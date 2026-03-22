Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarcelles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarcelles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sarcelles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sarcelles.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarcelles
11:51 - Bassi Konate, François-Xavier Valentin et Patrick Haddad forment le trio de tête à Sarcelles
Bassi Konate a remporté le premier tour des municipales à Sarcelles il y a une semaine, avec 44,71 % des votes. Derrière, François-Xavier Valentin s'est classé deuxième avec 27,58 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Du côté des autres candidats, avec 25,40 %, Patrick Haddad (Parti socialiste) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Mohamed Ali Abchiche, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 2,31 % des suffrages, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Du côté de la mobilisation à Sarcelles, l'élection a mobilisé 45,26 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sarcelles
Le deuxième tour des élections municipales à Sarcelles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bassi Konate
Liste Divers
SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR
|
|
François-Xavier Valentin
Liste Divers
SARCELLES POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sarcelles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bassi KONATE (Ballotage) SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR
|5 617
|44,71%
|François-Xavier VALENTIN (Ballotage) SARCELLES POUR TOUS
|3 465
|27,58%
|Patrick HADDAD (Ballotage) UNE AMBITION POUR SARCELLES
|3 191
|25,40%
|Mohamed Ali ABCHICHE POUR UN SARCELLES POPULAIRE
|290
|2,31%
|Participation au scrutin
|Sarcelles
|Taux de participation
|45,26%
|Taux d'abstention
|54,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|12 795
Source : ministère de l’Intérieur
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