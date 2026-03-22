Résultat municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda (24200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sarlat-la-Canéda, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarlat-la-Canéda [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Basile FANIER
Basile FANIER (25 élus) AVEC ET POUR LES SARLADAIS 		2 978 65,73%
  • Basile FANIER
  • Célia CASTAGNAU
  • Gérard LANDAT
  • Frédérique PEDEVILLA
  • Mathieu BRU
  • Virginie FERRANDO
  • Adriano BAPISTA VERISSIMO
  • Catherine TURENNE
  • Jacques LHAUMOND
  • Sophie LAZZARINI
  • Mathieu ALLARD
  • Cécile ROUSSEAU
  • Marc STOLTZ
  • Nathalie DURAND
  • Cyrille LEGENDRE
  • Carole VEYSSIERE
  • Etienne VILATTE
  • Marie-Louise GALMOT
  • Jean-Yves MONMOUSSEAU
  • Catherine GAUCHOT
  • Jean ROUILLE
  • Armelle QUEYROUX
  • Pierre BRETENET
  • Caroline PAYET
  • Jean-Luc FELIX
Fabienne LAGOUBIE
Fabienne LAGOUBIE (2 élus) AUJOURD'HUI ET DEMAIN SARLAT-LA-CANÉDA 		822 18,14%
  • Fabienne LAGOUBIE
  • François COQ
Luis FERREYRA
Luis FERREYRA (2 élus) SARLAT 2026 LA RELEVE 		731 16,13%
  • Luis FERREYRA
  • Nathalie BOUHOURS
Participation au scrutin Sarlat-la-Canéda
Taux de participation 64,78%
Taux d'abstention 35,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 4 647

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Sarlat-la-Canéda - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Basile FANIER
Basile FANIER (Ballotage) AVEC ET POUR LES SARLADAIS 		2 236 47,63%
Fabienne LAGOUBIE
Fabienne LAGOUBIE (Ballotage) AUJOURD'HUI ET DEMAIN SARLAT-LA-CANÉDA 		870 18,53%
Luis FERREYRA
Luis FERREYRA (Ballotage) SARLAT 2026 LA RELEVE 		624 13,29%
Franck DUVAL
Franck DUVAL (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SARLAT-LA-CANÉDA 		574 12,23%
Guillaume FORQUET DE DORNE
Guillaume FORQUET DE DORNE Sarlat un nouveau souffle 		391 8,33%
Participation au scrutin Sarlat-la-Canéda
Taux de participation 66,87%
Taux d'abstention 33,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 4 809

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