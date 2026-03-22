Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sarreguemines

Le deuxième tour des élections municipales à Sarreguemines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pascal Jenft
Pascal Jenft Liste du Rassemblement National
UNIS POUR SARREGUEMINES
  • Pascal Jenft
  • Maurette Kulas
  • Dominique Charpentier
  • Hélène Clement
  • Marc-Olivier Leick
  • Nathalie Meyer
  • François Bourbeau
  • Corinne Starck
  • David Becquet
  • Claudia Arbrun
  • Serge Lokossou
  • Stéphanie Semmelbeck
  • Abdelhafid Lotfi
  • Stéphanie Jung
  • Eric Demerle
  • Valérie Muroni
  • Pascal Winterstein
  • Gwendoline Etchart
  • Jean-Jacques Weber
  • Marie-Simone Schmidt
  • Christian Aronica
  • Solange Eberst
  • Fabrice Caspar
  • Hong-Ngoc Ly
  • Salvatore Grasso
  • Cassandra Beckerich
  • Philippe Lonsdorfer
  • Sandra Hauser
  • Nathan de Moura
  • Fabienne Steiner
  • Jacques Lang
  • Murielle Offredi
  • Jeremy Bouhl
  • Mireille Schaeffer
  • Stephan Hehn
Marc Zingraff
Marc Zingraff Liste divers droite
SARREGUEMINES, LE COEUR AUX PROJETS
  • Marc Zingraff
  • Christine Marchal
  • Denis Peiffer
  • Christine Carafa
  • Durkut Can
  • Isabelle Peter
  • Thibaut Rozier
  • Aurélie Muller
  • Christophe Gauer
  • Bernadette Nicklaus
  • Christophe Hoffmann
  • Christiane Heckel
  • Sébastien Jung
  • Corinne Thinnes
  • Jean-Claude Cunat
  • Marie-Thérèse Heymes Muhr
  • Jean-Marc Schwartz
  • Dominique Vilhem-Massing
  • Alain Dann
  • Sylvie Olona Berntheisel
  • Maxime Tritz
  • Flore Titeux
  • Marc Feld
  • Arlette Kremer
  • Sayah Kharroubi
  • Corinne Brienza Lehmann
  • Luc Dollé
  • Elisabeth Slarko
  • Marc Touati
  • Evelyne Cordary
  • Alexandre Gottwalles
  • Mazoza Berrehail
  • Chris Schaeffer
  • Marie Suarez Kieffer
  • Jacques Marx

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc ZINGRAFF
Marc ZINGRAFF (Ballotage) SARREGUEMINES, LE COEUR AUX PROJETS 		3 474 49,41%
Pascal JENFT
Pascal JENFT (Ballotage) UNIS POUR SARREGUEMINES 		2 611 37,14%
Bernadette HILPERT
Bernadette HILPERT LA GAUCHE POUR SARREGUEMINES 		642 9,13%
Philip DERLEDER
Philip DERLEDER STOP A LA CLOCHARDISATION DE SARREGUEMINES 		184 2,62%
Lola LEGRAND
Lola LEGRAND LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		120 1,71%
Participation au scrutin Sarreguemines
Taux de participation 48,65%
Taux d'abstention 51,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 7 167

Source : ministère de l’Intérieur

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