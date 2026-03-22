Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sarreguemines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sarreguemines.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarreguemines
11:49 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Sarreguemines ?
Pour le lancement des municipales à Sarreguemines, le scrutin a mobilisé 48,65 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Marc Zingraff (Divers droite) qui a terminé premier en s'adjugeant 49,41 % des votes. À sa suite, Pascal Jenft (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 37,14 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Comme il y a six ans, Marc Zingraff est resté au sommet du classement, mais il a marqué un léger repli de 5 points depuis. Du côté des autres candidats, avec 9,13 %, Bernadette Hilpert, étiquetée Divers gauche, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Derrière, Philip Derleder a rassemblé 2,62 % des suffrages, trop peu pour se qualifier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sarreguemines
Le deuxième tour des élections municipales à Sarreguemines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pascal Jenft
Liste du Rassemblement National
UNIS POUR SARREGUEMINES
|
|
Marc Zingraff
Liste divers droite
SARREGUEMINES, LE COEUR AUX PROJETS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc ZINGRAFF (Ballotage) SARREGUEMINES, LE COEUR AUX PROJETS
|3 474
|49,41%
|Pascal JENFT (Ballotage) UNIS POUR SARREGUEMINES
|2 611
|37,14%
|Bernadette HILPERT LA GAUCHE POUR SARREGUEMINES
|642
|9,13%
|Philip DERLEDER STOP A LA CLOCHARDISATION DE SARREGUEMINES
|184
|2,62%
|Lola LEGRAND LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|120
|1,71%
|Participation au scrutin
|Sarreguemines
|Taux de participation
|48,65%
|Taux d'abstention
|51,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|7 167
Source : ministère de l’Intérieur
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