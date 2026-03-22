Résultat municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda (24200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sarlat-la-Canéda, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Basile FANIER (25 élus) AVEC ET POUR LES SARLADAIS
|2 978
|65,73%
|
|Fabienne LAGOUBIE (2 élus) AUJOURD'HUI ET DEMAIN SARLAT-LA-CANÉDA
|822
|18,14%
|
|Luis FERREYRA (2 élus) SARLAT 2026 LA RELEVE
|731
|16,13%
|
|Participation au scrutin
|Sarlat-la-Canéda
|Taux de participation
|64,78%
|Taux d'abstention
|35,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|4 647
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Sarlat-la-Canéda - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Basile FANIER (Ballotage) AVEC ET POUR LES SARLADAIS
|2 236
|47,63%
|Fabienne LAGOUBIE (Ballotage) AUJOURD'HUI ET DEMAIN SARLAT-LA-CANÉDA
|870
|18,53%
|Luis FERREYRA (Ballotage) SARLAT 2026 LA RELEVE
|624
|13,29%
|Franck DUVAL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SARLAT-LA-CANÉDA
|574
|12,23%
|Guillaume FORQUET DE DORNE Sarlat un nouveau souffle
|391
|8,33%
|Participation au scrutin
|Sarlat-la-Canéda
|Taux de participation
|66,87%
|Taux d'abstention
|33,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|4 809
Election municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sarlat-la-Canéda sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sarlat-la-Canéda.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarlat-la-Canéda
18:37 - Quels enseignements pour les dernières élections à Sarlat-la-Canéda ?
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Sarlat-la-Canéda s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée. Les Européennes de 2024 à Sarlat-la-Canéda avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (29,31%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,29% des suffrages. Sébastien Peytavie (Union de la gauche) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à Sarlat-la-Canéda quelques semaines plus tard avec 33,93%. Dominique-Louise Marchaudon (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 32,51%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sébastien Peytavie culminant à 57,14% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Résultat des élections de 2020 : comment Jean-Jacques De Peretti s'est imposé à Sarlat-la-Canéda
Il peut s'avérer édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Sarlat-la-Canéda. Au soir du premier scrutin à l'époque, Jean-Jacques De Peretti (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 1 094 soutiens (33,38%). Dans la position du principal opposant, Basile Fanier (Divers droite) a rassemblé 878 bulletins valides (26,79%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de François Coq (Divers gauche), avec 838 bulletins (25,57%). Un différentiel important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Jean-Jacques De Peretti l'a finalement emporté avec 38,96% des votes, face à Basile Fanier qui a obtenu 35,24% des votants et François Coq avec 25,79% des bulletins. À la surprise générale, le candidat arrivé à la deuxième place a réussi à revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, rendant le final très serré. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Basile Fanier ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 438 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Pour cette municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. L'équipe adverse se doit nécessairement de glaner plus de suffrages ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Sarlat-la-Canéda, une triangulaire incertaine
Le verdict se joue donc ce dimanche entre Luis Ferreyra et sa liste "Sarlat 2026 La Releve", Basile Fanier et sa liste "Avec Et Pour Les Sarladais" et Fabienne Lagoubie et sa liste "Aujourd'hui Et Demain Sarlat-La-Canéda", comme le montrent les candidatures officielles au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Rappelons que Franck Duval, en position de se maintenir grâce à son score du premier tour, a opté pour un retrait. Les 9 bureaux de vote de la ville de Sarlat-la-Canéda sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer.
11:59 - Que disaient les résultats des élections municipales à Sarlat-la-Canéda la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Sarlat-la-Canéda, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 66,87 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Basile Fanier (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 47,63 % des bulletins valides. Derrière, Fabienne Lagoubie (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 18,53 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. En ravissant la première place, Basile Fanier a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 20,84 points gagnés. Par ailleurs, avec 13,29 %, Luis Ferreyra (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Franck Duval, portant la nuance Divers droite, a rassemblé 12,23 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Villes voisines de Sarlat-la-Canéda
- Sarlat-la-Canéda (24200)
- Ecole primaire à Sarlat-la-Canéda
- Maternités à Sarlat-la-Canéda
- Crèches et garderies à Sarlat-la-Canéda
- Classement des collèges à Sarlat-la-Canéda
- Salaires à Sarlat-la-Canéda
- Impôts à Sarlat-la-Canéda
- Dette et budget de Sarlat-la-Canéda
- Climat et historique météo de Sarlat-la-Canéda
- Accidents à Sarlat-la-Canéda
- Délinquance à Sarlat-la-Canéda
- Inondations à Sarlat-la-Canéda
- Nombre de médecins à Sarlat-la-Canéda
- Pollution à Sarlat-la-Canéda
- Entreprises à Sarlat-la-Canéda
- Prix immobilier à Sarlat-la-Canéda