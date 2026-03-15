Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarrebourg : les infos en direct

Programme de Fabien Di Filippo à Sarrebourg (Sarrebourg au coeur)

Équipe et Engagement

Notre équipe, composée à 60% de nouveaux membres, allie expérience et fraîcheur pour répondre aux enjeux de Sarrebourg. Chacun de nos candidats partage une vision commune : faire rayonner notre ville tout en travaillant de manière collective. Nous croyons fermement que la diversité des parcours enrichit notre projet municipal.

Proximité avec les Habitants

Nous plaçons la proximité avec les habitants au cœur de notre action municipale. La qualité des liens entre les élus, les services et la population est essentielle pour une gouvernance efficace. Des moments d'échanges réguliers, tels que des comités de quartier, seront mis en place pour favoriser cette interaction.

Projets pour le Futur

Nous avons élaboré un programme ambitieux pour dynamiser le cœur de ville et améliorer le cadre de vie. Parmi nos priorités figurent la création d'une maison de santé pluridisciplinaire et la revitalisation du centre-ville. Ces projets visent à répondre aux besoins des familles et à soutenir le développement économique local.

Cadre de Vie et Sécurité

La modernisation de notre éclairage public et la création de pistes cyclables sont des initiatives clés pour améliorer notre cadre de vie. Parallèlement, nous mettrons en œuvre des mesures concrètes pour renforcer la sécurité dans nos rues. L'objectif est de garantir un environnement sain et sécurisé pour tous les habitants de Sarrebourg.