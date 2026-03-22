Résultat municipale 2026 à Sarlande (24270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sarlande, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlande [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry TALLET (9 élus) Sarlande avec vous
|124
|47,69%
|
|Olivier JOACHIM (1 élu) Unis et déterminés pour Sarlande
|78
|30,00%
|
|Cyril VERGNE (1 élu) Ecoute et Solidarité
|58
|22,31%
|
|Participation au scrutin
|Sarlande
|Taux de participation
|82,48%
|Taux d'abstention
|17,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,93%
|Nombre de votants
|273
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sarlande - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry TALLET (Ballotage) Sarlande avec vous
|116
|46,59%
|Olivier JOACHIM (Ballotage) Unis et déterminés pour Sarlande
|68
|27,31%
|Cyril VERGNE (Ballotage) Ecoute et Solidarité
|65
|26,10%
|Participation au scrutin
|Sarlande
|Taux de participation
|81,57%
|Taux d'abstention
|18,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,93%
|Nombre de votants
|270
Election municipale 2026 à Sarlande [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sarlande sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sarlande.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarlande
18:33 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Sarlande ?
Pour le tour unique des européennes 2024 à Sarlande, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,00%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Sarlande avaient ensuite placé en tête Florence Joubert (Rassemblement National) avec 42,44% au premier tour, devant Christelle Druillole (Union de la gauche) avec 27,31%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Florence Joubert culminant à 52,44% des suffrages exprimés dans la localité. La situation politique de Sarlande a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.
15:57 - Le résultat des dernières élections à Sarlande
Les résultats des dernières municipales à Sarlande ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Notons que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures individuelles, et la liberté pour les votants de panacher, autrement dit barrer et ajouter des noms. 11 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Alain Meyzie a obtenu les meilleurs résultats avec 89,50% des suffrages. À la suite, Yvette Dondon a recueilli 174 bulletins valides (87,00%). Entre les deux candidats de tête, l'écart s'est révélé très réduit. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Sarlande, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si particulière. Il est à noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus en vigueur en France.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Sarlande pour le 2e tour ?
Comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs sont donc appelés à départager Cyril Vergne, à la tête de "Ecoute Et Solidarité", Olivier Joachim, à la tête de "Unis Et Déterminés Pour Sarlande" et Thierry Tallet avec la liste "Sarlande Avec Vous" pour le match retour ce dimanche. Afin de choisir, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Sarlande.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Sarlande dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Sarlande, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 18,43 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Thierry Tallet qui s'est placé en première position avec 46,59 % des bulletins valides. À sa suite, Olivier Joachim a pris la position de dauphin avec 27,31 %. Un écart très large séparait les deux candidats. Par ailleurs, avec 26,10 %, Cyril Vergne a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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