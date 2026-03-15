Résultat de l'élection municipale 2026 à Saran : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saran [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saran sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saran.
L'actu des élections municipales 2026 à Saran
13:46 - À Saran, une fiscalité en hausse qui influencera le résultat du vote
Concernant la pression fiscale de Saran, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 746 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 563 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 48,26 % en 2024 (contre 29,70 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 181 630 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 3,0947 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,02 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saran
Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières élections à Saran. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Maryvonne Hautin (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 2 468 bulletins (65,13%). Deuxième, Gérard Vesques (Divers) a obtenu 34,86% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de la candidate Parti communiste français a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Saran, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Saran
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Saran sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. En 2020, en raison de la crise du coronavirus, le 2nd tour, prévu le 22 mars, avait finalement été reporté en juin. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Saran. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saran
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Torrecilla
Liste Divers
UN AUTRE FUTUR POUR SARAN
|
|
Mathieu Gallois
Liste du Parti communiste français
CONTINUONS AVEC VOUS POUR SARAN
|
|
Philippe Pierre
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLÉS POUR SARAN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryvonne Hautin (28 élus) Continuons avec vous pour saran
|2 468
|65,13%
|
|Gérard Vesques (5 élus) Mon parti c'est saran
|1 321
|34,86%
|
|Participation au scrutin
|Saran
|Taux de participation
|35,58%
|Taux d'abstention
|64,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 934
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryvonne Hautin (26 élus) Continuons avec vous pour saran
|3 390
|55,60%
|
|Laurent Lhomme (6 élus) Saran moderne et solidaire
|2 051
|33,63%
|
|Daniel Tournez (1 élu) Saran pour tous
|656
|10,75%
|
|Participation au scrutin
|Saran
|Taux de participation
|58,34%
|Taux d'abstention
|41,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,00%
|Nombre de votants
|6 351
Villes voisines de Saran
- Saran (45770)
- Ecole primaire à Saran
- Maternités à Saran
- Crèches et garderies à Saran
- Classement des collèges à Saran
- Salaires à Saran
- Impôts à Saran
- Dette et budget de Saran
- Climat et historique météo de Saran
- Accidents à Saran
- Délinquance à Saran
- Inondations à Saran
- Nombre de médecins à Saran
- Pollution à Saran
- Entreprises à Saran
- Prix immobilier à Saran