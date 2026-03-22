Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarrians : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Sarrians [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Sarrians sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Sarrians.
L'actu des élections municipales 2026 à Sarrians
11:47 - Un premier constat à Sarrians avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier à Sarrians, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 61,61 % localement. Pour ce premier tour, c'est Alexandre Kormanyos (Divers droite) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 49,68 % des votes. Derrière, Anne-Marie Bardet (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 32,52 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. En ravissant la première place, Alexandre Kormanyos a gagné une position décisive par rapport à 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Alain Carretier (Les Républicains) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sarrians
Le deuxième tour des élections municipales à Sarrians a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Anne-Marie Bardet
Liste divers droite
Sarrians, entre traditions et modernité
|
|
Alexandre Kormanyos
Liste divers droite
Cap pour le mieux vivre à Sarrians
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sarrians
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre KORMANYOS (Ballotage) Cap pour le mieux vivre à Sarrians
|1 340
|49,68%
|Anne-Marie BARDET (Ballotage) Sarrians, entre traditions et modernité
|877
|32,52%
|Alain CARRETIER (Ballotage) Sarrians ensemble et autrement
|480
|17,80%
|Participation au scrutin
|Sarrians
|Taux de participation
|61,61%
|Taux d'abstention
|38,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|2 788
Source : ministère de l’Intérieur
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