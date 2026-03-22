Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines : les résultats du 2e tour

Programme de Pascal Jenft à Sarreguemines (UNIS POUR SARREGUEMINES)

Sécurité et tranquillité publique

La sécurité des citoyens est une priorité essentielle pour la ville de Sarreguemines. Des mesures telles que la modernisation de la vidéoprotection et le renforcement de la police municipale visent à créer un environnement plus sûr. L'objectif est de réduire les incivilités et d'assurer une présence policière accrue aux horaires sensibles.

Propreté et cadre de vie

La ville s'engage à améliorer la propreté et le cadre de vie à travers la création d'une brigade municipale dédiée à la propriété. Des actions rapides contre les dépôts sauvages et un entretien renforcé des espaces publics sont prévus. Ces initiatives visent à rendre Sarreguemines plus agréable et accueillante pour ses habitants.

Éducation et réussite éducative

Un plan pluriannuel de rénovation des écoles est mis en place pour améliorer les infrastructures éducatives. Cela inclut des mesures pour sécuriser les abords des établissements et offrir un service de cantine de qualité. L'objectif est de garantir un environnement d'apprentissage confortable et sécurisé pour les enfants de Sarreguemines.

Commerce et attractivité du centre-ville

Le développement du commerce local est crucial pour revitaliser le centre-ville de Sarreguemines. Des initiatives comme le soutien aux entreprises et l'organisation d'animations tout au long de l'année visent à attirer les visiteurs. L'objectif est de créer un centre-ville dynamique où les commerces prospèrent et où les habitants aiment passer du temps.