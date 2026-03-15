Résultat municipale 2026 à Sarreguemines (57200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Sarreguemines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Sarreguemines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarreguemines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc ZINGRAFF
Marc ZINGRAFF SARREGUEMINES, LE COEUR AUX PROJETS 		3 474 49,41%
Pascal JENFT
Pascal JENFT UNIS POUR SARREGUEMINES 		2 611 37,14%
Bernadette HILPERT
Bernadette HILPERT LA GAUCHE POUR SARREGUEMINES 		642 9,13%
Philip DERLEDER
Philip DERLEDER STOP A LA CLOCHARDISATION DE SARREGUEMINES 		184 2,62%
Lola LEGRAND
Lola LEGRAND LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		120 1,71%
Participation au scrutin Sarreguemines
Taux de participation 48,65%
Taux d'abstention 51,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 7 167

Source : ministère de l’Intérieur

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