Résultat municipale 2026 à Sarlande (24270) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sarlande, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry TALLET
Thierry TALLET (9 élus) Sarlande avec vous 		124 47,69%
  • Thierry TALLET
  • Fanny DOUCET SUDRIE
  • Jean-Marie SEGUI
  • Yvette DONDON
  • Arthur PHILIPPE
  • Ludivine BAPPEL
  • Guillaume CHOULY
  • Rachel CALLENS
  • Pascal DEMAY
Olivier JOACHIM
Olivier JOACHIM (1 élu) Unis et déterminés pour Sarlande 		78 30,00%
  • Olivier JOACHIM
Cyril VERGNE
Cyril VERGNE (1 élu) Ecoute et Solidarité 		58 22,31%
  • Cyril VERGNE
Participation au scrutin Sarlande
Taux de participation 82,48%
Taux d'abstention 17,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,93%
Nombre de votants 273

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Sarlande - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry TALLET
Thierry TALLET (Ballotage) Sarlande avec vous 		116 46,59%
Olivier JOACHIM
Olivier JOACHIM (Ballotage) Unis et déterminés pour Sarlande 		68 27,31%
Cyril VERGNE
Cyril VERGNE (Ballotage) Ecoute et Solidarité 		65 26,10%
Participation au scrutin Sarlande
Taux de participation 81,57%
Taux d'abstention 18,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,93%
Nombre de votants 270

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