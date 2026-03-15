Résultat municipale 2026 à Sarrebourg (57400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sarrebourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sarrebourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarrebourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien DI FILIPPO
Fabien DI FILIPPO (26 élus) Sarrebourg au coeur 		2 547 57,82%
  • Fabien DI FILIPPO
  • Carole MARTIN
  • Raphaël MARTINEZ
  • Sophie MAISSE-OLIGSCHLAGER
  • Hugo ZEHRINGER
  • Nadine ALBRECHT
  • Hervé KAMALSKI
  • Antoinette JEANDEL
  • Stéphane GUEHRAR
  • Sandrine WARNERY
  • Laurent MOORS
  • Lily BIZE
  • Jordan REINHARDT
  • Claire BOUGOURD
  • Efe-Eren YAVUZDILER
  • Françoise FREY
  • Guy BAZARD
  • Annie CANFEUR
  • Philippe SORNETTE
  • Priscilla CHRISTOPH
  • Eric COISPINE
  • Rachida LAKOUIRI
  • Patrick LUDWIG
  • Pauline CHESNAY
  • Hervé WINKLER
  • Céline REICHART
Céline BENTZ
Céline BENTZ (7 élus) Faire Sarrebourg Ensemble 		1 858 42,18%
  • Céline BENTZ
  • Christian ZIMMERMANN
  • Nurten BERBER-TUNCER
  • Gérard JUNGERS
  • Christelle LE TRIONNAIRE
  • Yann VAN HAAREN
  • Stéphanie SIMON
Participation au scrutin Sarrebourg
Taux de participation 55,18%
Taux d'abstention 44,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 4 525

Source : ministère de l’Intérieur

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