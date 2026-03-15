Résultat municipale 2026 à Saran (45770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saran a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saran, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saran [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu GALLOIS
Mathieu GALLOIS (25 élus) CONTINUONS AVEC VOUS POUR SARAN 		3 036 50,07%
  • Mathieu GALLOIS
  • Sylvie DUBOIS
  • Christian FROMENTIN
  • Christelle MANDON
  • Philippe DOLBEAULT
  • Aziza CHAÏR
  • Alexis BOCHE
  • Guglielmina TORO
  • Romain SUZZARINI
  • Sophie ROCHELLE
  • Fabrice BOISSET
  • Hélène MINGASSON
  • Matthieu FUSCIEN
  • Catherine HAMON
  • François MAMET
  • Patricia BIYIHA-BIKONDI
  • Kamel ABDELMALEK
  • Eliette ROQUAIN
  • Olivier RENOU
  • Claire AGUDO
  • Thomas KASPRZAK
  • Rachel TRIOREAU
  • Amine EL AMRI
  • Avelina RALUY-SAVOY
  • Aurélien FOUCRET
Philippe PIERRE
Philippe PIERRE (4 élus) RASSEMBLÉS POUR SARAN 		1 580 26,06%
  • Philippe PIERRE
  • Océane GUELMINE
  • Ludovic MARCHETTI
  • Audrey HAVEZ
Jean-Louis TORRECILLA
Jean-Louis TORRECILLA (4 élus) UN AUTRE FUTUR POUR SARAN 		1 448 23,88%
  • Jean-Louis TORRECILLA
  • Asma SIHEL
  • Baptiste BEYSSAC
  • Véronique GENDRON
Participation au scrutin Saran
Taux de participation 53,77%
Taux d'abstention 46,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 6 169

Source : ministère de l’Intérieur

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