  • Jean-Louis Torrecilla
  • Asma Sihel
  • Baptiste Beyssac
  • Véronique Gendron
  • Jérémy Fagot
  • Stéphanie Mottes
  • David Lagarde
  • Jannick Douard-Teste
  • Matthias Brissard
  • Patricia Morin
  • Bastien Malherbe
  • Patricia Pellattiero
  • Devrig Ragu
  • Mary George
  • Michel Morin
  • Sylvaine Marchese
  • Philippe Dufour
  • Esther Sebene
  • Patrick Transon
  • Dominique Jahier
  • Mathieu Fichet
  • Valérie Revuelta
  • Thierry Ragu
  • Caroline Simond
  • Olivier Petit
  • Asteley Kibamba
  • Pascal Mottes
  • Josiane Reyssie
  • Jean-Louis Doisneau
  • Michèle Lacour
  • Jean-Michel Maite
  • Stéphanie Lunant
  • Philippe Vallier
  • Annick Bruneau
  • Michel Simion
Mathieu Gallois
Mathieu Gallois Liste du Parti communiste français
CONTINUONS AVEC VOUS POUR SARAN
  • Mathieu Gallois
  • Sylvie Dubois
  • Christian Fromentin
  • Christelle Mandon
  • Philippe Dolbeault
  • Aziza Chaïr
  • Alexis Boche
  • Guglielmina Toro
  • Romain Suzzarini
  • Sophie Rochelle
  • Fabrice Boisset
  • Hélène Mingasson
  • Matthieu Fuscien
  • Catherine Hamon
  • François Mamet
  • Patricia Biyiha-Bikondi
  • Kamel Abdelmalek
  • Eliette Roquain
  • Olivier Renou
  • Claire Agudo
  • Thomas Kasprzak
  • Rachel Trioreau
  • Amine El Amri
  • Avelina Raluy-Savoy
  • Aurélien Foucret
  • Ramatoulaye Sylla-Touré
  • Jaoued Hamdaoui
  • Alexandra Relot
  • Patrick Langer
  • Gwennaëlle Boucher
  • Alain Hamon
  • Fanny Prévot
  • Olivier Marchenoir
  • Hoirda Zaghouani
  • Guy Levier
Philippe Pierre
Philippe Pierre Liste du Rassemblement National
RASSEMBLÉS POUR SARAN
  • Philippe Pierre
  • Océane Guelmine
  • Ludovic Marchetti
  • Audrey Havez
  • Jérôme Croix
  • Karine Rameil
  • Yohan Drouillard
  • Élodie Landon
  • Pascal Houssay
  • Élodie Poidevin
  • Quentin Segura
  • Marie-Virginie Taranilla
  • Valentin Auvray
  • Chrystal Auvray
  • Sébastien Leblanc
  • Isabelle Léon
  • Christophe Chibani
  • Marie-Françoise Bonnes
  • Eric Prieur
  • Mary Leclerc
  • Mohamed Romet
  • Béatrice Trouvé
  • Stéphane Courriou
  • Bérénice Moultout
  • Max Binet
  • Arlette Fresnel
  • Halil Nart
  • Magali Arnoult
  • Oscar Da Costa Pinheiro
  • Merienne Ziani
  • Christophe Arnoult
  • Carole Tournelle
  • Eric Boussard
  • Maera Ziani
  • Bernard Landon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryvonne Hautin
Maryvonne Hautin (28 élus) Continuons avec vous pour saran 		2 468 65,13%
  • Maryvonne Hautin
  • Christian Fromentin
  • Sylvie Dubois
  • Jean-Paul Vanneau
  • Fanny Prevot
  • Mathieu Gallois
  • Marie-Lise Laloue-Bigot
  • José Santiago
  • Aziza Chaïr
  • Olivier Renou
  • Josette Sicault
  • Fabrice Boisset
  • Hoirda Zaghouani
  • Philippe Dolbeault
  • Catherine Hamon
  • Thierry Berthelemy
  • Patricia Bikondi
  • Julien Badoni
  • Gwennaëlle Boucher
  • François Mamet
  • Armelle Gelot
  • Alexis Boche
  • Nadia El Ouaroudi
  • Romain Suzzarini
  • Avelina Raluy-Savoy
  • Khaled Bouchajra
  • Marie De Carvalho
  • Nicolas Liard
Gérard Vesques
Gérard Vesques (5 élus) Mon parti c'est saran 		1 321 34,86%
  • Gérard Vesques
  • Sylvie Crinon
  • Philippe Dufour
  • Patricia Morin
  • Thibault Leger
Participation au scrutin Saran
Taux de participation 35,58%
Taux d'abstention 64,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 934

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryvonne Hautin
Maryvonne Hautin (26 élus) Continuons avec vous pour saran 		3 390 55,60%
  • Maryvonne Hautin
  • Christian Fromentin
  • Sylvie Dubois
  • Jacques Mazzuca
  • Aziza Chaïr
  • José Santiago
  • Jeanine Lachaud
  • Bernard Dugalleix
  • Béatrice Bournaveaux
  • Michel Guerin
  • Pascale Petit
  • Mathieu Gallois
  • Josette Sicault
  • Gérard Vesques
  • Angèle Guillaumin
  • Alexis Boche
  • Armelle Gelot
  • Jean-Paul Vanneau
  • Nathalie Blin
  • François Mamet
  • Patricia Biyida-Bikondi
  • Fabrice Boisset
  • Floriane Grollau
  • Serge Patinote
  • Marie-Françoise Diaz
  • Philippe Dolbeault
Laurent Lhomme
Laurent Lhomme (6 élus) Saran moderne et solidaire 		2 051 33,63%
  • Laurent Lhomme
  • Françoise Defouloy
  • Rodolphe Sampaïo
  • Patricia Morin
  • Alain Soubieux
  • Michèle Lambert
Daniel Tournez
Daniel Tournez (1 élu) Saran pour tous 		656 10,75%
  • Daniel Tournez
Participation au scrutin Saran
Taux de participation 58,34%
Taux d'abstention 41,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,00%
Nombre de votants 6 351

Villes voisines de Saran

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