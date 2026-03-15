Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Sarreguemines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sarreguemines.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarreguemines
13:46 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Sarreguemines
Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Sarreguemines, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,10 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 548 080 €, bien en deçà des 5,16981 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sarreguemines a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,89 % en 2024 (contre 21,73 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Sarreguemines s'est établi à 1 021 euros en 2024 contre 949 euros en début de mandat.
11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Sarreguemines
Les forces politiques en présence demeurent encore façonnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Sarreguemines. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Marc Zingraff (Les Républicains) a imposé son rythme en totalisant 2 567 bulletins (54,54%). Derrière, Nicole Muller-Becker (La République en marche) a recueilli 11,55% des votes. Eric Bauer (Rassemblement National) suivait, avec 461 électeurs (9,79%). Cette victoire au premier tour de Marc Zingraff a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Sarreguemines, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Sarreguemines (57200) ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. Pour rappel, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de Covid-19. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Sarreguemines. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Sarreguemines sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Sarreguemines dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Sarreguemines
|Tête de listeListe
|
Bernadette Hilpert
Liste divers gauche
LA GAUCHE POUR SARREGUEMINES
|
|
Lola Legrand
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Pascal Jenft
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR SARREGUEMINES
|
|
Philip Derleder
Liste de droite souverainiste
STOP A LA CLOCHARDISATION DE SARREGUEMINES
|
|
Marc Zingraff
Liste divers droite
SARREGUEMINES, LE COEUR AUX PROJETS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Zingraff (29 élus) Sarreguemines à coeur battant
|2 567
|54,54%
|
|Nicole Muller-Becker (2 élus) Sarreguemines pour demain
|544
|11,55%
|
|Eric Bauer (1 élu) Sarreguemines bleu marine
|461
|9,79%
|
|Alain Dann (1 élu) Sarreguemines autrement
|436
|9,26%
|
|Nicole Beckerich (1 élu) Agissons pour sarreguemines
|346
|7,35%
|
|Bernadette Hilpert (1 élu) Gauche rassemblee pour les acquis sociaux, l'environnement et la democratie
|250
|5,31%
|
|Sébastien Ollier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|102
|2,16%
|Participation au scrutin
|Sarreguemines
|Taux de participation
|32,58%
|Taux d'abstention
|67,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 838
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Céleste Lett (28 élus) Encore et toujours pour sarreguemines
|4 115
|53,89%
|
|Eric Bauer (3 élus) Sarreguemines bleu marine
|1 548
|20,27%
|
|Jean-Philippe Schwartz (2 élus) Jean-philippe schwartz pour sarreguemines: proximité, attractivité, solidarité
|890
|11,65%
|
|Michel Uhring (2 élus) Sarreguemines ensemble
|781
|10,22%
|
|Patrick Roumeas Unité et resistance pour la défense de la sécurité sociale, des services publics et des droits du travail pour rompre avec les directives européennes qui les mettent en cause
|301
|3,94%
|Participation au scrutin
|Sarreguemines
|Taux de participation
|51,32%
|Taux d'abstention
|48,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|7 880
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