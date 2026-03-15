Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarrebourg : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarrebourg [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sarrebourg sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sarrebourg.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarrebourg
13:46 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Sarrebourg
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Sarrebourg, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,63 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 363 600 euros la même année, loin des quelque 2,68421 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Sarrebourg est passé à 26,99 % en 2024 (contre 11,43 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 %. Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Sarrebourg s'est chiffrée à environ 842 euros en 2024 (contre 691 € en 2020).
11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Alain Marty s'est imposé à Sarrebourg
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Sarrebourg est particulièrement éclairante. Lors de la première manche de ce scrutin, Alain Marty (Divers droite) a décroché la pole position avec 51,96% des suffrages. À sa poursuite, Catherine Vierling (Divers centre) a capté 756 bulletins valides (24,99%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Jean-Marc Weber (Divers droite), s'adjugeant 13,81% des voix. Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Sarrebourg, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Journée électorale à Sarrebourg : les horaires des 8 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les 8 008 votants de Sarrebourg sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Pour mémoire, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats aux municipales à Sarrebourg. Les 8 bureaux de vote de la commune de Sarrebourg seront accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Pour être informé des résultats du premier tour des élections municipales à Sarrebourg dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sarrebourg
|Tête de listeListe
|
Fabien Di Filippo
Liste divers droite
Sarrebourg au coeur
|
|
Céline Bentz
Liste divers centre
Faire Sarrebourg Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Marty (26 élus) Servir sarrebourg
|1 572
|51,96%
|
|Catherine Vierling (4 élus) J'aime sarrebourg
|756
|24,99%
|
|Jean-Marc Weber (2 élus) Pour sarrebourg agissons ensemble
|418
|13,81%
|
|Fabien Kuhn (1 élu) De la colere a l'espoir
|233
|7,70%
|
|Dominique Biry Sarrebourg patriote 5 etoiles
|46
|1,52%
|Participation au scrutin
|Sarrebourg
|Taux de participation
|39,16%
|Taux d'abstention
|60,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 098
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Marty (25 élus) Sarrebourg notre unique ambition
|2 412
|51,35%
|
|Jean-Yves Schaff (6 élus) Sarrebourg pour tous
|1 716
|36,53%
|
|Dominique Bilde (2 élus) Sarrebourg bleu marine
|569
|12,11%
|
|Participation au scrutin
|Sarrebourg
|Taux de participation
|61,29%
|Taux d'abstention
|38,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Nombre de votants
|4 821
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Marty Sarrebourg notre unique ambition
|2 315
|48,49%
|Jean-Yves Schaff Sarrebourg pour tous
|1 694
|35,48%
|Dominique Bilde Sarrebourg bleu marine
|765
|16,02%
|Participation au scrutin
|Sarrebourg
|Taux de participation
|61,82%
|Taux d'abstention
|38,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|4 924
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