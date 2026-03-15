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19:17 - Élections à Sarlat-la-Canéda : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Sarlat-la-Canéda contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 23% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,98%. En outre, le taux de familles propriétaires (55,78%) met en avant le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (58,54%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4619 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,11% et d'une population étrangère de 7,31% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 18,19%, comme à Sarlat-la-Canéda, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Sarlat-la-Canéda Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Sarlat-la-Canéda en 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 19,31% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,28% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 10,10% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Sarlat-la-Canéda comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 29,31% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 32,51% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 42,86% lors du vote définitif.

16:58 - Sarlat-la-Canéda : 50,43 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour rappel, l'abstention atteignait 50,43 % à Sarlat-la-Canéda lors de la dernière élection du conseil municipal, un score dans la norme, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 24,79 % dans la ville (participation de 75,21 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 47,73 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 32,02 %, contre 47,69 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire se révèle donc résolument comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Ce facteur à Sarlat-la-Canéda constituera quoi qu'il en soit un véritable pivot de cette municipale.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Sarlat-la-Canéda Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Sarlat-la-Canéda, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,31%). Sébastien Peytavie (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Sarlat-la-Canéda après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 33,93%. Dominique-Louise Marchaudon (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 32,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Peytavie culminant à 57,14% des votes sur place. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Sarlat-la-Canéda s'affirmait alors toujours comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Sarlat-la-Canéda : des résultats très significatifs lors des élections il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Sarlat-la-Canéda était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 25,88% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 22,60%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 57,72% pour Emmanuel Macron, contre 42,28% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Sarlat-la-Canéda accordaient leurs suffrages à Sébastien Peytavie (Nupes) avec 26,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,32% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les impôts locaux, enjeu de campagne à Sarlat-la-Canéda ? Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Sarlat-la-Canéda, la facture moyenne payée par foyer fiscal a représenté 1 983 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 435 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 66,37 % en 2024 (contre environ 41,74 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 656 900 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 2 163 440 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 13,59 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Sarlat-la-Canéda Les résultats des dernières municipales à Sarlat-la-Canéda ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Jacques De Peretti (Divers centre) a surclassé ses rivaux en recueillant 33,38% des bulletins. Sur la seconde marche, Basile Fanier (Divers droite) a obtenu 26,79% des suffrages. Un delta conséquent. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Jacques De Peretti l'a finalement emporté avec 38,96% des suffrages, face à Basile Fanier qui a obtenu 1 316 votants (35,24%) et François Coq réunissant 25,79% des votes. De manière inattendue, le candidat arrivé à la deuxième place a réussi à remonter la pente avec un important réservoir de voix, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Même si Basile Fanier a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 438 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.