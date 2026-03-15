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19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à Sarrebourg Dans la commune de Sarrebourg, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des municipales. Avec une densité de population de 748 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,40%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,09%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4585 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,27% et d'une population immigrée de 10,43% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,59% à Sarrebourg, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - La commune de Sarrebourg penche vers le RN Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Sarrebourg il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen récoltait 26,06% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,71% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 12,40% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste réunissait 20,40% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 34,70% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 30,07% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 30,58% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Sarrebourg L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 60,84 % à Sarrebourg pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 32,91 % dans la ville (la participation grimpant à 67,09 %). Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux élections locales, il est instructif d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 58,86 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 42,74 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 56,72 % d'abstention. Zoomer sur ce parcours lors des dernières élections permet d'identifier Sarrebourg comme une zone distancée du processus électoral par rapport au reste de la France. Cette réalité à Sarrebourg constituera en tout cas une variable majeure pour ces municipales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Sarrebourg Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Les Européennes de 2024 à Sarrebourg avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,70%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 14,51% des voix. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Fabien Di Filippo (Les Républicains) aux avants-postes avec 43,05% au premier tour, devant Océane Simon (Rassemblement National) avec 30,07%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Fabien Di Filippo culminant à 69,42% des votes dans la localité.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Sarrebourg lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Sarrebourg un territoire aux votes hétérogènes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Sarrebourg choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 26,75% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 26,06%. Lors de la finale de l'élection à Sarrebourg, les électeurs accordaient 54,29% pour Emmanuel Macron, contre 45,71% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Sarrebourg plébiscitaient Fabien Di Filippo (LR) avec 53,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 79,60% des suffrages.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Sarrebourg Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Sarrebourg, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,63 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 363 600 euros la même année, loin des quelque 2,68421 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Sarrebourg est passé à 26,99 % en 2024 (contre 11,43 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 %. Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Sarrebourg s'est chiffrée à environ 842 euros en 2024 (contre 691 € en 2020).

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Alain Marty s'est imposé à Sarrebourg La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Sarrebourg est particulièrement éclairante. Lors de la première manche de ce scrutin, Alain Marty (Divers droite) a décroché la pole position avec 51,96% des suffrages. À sa poursuite, Catherine Vierling (Divers centre) a capté 756 bulletins valides (24,99%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Jean-Marc Weber (Divers droite), s'adjugeant 13,81% des voix. Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Sarrebourg, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.