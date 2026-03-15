Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarrebourg : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sarrebourg

Tête de listeListe
Fabien Di Filippo
Fabien Di Filippo Liste divers droite
Sarrebourg au coeur
  • Fabien Di Filippo
  • Carole Martin
  • Raphaël Martinez
  • Sophie Maisse-Oligschlager
  • Hugo Zehringer
  • Nadine Albrecht
  • Hervé Kamalski
  • Antoinette Jeandel
  • Stéphane Guehrar
  • Sandrine Warnery
  • Laurent Moors
  • Lily Bize
  • Jordan Reinhardt
  • Claire Bougourd
  • Efe-Eren Yavuzdiler
  • Françoise Frey
  • Guy Bazard
  • Annie Canfeur
  • Philippe Sornette
  • Priscilla Christoph
  • Eric Coispine
  • Rachida Lakouiri
  • Patrick Ludwig
  • Pauline Chesnay
  • Hervé Winkler
  • Céline Reichart
  • Laurent Zavagno
  • Sarah Trabelsi
  • Fleury Bougaud
  • Monique Dietrich
  • Thierry Bentz
  • Catherine Schott
  • Mohamed Jerou
Céline Bentz
Céline Bentz Liste divers centre
Faire Sarrebourg Ensemble
  • Céline Bentz
  • Christian Zimmermann
  • Nurten Berber-Tuncer
  • Gérard Jungers
  • Christelle Le Trionnaire
  • Yann Van Haaren
  • Stéphanie Simon
  • Jean-Pierre Schwentzer
  • Myriam Bourissai
  • Jean-Bernard Claviere
  • Katia Reuze
  • Thierry Benoit
  • Marie-Thérèse Petitjean
  • Vincent Berger
  • Véronique Konanz
  • Camille Voisin
  • Sonia Tlili
  • Chaïd Leichtnam
  • Hanife Dinc
  • Olivier Laurent
  • Sandy Meyer-Ulukaya
  • Jean-Luc Lehmann
  • Chloé Staub
  • Gérard Ramm
  • Victorine Grosse
  • Ludovic Ottermann
  • Mélissa Schymura
  • Rémy Frey
  • Dorothée Lafolie
  • Bilal Atapek
  • Séverine Scheid
  • Fabrice Montinet
  • Anne Bour
  • Guy Klapczynski
  • Christiane Acrement

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Marty
Alain Marty (26 élus) Servir sarrebourg 		1 572 51,96%
  • Alain Marty
  • Louiza Boudhane
  • Fabien Di Filippo
  • Sandrine Warnery
  • Roland Klein
  • Bernadette Panizzi
  • Camille Zieger
  • Marie-France Becker
  • Christophe Henry
  • Carole Martin
  • Etienne Krekels
  • Céline Bentz
  • Philippe Sornette
  • Virginie Faure
  • Hervé Kamalski
  • Antoinette Jeandel
  • Laurent Moors
  • Annie Canfeur
  • Patrick Ludwig
  • Anne-Marie Dehu
  • Brice Taskaya
  • Françoise Frey
  • Jacques Lemounaud
  • Isabelle Lickteig-Ledeuil
  • Stéphane Poirot
  • Sophie Maisse-Oligschlager
Catherine Vierling
Catherine Vierling (4 élus) J'aime sarrebourg 		756 24,99%
  • Catherine Vierling
  • Jean-Yves Schaff
  • Florence Schaal
  • Jean-Michel Clerget
Jean-Marc Weber
Jean-Marc Weber (2 élus) Pour sarrebourg agissons ensemble 		418 13,81%
  • Jean-Marc Weber
  • Giuseppa Faivre
Fabien Kuhn
Fabien Kuhn (1 élu) De la colere a l'espoir 		233 7,70%
  • Fabien Kuhn
Dominique Biry
Dominique Biry Sarrebourg patriote 5 etoiles 		46 1,52%
Participation au scrutin Sarrebourg
Taux de participation 39,16%
Taux d'abstention 60,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 098

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Marty
Alain Marty (25 élus) Sarrebourg notre unique ambition 		2 412 51,35%
  • Alain Marty
  • Bernadette Panizzi
  • Roland Klein
  • Chantal Freund
  • Jean-Charles This
  • Louiza Boudhane
  • Camille Zieger
  • Monique Pierrard
  • Jean-Marc Weber
  • Sylvie Frantz
  • Philippe Sornette
  • Patricia Parot
  • Jean-Luc Lauer
  • Virginie Faure
  • Fabien Di Filippo
  • Valérie Thirion-Engler
  • Laurent Moors
  • Sandrine Warnery
  • Patrick Ludwig
  • Annie Canfeur
  • Brice Taskaya
  • Sandrine Kern-Welsch
  • Robert Haquet
  • Françoise Brandl-Frey
  • Stéphane Pasturaud
Jean-Yves Schaff
Jean-Yves Schaff (6 élus) Sarrebourg pour tous 		1 716 36,53%
  • Jean-Yves Schaff
  • Christine Host-Pennera
  • Jean-Michel Sasso
  • Nurten Berber-Tuncer
  • Jean-Marie Brichler
  • Céline Reichart
Dominique Bilde
Dominique Bilde (2 élus) Sarrebourg bleu marine 		569 12,11%
  • Dominique Bilde
  • Bernard Brion
Participation au scrutin Sarrebourg
Taux de participation 61,29%
Taux d'abstention 38,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 4 821

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Marty
Alain Marty Sarrebourg notre unique ambition 		2 315 48,49%
Jean-Yves Schaff
Jean-Yves Schaff Sarrebourg pour tous 		1 694 35,48%
Dominique Bilde
Dominique Bilde Sarrebourg bleu marine 		765 16,02%
Participation au scrutin Sarrebourg
Taux de participation 61,82%
Taux d'abstention 38,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 4 924

Villes voisines de Sarrebourg

En savoir plus sur Sarrebourg