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19:21 - Saran : municipales et dynamiques démographiques En marge des municipales, Saran apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 16 866 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 107 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,43% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 1 645 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 40,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 982,15 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Saran, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Saran ? Le RN restait loin du match lors du scrutin municipal à Saran il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 23,07% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 39,14% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 21,14% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saran comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,73% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 33,29% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 41,21% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 64,42 % d'abstention Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 35,58 % à Saran lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste alors que sévissait la pandémie du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 72,14 % de participation dans la ville (contre 27,86 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 46,89 % des électeurs (soit environ 5 216 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 63,19 %, bien au-delà des 44,12 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une contrée où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales. À l'occasion de cette municipale, le niveau de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Saran.

15:59 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à Saran ? Le panorama politique de Saran a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Saran avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,73%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 14,89% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saran soutenaient en priorité Elodie Babin (Rassemblement National) avec 33,29% au premier tour. C'est pourtant Emmanuel Duplessy (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 58,79% des suffrages exprimés.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saran apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saran s'affirme comme une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Saran accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,69%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 25,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,86% pour Emmanuel Macron, contre 39,14% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saran plébiscitaient Emmanuel Duplessy (Nupes) avec 28,82% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,89% des suffrages.

12:58 - À Saran, une fiscalité en hausse qui influencera le résultat du vote Concernant la pression fiscale de Saran, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 746 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 1 563 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 48,26 % en 2024 (contre 29,70 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 181 630 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 3,0947 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,02 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saran Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle influencées par l'issue des dernières élections à Saran. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Maryvonne Hautin (Parti communiste français) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 2 468 bulletins (65,13%). Deuxième, Gérard Vesques (Divers) a obtenu 34,86% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de la candidate Parti communiste français a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Saran, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.