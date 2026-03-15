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19:21 - Sarreguemines : quand les données démographiques façonnent les urnes En pleine campagne électorale municipale, Sarreguemines est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 20 324 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 675 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 244 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (68,20%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 2 281 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 14,58%, Sarreguemines est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 516 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,84%, annonçant une situation économique précaire. À Sarreguemines, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN en posture de force à Sarreguemines pour la municipale 2026 Le parti d'extrême droite obtenait 9,79% des voix comptabilisées lors des élections municipales à Sarreguemines il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Marc Zingraff étant choisi dès le premier. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 30,08% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,25% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 22,34% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 39,55% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 37,59% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 40,26% pour le RN. Il finira avec 45,60% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Sarreguemines Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 4 838 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Sarreguemines, soit un taux de participation de 32,58 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que progressait le coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 64,76 %. L'affluence pour les législatives, mesurée pour sa part à 36,03 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 54,63 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 43,28 %. Si on suit la trajectoire globale, le territoire se révèle comme une zone moins participative que la moyenne. En ce jour d'élection municipale à Sarreguemines, cette contingence sera en définitive décortiquée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Sarreguemines La physionomie politique de Sarreguemines a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (37,59%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Pascal Jenft (Rassemblement National) en tête du peloton avec 40,26% au premier tour, devant Vincent Seitlinger (Les Républicains) avec 33,15%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Vincent Seitlinger (Les Républicains) jusqu'à la première place avec 54,40%.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Sarreguemines apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Sarreguemines plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,08% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 25,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,75% pour Emmanuel Macron, contre 49,25% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Sarreguemines accordaient leurs suffrages à Nicole Trisse (Ensemble !) avec 27,47% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Vincent Seitlinger (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 60,45%. Cette physionomie politique de Sarreguemines révèle une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Sarreguemines Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Sarreguemines, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,10 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 548 080 €, bien en deçà des 5,16981 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Sarreguemines a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,89 % en 2024 (contre 21,73 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Sarreguemines s'est établi à 1 021 euros en 2024 contre 949 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Sarreguemines Les forces politiques en présence demeurent encore façonnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Sarreguemines. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Marc Zingraff (Les Républicains) a imposé son rythme en totalisant 2 567 bulletins (54,54%). Derrière, Nicole Muller-Becker (La République en marche) a recueilli 11,55% des votes. Eric Bauer (Rassemblement National) suivait, avec 461 électeurs (9,79%). Cette victoire au premier tour de Marc Zingraff a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Sarreguemines, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.