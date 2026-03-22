Résultat de l'élection municipale 2026 à Sarrians : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Sarrians

Le deuxième tour des élections municipales à Sarrians a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Anne-Marie Bardet
Anne-Marie Bardet Liste divers droite
Sarrians, entre traditions et modernité
  • Anne-Marie Bardet
  • Christian Bucher
  • Sylvie Viala
  • Patrice Flageat
  • Audrey Franquet
  • Stéphane Bourret
  • Martine Fiorentino
  • Maurice Fabre
  • Marie-Christine Trontin
  • Fabrice Pazienza
  • Corinne Gras
  • Bernard Muller
  • Marie-Laurence Di Cintio
  • André Boegli
  • Michèle Muller
  • Jean-François Rouard
  • Marianne Brossard
  • Guillaume Gekiere
  • Béatrice Gondran
  • Mohamed Azmani
  • Nicole Magiras-Mourizard
  • Félix Bombanel
  • Nathalie Lopez
  • Yannick Sibut-Bourde
  • Aurore Lapertot
  • Gabriel Joly
  • Mireille Commune
  • Jacques Ruel
  • Annie Soubeyran
  • Gilles Pacquelet
Alexandre Kormanyos
Alexandre Kormanyos Liste divers droite
Cap pour le mieux vivre à Sarrians
  • Alexandre Kormanyos
  • Corinne Busca
  • Paul Brunel
  • Patricia Leydier
  • Vincent Beranger
  • Marie-France Giraud
  • Jean-Michel Diaz
  • Alixia Daniel
  • Jérôme Leydier
  • Sonia Dejardin
  • Geoffrey Henry
  • Amandine Busca
  • Denis Adam
  • Hélène Sagnes
  • Guy Marchand
  • Agnès Arbona Arnoux
  • Jean-Marc Rescourio
  • Sophie Baudoin
  • Patrick Gaudat
  • Mélanie Gras-Moullet
  • Cédric Araujo
  • Danielle Tatre
  • Fabien Daniel
  • Fabienne Alonso Chassillan
  • Jordan Bordat
  • Fanny Auban
  • Pierre Bourez
  • Cynthia Gavard
  • Jean-Charles Vavasseur
  • Rosa Benoit
  • Jérôme Nicolas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Sarrians

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre KORMANYOS
Alexandre KORMANYOS (Ballotage) Cap pour le mieux vivre à Sarrians 		1 340 49,68%
Anne-Marie BARDET
Anne-Marie BARDET (Ballotage) Sarrians, entre traditions et modernité 		877 32,52%
Alain CARRETIER
Alain CARRETIER (Ballotage) Sarrians ensemble et autrement 		480 17,80%
Participation au scrutin Sarrians
Taux de participation 61,61%
Taux d'abstention 38,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 2 788

Source : ministère de l’Intérieur

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