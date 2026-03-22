Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarcelles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sarcelles

Le deuxième tour des élections municipales à Sarcelles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bassi Konate
Bassi Konate Liste Divers
SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR
  • Bassi Konate
  • Christine Champel
  • Aristote Zola
  • Khedoudja Hadjadj
  • Grégory Fournier
  • Laila Hamdaoui
  • Nabil Chabane
  • Marina Ribeiro
  • Frédéric Bride
  • Merchat Baboutana
  • Cyril Abel
  • Aysate Chanfi
  • Samba Gassama
  • Stéphanie Amram
  • Nivel Diril
  • Turkan Inan
  • Kévin Zindy
  • Khadidja Bouguelmouna
  • Sambou Diaby
  • Elodie Lemonnier
  • Sibiry Konate
  • Sabrina Meslem
  • Arif-Emre Atas
  • Inès Herbadji
  • Régis Ramos
  • Aurélie Wallabregue
  • Hassan Hammane
  • Sihem Bsila
  • Mamadou Diallo
  • Aicha Coulibaly
  • Cyril Mougeot
  • Laure Sissoko
  • Henrienette Melizer
  • Marwa Jebbouri
  • Ul Zaman Tahawar
  • Fatoumata Traore
  • Nisnthan Manoharan
  • Maria Rocio Pastor
  • Romain Prebin
  • Mariam Magana
  • Walid Ahamed
  • Linda Kouhil
  • Mohamed Lyes Kassa
  • Rizwanah Toofanee
  • James Sargin
  • Muriel Kindelberger
  • Abdoulaye Serouga
François-Xavier Valentin
François-Xavier Valentin Liste Divers
SARCELLES POUR TOUS
  • François-Xavier Valentin
  • Chantal Grolier
  • Ninos Oclin
  • Laetitia Ben Atouil
  • Yelikh Bouandzi
  • Odile Stanciu
  • Ali Boujerfaoui
  • Julia Uzan
  • Thomas Mendy
  • Patricia Deloison-Hucher
  • Frédéric Diril
  • Vanessa Marciano
  • Charles Kissy
  • Chaymaa Amraoui
  • Moussa Drame
  • Corinne Hamard
  • Safyan Iqbal
  • Roumana Mouhamad
  • Vidal Elbaz
  • Keerthiga Thirumanavalan
  • David Grandon
  • Jocelyne Mayol
  • Sébastien Yalap
  • Diren Erdogan
  • Issa Diop
  • Océane Trepon
  • Frédéric Moulin
  • Christine Thome
  • Mahmoud Ayadi
  • Hafosoata Bakari
  • Nouredine Maatoug
  • Anissa Mahamat
  • Ibrahim Saounera
  • Hatun Ide-Yalap
  • Patrick Toulmet
  • Aissé Diabira
  • Michel Nedjar
  • Mariama Drame
  • Younes Kaddouri
  • Sylvie Ntantu-Nsundi
  • Christian Laurencin
  • Jennifer Kapita Lufu
  • Jérémy Kusz
  • Lydie Bertrand
  • Kavinraj Thirumanavalan
  • Elinette Zamor

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sarcelles

Tête de listeListe Voix % des voix
Bassi KONATE
Bassi KONATE (Ballotage) SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR 		5 617 44,71%
François-Xavier VALENTIN
François-Xavier VALENTIN (Ballotage) SARCELLES POUR TOUS 		3 465 27,58%
Patrick HADDAD
Patrick HADDAD (Ballotage) UNE AMBITION POUR SARCELLES 		3 191 25,40%
Mohamed Ali ABCHICHE
Mohamed Ali ABCHICHE POUR UN SARCELLES POPULAIRE 		290 2,31%
Participation au scrutin Sarcelles
Taux de participation 45,26%
Taux d'abstention 54,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 12 795

Source : ministère de l’Intérieur

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