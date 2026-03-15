Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines : les infos en direct

Programme de Pascal Jenft à Sarreguemines (UNIS POUR SARREGUEMINES)

Sécurité publique

La sécurité est une priorité essentielle pour la ville de Sarreguemines. Des mesures telles que la modernisation de la vidéoprotection et la création d'une police municipale renforcée visent à garantir la tranquillité des habitants. Ces actions permettront de réduire les incivilités et d'assurer des interventions rapides en cas de besoin.

Cadre de vie

Améliorer le cadre de vie des Sarregueminois est un objectif majeur. La création d'une brigade municipale de propriété et un plan de tolérance zéro contre les dépôts sauvages contribueront à rendre la ville plus propre et accueillante. Un entretien régulier des espaces publics et des quartiers est également prévu pour maintenir un environnement agréable.

Éducation et enfance

Le bien-être des enfants et la réussite éducative sont au cœur des préoccupations. Un plan pluriannuel de rénovation des écoles et des mesures pour sécuriser les abords des établissements scolaires sont envisagés. Ces initiatives visent à offrir un cadre d'apprentissage confortable et sécurisé pour tous les élèves.

Commerce et attractivité

Le dynamisme du centre-ville est crucial pour l'attractivité de Sarreguemines. Des actions comme le soutien aux entreprises et l'organisation d'animations tout au long de l'année sont prévues pour revitaliser le commerce local. L'objectif est de créer un centre-ville vivant où les habitants et les visiteurs se sentent bien accueillis.