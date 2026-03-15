Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sarreguemines

Tête de listeListe
Bernadette Hilpert
Bernadette Hilpert Liste divers gauche
LA GAUCHE POUR SARREGUEMINES
  • Bernadette Hilpert
  • Saïd Mahdar
  • Fatma Pia Hotait
  • Nicolas Klein
  • Gaëlle Dazard
  • Coskun Erdogun
  • Martine Barbier
  • Loïc Scher
  • Fouzia Koudri
  • Jean-Sébastien Fafournoux
  • Emilie Rouzeau
  • Gautier Grasso
  • Laurence Burger
  • Yanis Boutoubat
  • Marie-Laure Redin
  • Cihan Yildirim
  • Sarah Hilpert
  • Anton Pietri
  • Anne Caudy
  • Marc Siebert
  • Fatima Guendez
  • Volker Köhne
  • Sandra Böck
  • Roberto Damelincourt
  • Mojilali Belarbi
  • Jacques Pietri
  • Tanja Cornelius
  • Levent Bostanci
  • Barbara Kraus
  • Ali Gezgic
  • Hélène Saragoza
  • Marc Krüger
  • Marie Wermann
  • Richard Caudy
  • Sylvie Bour
  • Samuel Harding
  • Marie-Rose Tousch
Lola Legrand
Lola Legrand Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Lola Legrand
  • Gilles Sebastian
  • Rachel Stoeffler
  • Patrice Kempfer
  • Martine Tribout
  • Christophe Villard
  • Cindy Roser
  • Franck Pelletier
  • Betina Weisse
  • Patrick Flaum
  • Corine Zentz
  • Frédéric Harter
  • Aurélie Hernandez
  • Mathis Dehlinger
  • Marie-Andrée Girardet
  • Marcel Roumens
  • Nora Jaouad
  • Raphaël Feisthauer
  • Carmen Martinez
  • Anthony Fleck
  • Sandra Lutz
  • Mickaël Planavergne
  • Sandra Dehlinger
  • Ken Barakowsky
  • Liliane Wetzel
  • Jean Jungmann
  • Jacqueline Loche
  • Jean Massing
  • Marie Freymann
  • Sylvain Weisse
  • Nathalie Kempfer
  • Roland Flauder
  • Fatma Allal
  • Philippe Pelletier
  • Estelle Weittmann
Pascal Jenft
Pascal Jenft Liste du Rassemblement National
UNIS POUR SARREGUEMINES
  • Pascal Jenft
  • Maurette Kulas
  • Dominique Charpentier
  • Hélène Clement
  • Marc-Olivier Leick
  • Nathalie Meyer
  • François Bourbeau
  • Corinne Starck
  • David Becquet
  • Claudia Arbrun
  • Serge Lokossou
  • Stéphanie Semmelbeck
  • Abdelhafid Lofti
  • Stéphanie Jung
  • Eric Demerle
  • Valérie Muroni
  • Pascal Winterstein
  • Gwendoline Etchart
  • Jean-Jacques Weber
  • Marie-Simone Schmidt
  • Christian Aronica
  • Solange Eberst
  • Fabrice Caspar
  • Hong-Ngoc Ly
  • Salvatore Grasso
  • Cassandra Beckerich
  • Philippe Lonsdorfer
  • Sandra Hauser
  • Nathan de Moura
  • Fabienne Steiner
  • Jacques Lang
  • Murielle Offredi
  • Jeremy Bouhl
  • Mireille Schaeffer
  • Stephan Hehn
Philip Derleder
Philip Derleder Liste de droite souverainiste
STOP A LA CLOCHARDISATION DE SARREGUEMINES
  • Philip Derleder
  • Hélène Brauer
  • Adriano Bernardinello
  • Lamia Hajoui
  • Aaron Draeger
  • Béatrice Timmer
  • Martin Botzung
  • Donya Becis
  • Lucas Chatillon
  • Paulette Girard
  • Bernard Fickinger
  • Sandrine Spaniol
  • Bastien Stieling
  • Ophélie Haouhamdi
  • Alain Felt
  • Vanessa Brauer
  • Cyril Zielinski
  • Christel Scholl
  • Nicolas Klein
  • Alina Draeger
  • Guillaume Michel
  • Nicole Bour
  • Gaston Cagnat
  • Anne Wack
  • Nicolas Frien
  • Marie-Noelle Muller
  • Agostino Carta-Brocca
  • Irène Vogel
  • Siegfried Scholl
  • Patricia Franck
  • Andreas Draeger
  • Solange Zanetti
  • Lucas Chatellier
  • Christiane Bauer
  • Charles Steinmetz
Marc Zingraff
Marc Zingraff Liste divers droite
SARREGUEMINES, LE COEUR AUX PROJETS
  • Marc Zingraff
  • Christine Marchal
  • Denis Peiffer
  • Christine Carafa
  • Durkut Can
  • Isabelle Peter
  • Thibaut Rozier
  • Aurélie Muller
  • Christophe Gauer
  • Bernadette Nicklaus
  • Christophe Hoffmann
  • Christiane Heckel
  • Sébastien Jung
  • Corinne Thinnes
  • Jean-Claude Cunat
  • Marie-Thérèse Heymes Muhr
  • Jean-Marc Schwartz
  • Dominique Vilhem-Massing
  • Alain Dann
  • Sylvie Olona Berntheisel
  • Maxime Tritz
  • Flore Titeux
  • Marc Feld
  • Arlette Kremer
  • Sayah Kharroubi
  • Corinne Brienza Lehmann
  • Luc Dollé
  • Elisabeth Slarko
  • Marc Touati
  • Evelyne Cordary
  • Alexandre Gottwalles
  • Mazoza Berrehail
  • Chris Schaeffer
  • Marie Suarez Kieffer
  • Jacques Marx

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Zingraff
Marc Zingraff (29 élus) Sarreguemines à coeur battant 		2 567 54,54%
  • Marc Zingraff
  • Véronique Doh
  • Jean Marc Schwartz
  • Carole Didiot
  • Sébastien Jung
  • Christine Carafa
  • Denis Peiffer
  • Christiane Heckel
  • Maxime Tritz
  • Christine Marchal
  • Jean-Claude Cunat
  • Bernadette Nicklaus
  • Durkut Can
  • Corinne Thinnes
  • Dominique Limbach
  • Stéphanie Bédé-Völker
  • Dominique Gey
  • Marie-Thérèse Heymes Muhr
  • Luc Dollé
  • Nicole Bouresy Dorckel
  • Christian Dietsch
  • Dominique Vilhem-Massing
  • Sayah Kharroubi
  • Evelyne Cordary
  • Jacques Marx
  • Audrey Laval
  • Jean Jacques Weber
  • Flore Titeux
  • Jean-William Fischer
Nicole Muller-Becker
Nicole Muller-Becker (2 élus) Sarreguemines pour demain 		544 11,55%
  • Nicole Muller-Becker
  • Marc Feld
Eric Bauer
Eric Bauer (1 élu) Sarreguemines bleu marine 		461 9,79%
  • Eric Bauer
Alain Dann
Alain Dann (1 élu) Sarreguemines autrement 		436 9,26%
  • Alain Dann
Nicole Beckerich
Nicole Beckerich (1 élu) Agissons pour sarreguemines 		346 7,35%
  • Nicole Beckerich
Bernadette Hilpert
Bernadette Hilpert (1 élu) Gauche rassemblee pour les acquis sociaux, l'environnement et la democratie 		250 5,31%
  • Bernadette Hilpert
Sébastien Ollier
Sébastien Ollier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		102 2,16%
Participation au scrutin Sarreguemines
Taux de participation 32,58%
Taux d'abstention 67,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 838

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Céleste Lett
Céleste Lett (28 élus) Encore et toujours pour sarreguemines 		4 115 53,89%
  • Céleste Lett
  • Christiane Heckel
  • Marc Zingraff
  • Nicole Muller Becker
  • Jean-Marc Schwartz
  • Carole Didiot
  • Jean-Claude Cunat
  • Bernadette Nicklaus
  • Sébastien-Jean Steiner
  • Chantal Legeron
  • Luc Dollé
  • Anne-Sophie Lampert
  • Denis Peiffer
  • Audrey Laval
  • Armand Hennard
  • Evelyne Cordary
  • Denis Nilles
  • Nathalie Leclerc
  • Dominique Limbach
  • Marie-Thérèse Heymes-Muhr
  • Jacques Marx
  • Stéphanie Bédé-Völker
  • Sébastien Jung
  • Marie-Catherine Grouselle
  • Jean-William Fischer
  • Dominique Vilhem Massing
  • Arsène Buchheit
  • Leyla Yildiz
Eric Bauer
Eric Bauer (3 élus) Sarreguemines bleu marine 		1 548 20,27%
  • Eric Bauer
  • Florence Giannetti
  • Pascal Sanitate
Jean-Philippe Schwartz
Jean-Philippe Schwartz (2 élus) Jean-philippe schwartz pour sarreguemines: proximité, attractivité, solidarité 		890 11,65%
  • Jean-Philippe Schwartz
  • Caroline Fuhrmann
Michel Uhring
Michel Uhring (2 élus) Sarreguemines ensemble 		781 10,22%
  • Michel Uhring
  • Nicole Beckerich
Patrick Roumeas
Patrick Roumeas Unité et resistance pour la défense de la sécurité sociale, des services publics et des droits du travail pour rompre avec les directives européennes qui les mettent en cause 		301 3,94%
Participation au scrutin Sarreguemines
Taux de participation 51,32%
Taux d'abstention 48,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 7 880

Villes voisines de Sarreguemines

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