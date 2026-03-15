Résultat municipale 2026 à Sargé-lès-le-Mans (72190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sargé-lès-le-Mans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sargé-lès-le-Mans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sargé-lès-le-Mans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier CONTANT
Xavier CONTANT (22 élus) notre expérience pour un nouvel élan 		1 207 62,15%
  • Xavier CONTANT
  • Dominique RAVENEL
  • Patrick CHABOT
  • Ludivine LEBOUC
  • François GRENET
  • Aurélie PICHON
  • Xavier LAVIRON
  • Céline BELLÉE
  • Guénaël GRAGNIC
  • Nicole BOUVARD
  • Arthur GRISON
  • Aurélia NEGARET
  • Jean-Louis MASSOT
  • Aurélie CAPLETTE
  • Olivier BOUGRAT
  • Stéphanie ALLIAU
  • Patrice TEMPLIER
  • Nathalie DONNÉ
  • Michel DUVEAU
  • Angélique PLIQUE
  • Ludovic HERRAUX
  • Stéphanie HEUZARD
Janick AUBER
Janick AUBER (5 élus) Sargé, Innovons ensemble ! 		735 37,85%
  • Janick AUBER
  • Eric GIRARD
  • Christine ROUSSELIN
  • Thierry MOHIMONT
  • Sandrine CAPMAL BEAUSEIGNEUR
Participation au scrutin Sargé-lès-le-Mans
Taux de participation 63,85%
Taux d'abstention 36,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 2 003

Source : ministère de l’Intérieur

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