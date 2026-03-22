Programme de Bassi Konate à Sarcelles (SARCELLES UNIE POUR RÉUSSIR)

Confiance des électeurs

Lors des élections, plus de 5600 Sarcelloises et Sarcellois ont voté pour le projet de Bassi Konate. Ce soutien massif a permis de positionner la liste en tête avec un score de 45%. Ce résultat témoigne d'une volonté forte de changement et d'unité parmi les habitants de Sarcelles.

Danger de la droite

Une liste de droite, soutenue par un ancien député-maire condamné, représente un risque pour l'avenir de Sarcelles. Cette opposition repose sur des valeurs de division et de peur, contraires à l'esprit d'unité souhaité par les Sarcelloises et Sarcellois. Il est crucial de faire barrage à cette dynamique pour préserver l'harmonie dans la ville.

Projet ambitieux

Le projet pour le mandat 2026-2032 est conçu pour être à la fois ambitieux et réaliste. Il repose sur des valeurs fondamentales telles que la justice sociale, la solidarité et le bien-vivre ensemble. L'objectif est de faire évoluer Sarcelles tout en garantissant un engagement fort pour l'intérêt général.

Mobilisation pour le changement

Le 22 mars, il est essentiel que les Sarcelloises et Sarcellois se mobilisent pour voter massivement. Ce second tour est une opportunité de changer le système en place depuis trop longtemps. En unissant leurs voix, les habitants peuvent redonner à Sarcelles la grandeur qu'elle mérite.